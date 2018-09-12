В Норвегии обнаружены вещи пропавшего соратника Джулиана Ассанжа

Арьен Кампхёйс должен был еще в прошлом месяце вылетать из аэропорта Тронхейма. Сигнал его телефона в последний раз был зафиксирован в районе Ставангера. Вещи пропавшего обнаружил рыбак у берегов центральной части Норвегии. Несколько недель назад норвежская полиция начала расследование по этому делу.