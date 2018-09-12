Епархия насчитала 110 тысяч человек на крестном ходе в центре Петербурга

Ранее журналисты оценили число верующих на торжественном шествии всего в пять.

Ровно в 11 часов праздничное шествие двинулось с Казанской улицы. Возглавляли крестный ход автомобили ДПС и специальная машина центра Э с камерами на крыше, которую чаще всего можно встретить на митингах оппозиции. Следом по Невскому проспекту шли служители церкви, где в первых рядах выступал ныне депутат Госдумы Виталий Милонов. После — основная колонна, которую и называли главой шествия. Там рядом с Митрополитом Петербургским и Ладожским Варсанофием смиренно шли спикер Законодательного собрания Вячеслав Макаров, а также вице-губернаторы Петербурга Игорь Албин и Константин Серов. Далее колонну составляли добровольные верующие. Здесь оказались представители движения сорок сороков, а также организация Невский фронт, связанная с фанатами «Зенита» и одноименной футбольной школой. После процессия стала более жидкой и разнообразной. В ней легко угадывались представители бюджетных организаций, школьники и студенты. Учащиеся говорили о добровольно-принудительном вызове на крестный ход. Часть студентов оказалась обманута. Так Анастасия и Никита рассказал, что их отправляли изначально на праздник в честь дня первокурсника.

Отметим, что в этом году часть бюджетников и студентов не заставляли пройти целиком весь крестный ход, а после оставаться на площади Александра Невского. Некоторые из них фотографировались и уезжали по своим делам уже от Гостиного двора.Что касается обычных горожан и гостей города, они не высказывали особых претензий и даже радовались православному шествию. Негодовали только автомобилисты в центре Петербурга. В сервисе «Яндекс.Карты» пользователи оставляли гневные комментарии. В частности они посчитали, что шествие «открыло портал в ад» а также «Оскорбляет чувства неверующих».

Напомним, что ради шествия по Невскому проспекту городские власти перекрывали центральную магистраль Петербурга примерно с половины десятого до часа дня. Также были закрыты и все подъезды к ней.