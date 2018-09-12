@Экс-главу МЧС вызвали на допрос в Следственный комитет@

По данным телеканала РЕН ТВ, Владимиру Пучкову был присвоен статус свидетеля по уголовному делу.

О вызове Пучкова на допрос РЕН ТВ сообщили сразу несколько источников, знакомых с ситуацией. Впрочем, никаких подробностей они сообщить не смогли – о каком именно преступлении идет речь в уголовном деле, и как с этим связан экс-министр, остается неясным.

Пучков занимал должность главы МЧС с 2012 года по май 2018-го. В новом составе правительства его сменил бывший охранник Владимира Путина Евгений Зиничев, к тому моменту работавший на должности замдиректора ФСБ.

Пучкову не удалось сохранить свой пост на фоне масштабных проверок в МЧС в связи с пожаром в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». Кроме того, в июле был задержан бывший первый замглавы МЧС Сергей Шляков, занимавший эту должность в тот период, когда ведомством руководил Пучков. По версии следствия, Шляков вместе с сообщниками пытался продать должность губернатора Ярославской области. Свою вину он не признал.

После ухода с министерского поста Пучков возглавлял предвыборный штаб врио губернатора Приморья Андрея Тарасенко. Приморский край стал одним из четырех регионов, где кандидат не выиграл в первом туре.