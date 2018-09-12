В Москве разгромили выставку «Небесный Иерусалим» Василия Слонова
Она была открыта накануне в галерее «11.12» на «Винзаводе». По словам владельца галереи Александра Шарова, сегодня к ним ворвались пятеро неизвестных, которые обвинили организаторов выставки в экстремизме.
На видеозаписях, которые появились в социальных сетях, среди участников погрома фигурируют радикалы группировки СЕРБ.
Шаров подчеркнул, что основными идеями выставки были добро и мир.
Комментарии9
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timbuktu 12 сентября 2018 | 19:06
громят и громят - ощущение,что на этих выставках ни одного мужика нет,который дал бы пинка и в морду
chernyij 12 сентября 2018 | 19:10
timbuktu: Каждый должен заниматься свои делом. А вот ощущение, что не осталось ни одного из тех, кто должны охранять спокойствие, законность и порядок, приводит в ужас.
timwlad89 12 сентября 2018 | 19:22
chernyij: chernyij: Каждый должен заниматься свои делом. А вот ощущение, что не осталось ни одного из тех, кто должны охранять спокойствие, законность и порядок, приводит в ужас.
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То есть всяких там погромщиков развратников либералов типа навальных и собчак лоб зелёнкой и в "расход"?!
Как пример Украины показывает,то не сумевши дать отпор в 2014 году власовским бандам и прочим наёмникам которых приветсвовала либеральная тусовка России приводит к полномасштабной войне по той причине ,что разврат либерализма это установка на рабовладение в первую очередь.
Как тот поляк в студии 60 минут куражится извращая в наглую чтобы в первую очередь поработить настояв на своём разврате унижая других ложью.
Вот тут и надо вышвырнуть эту скотину пинками из студии чтобы проявлял уважения к людям.
ukov 12 сентября 2018 | 19:10
timbuktu:
ощущение,что на этих выставках ни одного мужика нет
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про "мужиков" вы конечно не специально оговорились?
j_partizan 12 сентября 2018 | 19:10
добро и мир - это экстремизм?
Часть общества больна и выздоровление не предвидится.
edyatel 12 сентября 2018 | 19:14
Смотря что понимать под словами "добро и мир"
А как же классовая ненависть и ненависть к врагам Родины?
beregov_net 12 сентября 2018 | 19:22
Sturmabteilung , когда будут сжигать книги и рисовать звёзды давида ?
rrhhll 12 сентября 2018 | 19:31
Погромщиков к ответу! Во-первых - штраф 350000 р, и возместить убыток в тройном размере. Камеры наблюдения работали же!
archibald_dandy_esquire 12 сентября 2018 | 19:32
черная сотня в действии! похоже художникам и поэтам пора валить из страны победившего фашизма!