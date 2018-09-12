Юлия Навальная назвала главу Росгвардии трусом, который угрожает арестованному

Супруга Алексея Навального Юлия назвала главу Росгвардии трусом, который угрожает арестованному. Виктор Золотов выпустил свое видеообращение в тот момент, когда сам Алексей Навальный не может не только ответить, но даже посмотреть эту запись, — написала Юлия Навальная в Инстаграме.

Она добавила, что директор Национальной гвардии для своего ролика оделся как генерал латиноамериканской хунты. Обращение Золотова Навальная восприняла как угрозу со стороны преступника. При этом глава Росгвардии так и не ответил на обвинения в коррупции, — добавила Юлия Навальная.

Накануне Виктор Золотов в своем видеообращении предложил Алексею Навальному поединок и пообещал сделать из него «отбивную». Примерно за месяц до этого Фонд борьбы с коррупции выпустил расследование о завышении стоимости продуктов, закупаемых для войск Национальной гвардии.