Белорусская православная церковь поддержала РПЦ в ее конфликте с Константинопольским патриархатом

Спор касается Украинской церкви, которая может получить независимость от Москвы.

Синод Белорусской православной церкви выпустил заявление с осуждением «агрессивного вмешательства» Константинопольского Патриархата в дела другой церкви. В БПЦ утверждают, что эти действия подрывают основы межправославного мира и единства.

Обращение белорусской церкви совпало по времени с заявлением Константинополя. Митрополит Галльский Эммануил (Адамакис) сегодня сообщил о начале создания «местной независимой церкви» на Украине – ей будет предоставлена автокефалия. Для этого на минувшей неделе были назначены двое экзархов, то есть посланников Константинопольского патриархата на Украине. Они должны подготовить процесс предоставления независимости. В РПЦ сочли это вторжением на свою территорию и пригрозили разорвать отношения с Константинополем.

Хотя Московский патриархат имеет серьезную структуру, по историческим причинам последнее слово должно оставаться именно за Константинополем. Об этом «Эху» рассказал секретарь Священного Синода Киевского патриархата, архиепископ Евстратий (Зоря).

Ситуация вокруг предоставления независимости Украинской церкви стала развиваться весной этого года. Тогда президент Петр Порошенко обратился к Константинопольскому патриарху Варфоломею с просьбой о создании автокефалии. При этом в Москве подчеркивают, что признанная канонической Украинская православная церковь не поддержала это стремление, в отличие от двух непризнанных церквей.

В РПЦ уже заявили, что в случае дарования независимости Украинской церкви возможно возникновение конфликтов из-за храмов и имущества.