Террористы в Сирии готовят химическую атаку с применением хлора, — утверждает Министерство обороны России
Как рассказали в российском Центре по примирению сторон, за последние несколько дней организация «Белые каски» вместе с одной из группировок репетируют постановочные видеосъемки химической атаки. В ней задействованы до 30-ти гражданских, в том числе около десяти детей. Всё это происходит в городе Хан-Шейхун в провинции Идлиб. Ранее российские военные несколько раз утверждали, что США и союзники намерены нанести новый удар по сирийским правительственным объектам. Поводом для этого якобы должна стать инсценировка химической атаки.
Комментарии16
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bigmaikl 12 сентября 2018 | 18:40
Это значит "читай наоборот".
novirusic 12 сентября 2018 | 18:55
bigmaikl: Минобороны РФ врет, чтобы прикрыть А сада. Нл вот ООН считает совсем иначе
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ООН: в 2018 году войска Башара Асада трижды применяли химическое оружие
В среду, 12 сентября, следователи ООН обнародовали доклад, в котором утверждается, что в 2018 году правительственные войска Башара Асада трижды применяли химическое оружие на основе хлора в пригороде Дамаска и провинции Идлиб.
Агентство Reuters пишет, что составители отчета подчеркнули, что применение химического оружия является "военным преступлением".
Общее количество химических атак, задокументированных Международной комиссией ООН по расследованию преступлений в Сирии с 2013 года, достигло 39. При этом 33 атаки приписываются войскам Башара Асада, в остальных случаях виновных установить не удалось.
tks 12 сентября 2018 | 18:40
Уже вторую неделю, как готовят, всё не на готовятся никак. Наверное, либо повара хреновые, либо "готовка" тухлая, либо путинское МО КаГэБычно, колотится в звон, не зная, где он.
eternity88 12 сентября 2018 | 18:42
Они там вконец берега попутали. Ещё ни разу «террористы» не атаковали асадовских хлором - они хлором только себя травят!
Такое вот террористическое коварство, граждане-товарищи, мы имеем в лице ИБИЛ в Идлиге... тьфу ты, мать - в лице ДИБИЛ в Еблиге... ...ля... во, в лице ИГИЛ в Идлибе!
П.с. Вообще-то пиндосы несколько дней назад уже заявили то же самое про планы Асада травить хлором повстанцев. Опять конашенковские прос... пали момент для предъявы, бестолочи тупые.(
ura_123 12 сентября 2018 | 18:46
Да уж месяц как готовят,судя по гневным прыжкам канашенкова)))
v_bnd 12 сентября 2018 | 18:50
Террористы в Сирии готовят химическую атаку с применением хлора - ну не зря ж США и Европа серьёзно предупредили Башарку ( ачерез него и х"ло) "Примените - огребёте"
jetsam 12 сентября 2018 | 18:52
и не просто готовят. если бы готовили - полбеды.
они еще и рубль роняют - устраивают волнение
на рынке недоразвитых стран, рубль пугается
и падает (прям, как по команде "газы").
и еще - сцуко, дрелей китайских накупили и сверлят,
сверлят, сверлят сирию аж до мкс....
karachaev4 12 сентября 2018 | 18:52
Да сколько уже можно анонсировать свои действия?) Они уже себя открыто террористами называют? Это определенно прогресс.
olegar 12 сентября 2018 | 18:56
Давно известно, кто громче всех кричит "Держите вора!"
glotov 12 сентября 2018 | 19:07
olegar: Так это запад громче всех на Асада вешает все прошлые и все будующие химатаки.
pedrobutylkovich 12 сентября 2018 | 18:59
Готовят- не готовят, какая разница? Все равно трандец террористам в Сирии. Придется бежать к покровителям.
us101 12 сентября 2018 | 19:04
Ну вообще-то идет подготовка и обучение для защиты от химических атак. Это какими-же надо быть законченными подонками, что бы так врать...
j_partizan 12 сентября 2018 | 19:07
Очень похоже на правду, равно как и британский след в отравлении Скрипалей.
unprejudiced 12 сентября 2018 | 19:17
«Белые каски» похитили десятки детей для химатаки в Идлибе, — Валид Муаллем
эту информацию подтвердил вице-премьер Сирии, Министр иностранных дел Валид Аль-Муаллем.
Преступники из скандально известной организации «Белые каски» похитили 44 ребёнка для использования в провокационных съёмках химатаки в зоне деэскалации «Идлиб» (в неё входит и западная часть Алеппо, – прим. РВ), рассказал глава сирийского МИД по итогам встречи со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.
«По нашим данным, они недавно похитили 44 ребёнка в зоне Идлиба для реализации этой постановки с химическим оружием», — заявил министр иностранных дел САР.
по словам местных жителей, в посёлках Атариб и Сальва, а также в лагерях беженцев Ках и Атма после рейдов террористов группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (бывший «Фронт ан-Нусра»*) исчезло не менее 40 детей.
В основном были похищены сироты из числа беженцев, потерявших родителей в ходе войны. Многие из них родом из городков аль-Зарба, Хан-Туман, Хан аль-Асаль, Тарманин, расположенных западнее города Алеппо.
Напомним, что «Белые каски» годами снимают свои ролики именно в районах, которые контролируют банды бывшего сирийского крыла «Аль-Каиды»* — «Джебхат ан-Нусры».
Памятуя, что в ходе химической провокации в идлибском городе Хан-Шейхун в апреле 2017 года террористы использовали детей-сирот из числа беженцев, сирийцы испытывают серьёзные опасения за судьбу маленьких узников «Хайят Тахрир аш-Шам».
По всей вероятности, боевики готовятся расправиться с детьми, чтобы выдать их за жертвы химической атаки со стороны Вооружённых сил САР, что должно оправдать агрессию американской коалиции против Арабской Республики.
pedrobutylkovich 12 сентября 2018 | 19:22
unprejudiced: Никакой агрессии не будет, успокойтесь!
demosua 12 сентября 2018 | 19:27
"адекватный" ответ. Ничего оригинальнее придумать не могли...