Полиция задержала нескольких человек на народном сходе против застройки московского района Кунцево
Полиция задержала нескольких человек на народном сходе против застройки московского района Кунцево. Среди задержанных двое муниципальных депутатов, а также бывший глава столичного «Яблока» Сергей Митрохин. Стражи порядка через мегафон требуют от собравшихся разойтись. Жители района выступают против застройки придомовых территорий и уничтожения парка и детских площадок.
Комментарии4
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kochar 12 сентября 2018 | 19:53
"...Жители района выступают против застройки придомовых территорий и уничтожения парка и детских площадок."
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Что антиконституционного они сделали твари?
luger_max_otto 12 сентября 2018 | 19:55
Тут уже Хайнлайн годится, "Луна- суровая хозяйка"- Путин и его лавочка чем дальше, тем больше напоминают тамошнего Вертухая :)
cromwel 12 сентября 2018 | 20:00
Вот это они делать умеют. Для этого предназначен Золотов и его бультерьеры. Бить беззащитных- это самоудовлетворение. А еще и деньги с привелегиями получать.
sergilio 12 сентября 2018 | 20:00
Где Золотов с его разоблачениями выходцев из американских пробирок? Некогда? Считает барыши от закупки марковки?