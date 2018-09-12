Как рассказали в российском Центре по примирению сторон, за последние несколько дней организация «Белые каски» вместе с одной из группировок репетируют постановочные видеосъемки химической атаки. В ней задействованы до 30-ти гражданских, в том числе около десяти детей. Всё это происходит в городе Хан-Шейхун в провинции Идлиб. Ранее российские военные несколько раз утверждали, что США и союзники намерены нанести новый удар по сирийским правительственным объектам. Поводом для этого якобы должна стать инсценировка химической атаки.