Сергей Митрохин сообщил о своем задержании во время народного схода против стройки в Кунцево

«В настоящее время я задержан вместе с депутатом Кунцевского района Алексеем Алексеевым. Мы сейчас находимся в автозаке на улице академика Павлова», — сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» бывший глава московского отделения партии «Яблоко» Сергей Митрохин о своем задержании во время народного схода с жителями района «Кунцево», выступающими против застройки придомовой территории.

С.Митрохин пояснил, что строительная компания «ПИК» «захватила несколько гектаров озелененной территории с детскими площадками». Вместо парка и детских площадок, будет дорога, примыкающая вплотную к домам, а компания ПИК построит еще несколько домов", — уточнил он, подчеркнув, что необходимых документов у застройщика нет.

По словам Митрохина, он и ранее задерживался подицией во время встречи с протестующими против стройки жильцами района.