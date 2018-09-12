Теннисные судьи решили объединиться в профсоюз, чтобы иметь возможность защищать свои права
После скандала с Сереной Уильямс они посчитали, что эти права ущемляются.
Арбитры не имеют права давать никаких комментариев о своей работе и надо сказать, что они от этого правила не отступили, хотя после финала Открытого Чемпионата США и скандала, устроенного американкой Сереной Уильямс, была необходимость ответить на обвинения и оскорбления. Серене не понравилось замечание, который опытнейший рефери Карлос Рамос сделал ей во время матча. К тому моменту она проигрывала японке Наоми Осаке и слова судьи заставили ее вспыхнуть как керосин от спички. Она неоднократно оскорбила солидного человека с сорокалетним опытом судейства и обвинила его в сексизме. Однако потом, виновным признали не хамящую и кричащую спортсменку, а рефери, который во время диалога был предельно вежлив. Сексистом его посчитали и во всемирной женской теннисной ассоциации и в ассоциации тенниса США, которые выступили с официальными заявлениями в поддержку Уильямс.
Международная Федерация тенниса отмалчивалась два дня, но потом все-таки осторожно высказалась в пользу судьи. Видя все это, арбитры пригрозили бойкотом матчей, посчитав, что к ним относятся предвзято. Один из представителей сообщества инкогнито заявил британской Гардиан, что судьи думают о том, чтобы создать свой профсоюз, поскольку никто не мог быть застрахован он ситуации, которая случилась с Рамосом.
Серена Уильямс не смогла выиграть свой 24 турнир большого шлема и теперь ей придется выплатить штраф в 17 000 долларов.
Комментарии3
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timwlad90 12 сентября 2018 | 19:02
Теннисные судьи решили объединиться в профсоюз, чтобы иметь возможность защищать свои права
После скандала с Сереной Уильямс они посчитали, что эти права ущемляются.
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Давно пора иметь спортивным судьям свою международную профсоюзную организацию.
С организованной организацией легче иметь дело в борьбе с коррупцией.
jetsam 12 сентября 2018 | 19:03
@ как керосин от спички.@
писатели хреновы. купите бочку керосина и поджигайте - фигвам.
в фитилях (а-ля "керосинки" - плитки трехфитильные или лампы)
горит. а чистый в банке - хрен.
не путать с авиационным керосином!
* по МО поездите - 80 км от москвы - дофига деревень, где
керосинки еще не ушли... я уж молчу про сибирь.
jetsam 12 сентября 2018 | 19:08
сексизм. это когда родился мужиком и боишься любого чиха
не так посмотрел, не то сказал. и вообще - мужик от рождения сексист...
еще чуть-чуть и придется звезды пришивать, как существо второго сорта...
Рамос был предельно вежлив с хамлом. но, хамло - в юбке. так что был
обречен сразу. Прав 100%. но виновен - не надо судить матчи хамла.