В Москве разгромили выставку «Небесный Иерусалим» Василия Слонова

Она была открыта накануне в галерее «11.12» на «Винзаводе». По словам владельца галереи Александра Шарова, сегодня к ним ворвались пятеро неизвестных, которые обвинили организаторов выставки в экстремизме.

На видеозаписях, которые появились в социальных сетях, среди участников погрома фигурируют радикалы группировки СЕРБ.

Шаров подчеркнул, что основными идеями выставки были добро и мир.