Цена барреля нефти марки «брент» превысила отметку 80 долларов
Это произошло впервые с конца мая. Подорожание нефти связывают с предупреждением американского Министерства энергетики по сокращению коммерческих запасов топлива в стране. Рубль при этом сумел немного отыграть падение последних дней. Этим вечером на бирже доллар торговался в районе 68-ми рублей 85-ти копеек, евро – в районе 80-ти рублей.
Комментарии12
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tks 12 сентября 2018 | 18:37
Мёртвому припарка.
kottigr1 12 сентября 2018 | 18:38
tks: Цена барреля нефти марки «брент» превысила отметку 80 долларов.
Какой ужас.. !!.. Теперь вся мировая экономика рухнет, как всем пообещал В.В.Путин ?
tks 12 сентября 2018 | 18:43
kottigr1: Великий Экономист Всех Времён и Народов, Владимир Владимирович Путин, как всегда, славно зеркалит, вплоть до саморазоблачения.
kottigr1 12 сентября 2018 | 18:47
tks: В соревновании рубля с баррелем пока что с огромным отрывом лидирует баррель, но рубль не унывает..
Ждем новых спортивных достижений рубля !
neon001 12 сентября 2018 | 18:43
tks: с таким курсом можно доллары от нефти с газом в карман класть почти как раньше до кризиса, а остатками в виде обесценившегося рубля по курсу 70 рассчитываться с зависимым электоратом. пенсионеру касарек, менту десяточку... это ничего не будет стоить.
polsan 12 сентября 2018 | 18:37
снова цены на бензин поползут наверх, хорошего мало )
democ 12 сентября 2018 | 18:46
polsan: Если цена на нефть падает, то цены тоже на бензин растут. В России нет альтернативы росту.
ura_123 12 сентября 2018 | 18:39
Путен опять всех переиграл!
Только отчего то рублик падает...
democ 12 сентября 2018 | 18:43
ura_123: Рубль с нефтью давно уже не корригирует.
olexa30 12 сентября 2018 | 18:43
Они с рублём наперегонки. Рубль победит.
monik_7 12 сентября 2018 | 18:44
не поможет
piterjanis 12 сентября 2018 | 18:52
цэ зрада