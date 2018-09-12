Белорусская православная церковь выступила против решения Константинопольского патриархата по Украине

Там считают последние события агрессивным вмешательством одной поместной церкви во внутренние дела другой, — говорится в обращении Синода на официальном сайте белорусской церкви.

На прошлой неделе стало известно, что патриарх Константинопольский направил двух своих представителей в Киев.

Сообщалось, что это сделано в рамах предоставления автокефалии Украинской православной церкви. Московский патриархат резко осудил эти действия и даже пригрозил разрывом отношений с Константинопольским патриархатом.