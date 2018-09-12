Европарламент инициировал процесс против Венгрии, которую обвинил в разрушении демократических институтов

Впервые члена ЕС могут наказать с такой формулировкой, — отмечает CNN. Будапешт рискует лишиться права голоса в объединении.

Брюссель неоднократно критиковал действия венгерских властей. В последний раз это произошло после принятия в стране закона, который получил название «Стоп Сорос». Он предполагает уголовную ответственность за помощь нелегальным мигрантам со стороны некоммерческих организаций.