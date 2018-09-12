Белорусская православная церковь выступила против решения Константинопольского патриархата по Украине
Там считают последние события агрессивным вмешательством одной поместной церкви во внутренние дела другой, — говорится в обращении Синода на официальном сайте белорусской церкви.
На прошлой неделе стало известно, что патриарх Константинопольский направил двух своих представителей в Киев.
Сообщалось, что это сделано в рамах предоставления автокефалии Украинской православной церкви. Московский патриархат резко осудил эти действия и даже пригрозил разрывом отношений с Константинопольским патриархатом.
Комментарии10
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svoi216 12 сентября 2018 | 19:11
Нет бы поддержать соседей и не заглядывать в рот Кириллу
novirusic 12 сентября 2018 | 19:16
svoi216: Белорусская православная церковь не существует. Это филиал РПЦ, ее подразделение.
Не заглядывать в рот Гундяю они не могут, он их прямой начальник.
То что филиалподдержал центральную контору естественно. По иному и быть не может.
gs1112 12 сентября 2018 | 19:29
А вот Украинская Православная церковь поддержит Варфоломея когда он предоставит Томос Белорусской православной церкви.
manfred 12 сентября 2018 | 19:12
Белору́сская православная церковь, аббревиатура — БПЦ; также Белорусский экзархат Московского патриархата — каноническое подразделение Русской православной церкви на территории Республики Беларусь, имеющее статус экзархата....
Вопросы?
testmeter 12 сентября 2018 | 19:13
Скрепноправославные бульбаши в Афон и Константинополь тоже таперича не ногой? Токмо в Волоколамскую и Магаданскую епархии?
yarross 12 сентября 2018 | 19:15
Белорусская православная церковь
Вы или крестик снимите или трусы оденьте.
nalivayko 12 сентября 2018 | 19:27
Как еще марионетки могут поступать?
archibald_dandy_esquire 12 сентября 2018 | 19:27
так вот откуда зеленые вежливые человечки в Беларусь придут)))
compare 12 сентября 2018 | 19:31
эти-то,хоть бы не создавали себе проблем на годы вперед-сделали бы вид,что не "расслышали базар"?
timwlad89 12 сентября 2018 | 19:31
Белорусская православная церковь выступила против решения Константинопольского патриархата по Украине
Там считают последние события агрессивным вмешательством одной поместной церкви во внутренние дела другой, — говорится в обращении Синода на официальном сайте белорусской церкви.
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Ну да,в Беларуси не хотят чтобы ряженные американские и канадские попы передел сектантский Церковной собственности устроили в Беларуси.