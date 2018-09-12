Полиция задержала нескольких человек на народном сходе против застройки московского района Кунцево. Среди задержанных двое муниципальных депутатов, а также бывший глава столичного «Яблока» Сергей Митрохин. Стражи порядка через мегафон требуют от собравшихся разойтись. Жители района выступают против застройки придомовых территорий и уничтожения парка и детских площадок.