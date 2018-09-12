Верховный суд признал законным приговор украинцу Роману Сущенко, осужденному в России на 12 лет по обвинению в шпионаже. По словам защиты, он готов написать прошение о помиловании.

Заседание по делу Сущенко продлилось чуть больше часа. Оно проходило в закрытом режиме, как и весь процесс. Это было связано с наличием в деле секретных материалов. При этом журналистов пустили на начало заседания и оглашение приговора. На вопрос о самочувствии Сущенко сказал, что чувствует себя прекрасно и ежедневно занимается спортом. Также он выразил надежду на последующий обмен. Об этом уже после заседания говорил и защитник украинца Марк Фейгин, который также не исключил подачу жалобы в ЕСПЧ. Правда, по его словам, иск в Страсбургский суд будет подан, если это будет согласовано с Киевым. Вместе с тем в интервью украинскому каналу «Прямой» Фейгин не исключил, что Сущенко напишет прошение о помиловании.

Тем временем украинские власти выразили протест из-за решения Верховного суда утвердить приговор Сущенко. Так, президент Украины Петр Порошенко в своем Фейсбуке написал, что возмущен вердиктом и назвал все дело фарсом. Отмены приговора потребовал и МИД Украины. В свою очередь, первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко в своем Фейсбуке выразила мнение, что окончательный приговор Сущенко по обвинению в шпионаже открывает путь к процедуре помилования и передачи его на родину. Также сообщили о своем разочаровании решением Верховного суда в ОБСЕ. Между тем пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков на вопрос о возможном обмене Сущенко сказал, что этим занимается специальная группа по решению гуманитарных вопросов. Песков отметил, что она уже совершила несколько обменов, и добавил, что в Москве рассчитывают на продолжение этой работы.

По версии следствия, Роман Сущенко является кадровым сотрудником украинских спецслужб и пытался собрать данные о работе российских военных. Защита же настаивает на том, что украинец является корреспондентом агентства «Укринформ», а в Россию приезжал к родственникам.