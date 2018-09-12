Белорусская православная церковь поддержала РПЦ в ее конфликте с Константинопольским патриархатом
Спор касается Украинской церкви, которая может получить независимость от Москвы.
Синод Белорусской православной церкви выпустил заявление с осуждением «агрессивного вмешательства» Константинопольского Патриархата в дела другой церкви. В БПЦ утверждают, что эти действия подрывают основы межправославного мира и единства.
Обращение белорусской церкви совпало по времени с заявлением Константинополя. Митрополит Галльский Эммануил (Адамакис) сегодня сообщил о начале создания «местной независимой церкви» на Украине – ей будет предоставлена автокефалия. Для этого на минувшей неделе были назначены двое экзархов, то есть посланников Константинопольского патриархата на Украине. Они должны подготовить процесс предоставления независимости. В РПЦ сочли это вторжением на свою территорию и пригрозили разорвать отношения с Константинополем.
Хотя Московский патриархат имеет серьезную структуру, по историческим причинам последнее слово должно оставаться именно за Константинополем. Об этом «Эху» рассказал секретарь Священного Синода Киевского патриархата, архиепископ Евстратий (Зоря).
Ситуация вокруг предоставления независимости Украинской церкви стала развиваться весной этого года. Тогда президент Петр Порошенко обратился к Константинопольскому патриарху Варфоломею с просьбой о создании автокефалии. При этом в Москве подчеркивают, что признанная канонической Украинская православная церковь не поддержала это стремление, в отличие от двух непризнанных церквей.
В РПЦ уже заявили, что в случае дарования независимости Украинской церкви возможно возникновение конфликтов из-за храмов и имущества.
Комментарии6
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danko1 12 сентября 2018 | 18:31
Действительно, конфликты у ненасытного в жадности Гундяева из-за недвижимости и злата могут быть.
Да и провалил он задание ФСБ по развалу Украины через церковь.
А в БПЦ не боятся, что потеряв Украину Гундяев и их подмять может?
И почему им, и даже маленькой Чехии можно иметь свою церковь, а Украине нет?
semia 12 сентября 2018 | 18:38
Допрыгается Кирюха,что предадут РПЦ анафеме как раскольников. И тогда? Путин с Кирюхой нам будут утверждать,что весь мир не прав,а только Путин+Кирюха хорошие. Вместо пионеров создадут православных октябрят ...
seryj_wolk 12 сентября 2018 | 18:58
danko1: Иметь верных белорусских сателлитов РПЦ выгодно. Дополнительный голос поддакивателей никогда не помешает.
piter_ug 12 сентября 2018 | 18:32
//возможно возникновение конфликтов из-за храмов и имущества.//
Да какой конфликт?!
Заберут и все.
Благо, есть с кого пример брать.
voenpes 12 сентября 2018 | 18:43
Давно пора было стать украинской церкви самостоятельной. И белоруской тоже.
xuato 12 сентября 2018 | 19:10
Все правильно, все по методичке. Белоруссия это союзное с РФ государство, и ее церковь подчинена напрямую Кириллу, а какое отношение имеет Кирилл к Украине? Украина как свободная, независимая страна подчиняется не Гундяеву, а Константинополю . И Варфоломей не шестерка в подтанцовке для Кирилла. Все по канону.