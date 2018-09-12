Около 150 тысяч жителей Казани остались без холодной воды из-за коммунальной аварии. На пересечении двух улиц был поврежден кабель. Из-за этого оказался обесточенным крупный водопроводный узел. Без воды, в частности, остались более трехсот многоквартирных домов и более 120 административных зданий, а также детские сады и школы.