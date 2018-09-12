Внедорожник въехал в толпу на площади города Хэнъян на юго-востоке Китая

По предварительным данным, погибли 3 человека, еще 43 пострадали. Водитель машины задержан. Его мотивы пока неизвестны, — передает РИА «Новости». По некоторым данным, задержанный ранее уже был неоднократно судим.

На городской площади этим вечером проходили гулянья.