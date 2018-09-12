Европарламент инициировал процесс против Венгрии, которую обвинил в разрушении демократических институтов
Впервые члена ЕС могут наказать с такой формулировкой, — отмечает CNN. Будапешт рискует лишиться права голоса в объединении.
Брюссель неоднократно критиковал действия венгерских властей. В последний раз это произошло после принятия в стране закона, который получил название «Стоп Сорос». Он предполагает уголовную ответственность за помощь нелегальным мигрантам со стороны некоммерческих организаций.
Комментарии6
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valtameri 12 сентября 2018 | 18:42
помощь нелегальным мигрантам со стороны некоммерческих организаций - соучастие в уголовном преступлении. Никаких беженцев в Венгрию быть не может, поскольку она ни граничит с конфликтными регионами.
Называйте мигрантов мигрантами!
gonduras_on_colima 12 сентября 2018 | 18:58
valtameri: Для начала, выбрось из своего ника букву L.
И ознакомься с новостью: сынок главного думака Нарышкина находится на стадии миграции в Венгрию.
Которая с Роиссей не граничит ни каким боком.
И бандюгу Могилевича, который тогда входил в "лучшую" десятку разыскиваемых США, в Венгрии тоже приютили.
И да, клоун ватный, к примеру, гундяевская контора -тоже некоммерческая организация.
А ты и не знал, убогий?
ukov 12 сентября 2018 | 19:06
gonduras_on_colima:
"находится на стадии миграции в Венгрию"
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С такими перлами
вам лучше колымить на Гондурасе, чем гондурасить на Колыме!
timwlad90 12 сентября 2018 | 19:11
gonduras_on_colima: Для начала, выбрось из своего ника букву L.
И ознакомься с новостью: сынок главного думака Нарышкина находится на стадии миграции в Венгрию.
Которая с Роиссей не граничит ни каким боком.
И бандюгу Могилевича, который тогда входил в "лучшую" десятку разыскиваемых США, в Венгрии тоже приютили.
И да, клоун ватный, к примеру, гундяевская контора -тоже некоммерческая организация.
А ты и не знал, убогий?
-----------
Ну чё брехать то.
Евреям хочется свой Израиль выстроить в любой стране Восточной Европы или на Украине.Украине хана по югославскому сценарию,венгрия в составе империи куда мол нас денете.
И к стати,Дракула тоже из Венгрии,так что Венгрия это разбойничий край дикого поля как и Украина.
Везде бардак куда руки Иудейской Католической Римской Империи дотягивались.
permsky_valenok 12 сентября 2018 | 18:43
Никак кровавая гэбня не успокоится. Весь Евросоюз уже перессорили.
timwlad90 12 сентября 2018 | 19:08
permsky_valenok: Никак кровавая гэбня не успокоится. Весь Евросоюз уже перессорили.
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Ну вообще то Венгрия и Чехия постоянно бунтуют на протяжении столетий против всех властей со времён Римской империи и носили название Даки.
Ну потом протестанты с католиками, в империях пребывавшие,так как алчные и продажные как и украинцы живущие грабежами столетиями.