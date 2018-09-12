Теннисные судьи решили объединиться в профсоюз, чтобы иметь возможность защищать свои права

После скандала с Сереной Уильямс они посчитали, что эти права ущемляются.

Арбитры не имеют права давать никаких комментариев о своей работе и надо сказать, что они от этого правила не отступили, хотя после финала Открытого Чемпионата США и скандала, устроенного американкой Сереной Уильямс, была необходимость ответить на обвинения и оскорбления. Серене не понравилось замечание, который опытнейший рефери Карлос Рамос сделал ей во время матча. К тому моменту она проигрывала японке Наоми Осаке и слова судьи заставили ее вспыхнуть как керосин от спички. Она неоднократно оскорбила солидного человека с сорокалетним опытом судейства и обвинила его в сексизме. Однако потом, виновным признали не хамящую и кричащую спортсменку, а рефери, который во время диалога был предельно вежлив. Сексистом его посчитали и во всемирной женской теннисной ассоциации и в ассоциации тенниса США, которые выступили с официальными заявлениями в поддержку Уильямс.

Международная Федерация тенниса отмалчивалась два дня, но потом все-таки осторожно высказалась в пользу судьи. Видя все это, арбитры пригрозили бойкотом матчей, посчитав, что к ним относятся предвзято. Один из представителей сообщества инкогнито заявил британской Гардиан, что судьи думают о том, чтобы создать свой профсоюз, поскольку никто не мог быть застрахован он ситуации, которая случилась с Рамосом.

Серена Уильямс не смогла выиграть свой 24 турнир большого шлема и теперь ей придется выплатить штраф в 17 000 долларов.