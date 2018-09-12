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18:31, 12 сентября 2018

Террористы в Сирии готовят химическую атаку с применением хлора, — утверждает Министерство обороны России

Как рассказали в российском Центре по примирению сторон, за последние несколько дней организация «Белые каски» вместе с одной из группировок репетируют постановочные видеосъемки химической атаки. В ней задействованы до 30-ти гражданских, в том числе около десяти детей. Всё это происходит в городе Хан-Шейхун в провинции Идлиб. Ранее российские военные несколько раз утверждали, что США и союзники намерены нанести новый удар по сирийским правительственным объектам. Поводом для этого якобы должна стать инсценировка химической атаки.

Комментарии

16

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bigmaikl 12 сентября 2018 | 18:40

Это значит "читай наоборот".

novirusic 12 сентября 2018 | 18:55

bigmaikl: Минобороны РФ врет, чтобы прикрыть А сада. Нл вот ООН считает совсем иначе
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ООН: в 2018 году войска Башара Асада трижды применяли химическое оружие
В среду, 12 сентября, следователи ООН обнародовали доклад, в котором утверждается, что в 2018 году правительственные войска Башара Асада трижды применяли химическое оружие на основе хлора в пригороде Дамаска и провинции Идлиб.

Агентство Reuters пишет, что составители отчета подчеркнули, что применение химического оружия является "военным преступлением".

Общее количество химических атак, задокументированных Международной комиссией ООН по расследованию преступлений в Сирии с 2013 года, достигло 39. При этом 33 атаки приписываются войскам Башара Асада, в остальных случаях виновных установить не удалось.

tks 12 сентября 2018 | 18:40

Уже вторую неделю, как готовят, всё не на готовятся никак. Наверное, либо повара хреновые, либо "готовка" тухлая, либо путинское МО КаГэБычно, колотится в звон, не зная, где он.

eternity88 12 сентября 2018 | 18:42

Они там вконец берега попутали. Ещё ни разу «террористы» не атаковали асадовских хлором - они хлором только себя травят!

Такое вот террористическое коварство, граждане-товарищи, мы имеем в лице ИБИЛ в Идлиге... тьфу ты, мать - в лице ДИБИЛ в Еблиге... ...ля... во, в лице ИГИЛ в Идлибе!

П.с. Вообще-то пиндосы несколько дней назад уже заявили то же самое про планы Асада травить хлором повстанцев. Опять конашенковские прос... пали момент для предъявы, бестолочи тупые.(

ura_123 12 сентября 2018 | 18:46

Да уж месяц как готовят,судя по гневным прыжкам канашенкова)))

v_bnd 12 сентября 2018 | 18:50

Террористы в Сирии готовят химическую атаку с применением хлора - ну не зря ж США и Европа серьёзно предупредили Башарку ( ачерез него и х"ло) "Примените - огребёте"

jetsam 12 сентября 2018 | 18:52

и не просто готовят. если бы готовили - полбеды.
они еще и рубль роняют - устраивают волнение
на рынке недоразвитых стран, рубль пугается
и падает (прям, как по команде "газы").

и еще - сцуко, дрелей китайских накупили и сверлят,
сверлят, сверлят сирию аж до мкс....

karachaev4 12 сентября 2018 | 18:52

Да сколько уже можно анонсировать свои действия?) Они уже себя открыто террористами называют? Это определенно прогресс.

olegar 12 сентября 2018 | 18:56

Давно известно, кто громче всех кричит "Держите вора!"

glotov 12 сентября 2018 | 19:07

olegar: Так это запад громче всех на Асада вешает все прошлые и все будующие химатаки.

pedrobutylkovich 12 сентября 2018 | 18:59

Готовят- не готовят, какая разница? Все равно трандец террористам в Сирии. Придется бежать к покровителям.

us101 12 сентября 2018 | 19:04

Ну вообще-то идет подготовка и обучение для защиты от химических атак. Это какими-же надо быть законченными подонками, что бы так врать...

j_partizan 12 сентября 2018 | 19:07

Очень похоже на правду, равно как и британский след в отравлении Скрипалей.

unprejudiced 12 сентября 2018 | 19:17

«Белые каски» похитили десятки детей для химатаки в Идлибе, — Валид Муаллем
эту информацию подтвердил вице-премьер Сирии, Министр иностранных дел Валид Аль-Муаллем.

Преступники из скандально известной организации «Белые каски» похитили 44 ребёнка для использования в провокационных съёмках химатаки в зоне деэскалации «Идлиб» (в неё входит и западная часть Алеппо, – прим. РВ), рассказал глава сирийского МИД по итогам встречи со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

«По нашим данным, они недавно похитили 44 ребёнка в зоне Идлиба для реализации этой постановки с химическим оружием», — заявил министр иностранных дел САР.

по словам местных жителей, в посёлках Атариб и Сальва, а также в лагерях беженцев Ках и Атма после рейдов террористов группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (бывший «Фронт ан-Нусра»*) исчезло не менее 40 детей.

В основном были похищены сироты из числа беженцев, потерявших родителей в ходе войны. Многие из них родом из городков аль-Зарба, Хан-Туман, Хан аль-Асаль, Тарманин, расположенных западнее города Алеппо.

Напомним, что «Белые каски» годами снимают свои ролики именно в районах, которые контролируют банды бывшего сирийского крыла «Аль-Каиды»* — «Джебхат ан-Нусры».

Памятуя, что в ходе химической провокации в идлибском городе Хан-Шейхун в апреле 2017 года террористы использовали детей-сирот из числа беженцев, сирийцы испытывают серьёзные опасения за судьбу маленьких узников «Хайят Тахрир аш-Шам».

По всей вероятности, боевики готовятся расправиться с детьми, чтобы выдать их за жертвы химической атаки со стороны Вооружённых сил САР, что должно оправдать агрессию американской коалиции против Арабской Республики.

pedrobutylkovich 12 сентября 2018 | 19:22

unprejudiced: Никакой агрессии не будет, успокойтесь!

demosua 12 сентября 2018 | 19:27

"адекватный" ответ. Ничего оригинальнее придумать не могли...

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