Юлия Навальная назвала главу Росгвардии трусом, который угрожает арестованному
Супруга Алексея Навального Юлия назвала главу Росгвардии трусом, который угрожает арестованному. Виктор Золотов выпустил свое видеообращение в тот момент, когда сам Алексей Навальный не может не только ответить, но даже посмотреть эту запись, — написала Юлия Навальная в Инстаграме.
Она добавила, что директор Национальной гвардии для своего ролика оделся как генерал латиноамериканской хунты. Обращение Золотова Навальная восприняла как угрозу со стороны преступника. При этом глава Росгвардии так и не ответил на обвинения в коррупции, — добавила Юлия Навальная.
Накануне Виктор Золотов в своем видеообращении предложил Алексею Навальному поединок и пообещал сделать из него «отбивную». Примерно за месяц до этого Фонд борьбы с коррупции выпустил расследование о завышении стоимости продуктов, закупаемых для войск Национальной гвардии.
Комментарии30
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sim202_ 12 сентября 2018 | 19:05
Все верно.
kottigr1 12 сентября 2018 | 19:09
sim202_: РФ становится похожа на психбольницу где пациенты захватили власть..
semia 12 сентября 2018 | 19:14
К сожалению ,Золотов вряд ли поймет ,что Юлия написала. Там ни слова по фене.
danko1 12 сентября 2018 | 19:09
sim202_: Бандит он и есть бандит, хоть и в генеральских погонах.
Чести у него офицерской нет, одни понятия.
novirusic 12 сентября 2018 | 19:10
sim202_: Все-таки не все депутаты от ЛДПР дебилы. Вот, например отличный троллинг, депутат от ЛДПР.
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В среду, 12 сентября, депутат Госдумы РФ Сергей Иванов (ЛДПР) внес на рассмотрение проект федерального закона № 547111-7 "О введении в действие Дуэльного кодекса Российской Федерации", а также проект № 547098-7 самого Дуэльного кодекса РФ.
Как сообщает РБК, Иванов объяснил свою законодательную инициативу тем, что "в последнее время появилась тенденция со стороны государственных и муниципальных служащих вызывать на дуэль граждан выражающих отличные от официальных точки зрения".
Депутат особо отметил, что принятие Дуэльного кодекса не потребует выделения дополнительных средств из федерального бюджета.
В проекте Дуэльного кодекса отмечается, что дуэль может происходить только между равными по служебному положению, а в противном случае она недопустима. В документе подчеркивается, что государственный или муниципальный служащий, получивший вызов на дуэль от простого гражданина, обязан отклонить вызов, предоставив последнему право искать сатисфакции в суде. В тот же суд должен обращаться и сам госслужащий, обиженный гражданином.
"Если, несмотря на это, государственный или муниципальный служащий все-таки пожелает драться, то он имеет на это право не иначе, как с формального письменного разрешения непосредственного руководителя, рассматривающего, достоин ли противник оказываемой ему чести", – подчеркивается в законопроекте
jjuddgge_ddrredd 12 сентября 2018 | 19:29
novirusic: ))
Вы, пустоголовое интернетное насекомое с 101 аккаунтом на сайте, здесь пользователи СВОЁ СОБСТВЕННОЕ МНЕНИЕ высказывают.
Если у вас голова абсолютно пустая, может вам лучше просто читать, что умные люди пишут и не таскать всякий нерелевантный мусор в новости? Это просто дружеское пожелание вам...хе-хе
jjuddgge_ddrredd 12 сентября 2018 | 19:11
Очченнь уважаю эту семью. Мало таких семей, как Навальные, в России сейчас...
А лично Мне понравилось, как сегодня пловец из сборной России по плаванью вызвал этого клоуна Золотова на дуэль в бассейн и пообещал превратить его...в кильку в томате. Остроумно. А так - тема уже избита полностью.
Единственный реальный оппозиционер режиму в стране -НАВАЛЬНЫЙ. Только его ненавидят и боятся Путин и его окружение. Остальных оппов - ПРЕ-ЗИ-РА-ЮТ. Вроде жалкого имитатора оппозиции Явлинского, высокомерно поучающего из интернета, и его гнилого "яблока".
А так, в стране - только диванная оппозиция, трущаяся с утра до вечера на сайте "Эхо" и даже не пришедшая в воскресенье на Тверскую, всего-то 3 тысячи, и те - подростки.
Поэтому Власти ничего не угрожает. В этом Явлинский прав. Демшиза - ленивые и трусливые ничтожества. Жалко Навального. И подростков, которые РЕАЛЬНО пострадали (отчисления из ВУЗов, характеристики и т.д.)
Недостойны все эти недовольные массы да и вся страна такого человека и политика, как Навальный. Ибо трусливы, ленивы, выражают недовольство и протест исключительно либо на кухне, либо (демшиза) на продавленных диванах у монитора.
nina51 12 сентября 2018 | 19:06
А что Навальный ?................. За жену спрятался
kottigr1 12 сентября 2018 | 19:11
nina51: Золотов спрятался от Навального за дверьми тюрьмы, решетками, тысячами росгвардейцев и оттуда грозится ему дуэлью.. Не понятно.. Кто посадил Золотова ?
parasuk_ 12 сентября 2018 | 19:17
kottigr1: ну навальный скоро выйдет. И спрячется под юбку жены. А вообще, дуэль это забава благородных людей, плебеев, вроде вашего господина, за брехню на конюшне пороть надобно.
kottigr1 12 сентября 2018 | 19:22
parasuk_: Навальный никогда не прячется.. Это же не Путин который ссыт даже от своего народа, прячется от него за спинами дивизий ФСО и зачищает от него улицы перед проездом..
parasuk_ 12 сентября 2018 | 19:25
kottigr1: Боюсь, вы идеализируете своего хозяина. Как-то у минаева некий тесак в прямом эфире назвал навального стукачом и педерастом и предложил выйти и попробовать возразить. Наш лёха в это время закрылся в гримерке и выходить отказался наотрез.
kottigr1 12 сентября 2018 | 19:33
parasuk_: Так это Вы по себе просто меряете.. Если у Вас есть Хозяин, то к другим Ваши трудности вряд ли относятся..
Почему же этот некто Тесак зассал это сказать Навальному тет-а-тет и предпочел это пробубнить из безопасной телестудии ?
polikarpich 12 сентября 2018 | 19:34
parasuk_: А чем же благороден ВАШ господин? Горшок за САМИМ, что ли, имеет право выносить?
А так, по его поведению, сей чувачок ни разу не смахивает на какого-то "благородного". Даже разговаривать не умеет нормально. А его "вызов", который он заведомо считает безопасным для себя - это вообще навсегда тема для анекдотов.
Вот если бы он действительно предложил смертельную дуэль с шансами 50/50, готов был рискнуть жизнью - вот тогда бы ещё можно было о чём-то говорить.
А это всё из разряда "я тебе морду побью".
marineru 12 сентября 2018 | 19:14
nina51: Вы только что от летаргии отошли, гражданочка
vitek61 12 сентября 2018 | 19:11
Ну, неделю и две недели назад отсидка не мешала Навальному на своем сайте и на Эхо публиковать от своего имени большие посты с гиперссылками...
nina51 12 сентября 2018 | 19:17
vitek61: вот это точно )))
kottigr1 12 сентября 2018 | 19:18
vitek61: Зачем Навальному вообще реагировать на жужжание навозной мухи ?
parasuk_ 12 сентября 2018 | 19:19
vitek61: наш навальный труслив, это не секрет. Сейчас он типа в заключении, потом поедет в европку нервишки подлечить, а там, как назло, интернета не будет... Придется хомячкам за своего хозяина самим отдуваться :)
chicherito 12 сентября 2018 | 19:26
vitek61: В тюрьме возможность что-то передать на волю меняется по прихоти вертухаев. Захотят позволят, захотят не позволят. Ну, а сам Золотов, к примеру, находясь в командировке не смог сразу ответить Навальному на обвинения в коррупции или на дуэль позвать по горячим следам. Мол шибко занят был когда в коррупции его документально обвинили. Чем были так заняты, начальник? Следы заметали? Или не было доступа к телефону или интернету у главы Росгвардии, ага. И сейчас не ответил по существу, на татами позвал бодаться ака в средней школе. Если бы бывший его шеф Ельцин был у руля наверное на теннисный корт бы позвал Навального разбиратся. Цирк.
parasuk_ 12 сентября 2018 | 19:12
Странно, у навального и его холуев есть убежденность, что им позволено безнаказанно лгать и гадить. А тут Золотов нашего трусливого лёху на дуэль вызывает :)
krs_sk 12 сентября 2018 | 19:23
parasuk_: Интересно злотов без телохранителей хоть в сортир ходит? )
beregov_net 12 сентября 2018 | 19:30
krs_sk: без , но в бронежилете
parasuk_ 12 сентября 2018 | 19:32
krs_sk: Даже не знаю. А вот навальный на встречу со своими шестерками в Питере чердаками да проходными дворами пробирался. Даже два телохранителя не придали лёхе смелости.
krs_sk 12 сентября 2018 | 19:21
Это факт!
unprejudiced 12 сентября 2018 | 19:21
Юлия, твой мутант с 46 размером ноги так и не представил доказательств того, что качество овощей ухудшилось. И вообще, на какие шиши ты со своим муженьком будучи бездельниками регулярно по Европе катаетесь, то есть по странам агрессивного НАТО и в дорогих ресторанах при этом едите? Уж нее на те ли деньги что вы воруете у школоты которая вам дает из своих карманных расходов? Если да, дак это и есть коррупция в чистом виде
beregov_net 12 сентября 2018 | 19:28
unprejudiced: 46 размер ? Ну да , куда ему до твоего 35-го )
askol2016 12 сентября 2018 | 19:24
Это даже не "генерал южноамериканской хунты", а обезьяна, похожая на генерала южноамериканской хунты
glebbalbesov 12 сентября 2018 | 19:27
.. "пойдешь за меня..."?
... Куда??
... На дуэль...??
Реально баба-дура.
anndrew 12 сентября 2018 | 19:32
Есть подозрение, что сей "офицер" и жену Навального вызовет на дуэль. Через месяц.