Внедорожник въехал в толпу на площади города Хэнъян на юго-востоке Китая
По предварительным данным, погибли 3 человека, еще 43 пострадали. Водитель машины задержан. Его мотивы пока неизвестны, — передает РИА «Новости». По некоторым данным, задержанный ранее уже был неоднократно судим.
На городской площади этим вечером проходили гулянья.
Комментарии3
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olban82 12 сентября 2018 | 19:38
У злодея есть шанс получить "вышак" - это не может не радовать.
lenin3 12 сентября 2018 | 19:38
Да ладно,какие мотивы? Просто внедорожник был китайский,что-нибудь сломалось на ходу,вот и не смог остановиться...)))
ugiazov 12 сентября 2018 | 20:08
Расстреляют.