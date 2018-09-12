Цена барреля нефти марки «брент» превысила отметку 80 долларов

Это произошло впервые с конца мая. Подорожание нефти связывают с предупреждением американского Министерства энергетики по сокращению коммерческих запасов топлива в стране. Рубль при этом сумел немного отыграть падение последних дней. Этим вечером на бирже доллар торговался в районе 68-ми рублей 85-ти копеек, евро – в районе 80-ти рублей.