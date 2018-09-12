150 тысяч человек в Казани сегодня остались без воды

Под отключение попали жилые дома, школы и детские сады.

В обед в Советском р-не города произошел разрыв электро кабеля. В результате аварии вышли из строя сразу три насосные станции «Водоканала». Они оказались обесточены. Без воды остались порядка 340 многоквартирных домов и около тысячи частных. Под отключения попали так же 26 детских садов и 8 школ. Спустя несколько часов подачу воды организовали по резервной схеме. Сейчас она идет под небольшим давлением на первых этажах зданий.

По информации «Водоканала», устранить аварию должны в ближайшее время.