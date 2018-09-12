Z Архив новостей новости
5 5 6 296
18:18, 12 сентября 2018

Мощный ураган Флоренс надвигается на Восточное побережье США, на штаты Южная и Северная Каролина и Вирджиния

Еще в воскресенье ураган Флоренс был умеренным штормом 1-ой категории. Но уже в понедельник превратился в ураган 4-ой степени. И это — самое опасное в нем. Ученые говорят, что такая эскалация аномальна и в прошлом подобного не случалось. Причина — в глобальном потеплении.

Ураган Флоренс способен нанести катастрофический ущерб — от разрушительных ветров до ливневых паводков и наводнения до массового отключения электричества. Вода в океане поднимется до почти трех метров, а ветер будет такой силы, что повалит деревья и повредит дома. Власти приказали эвакуацию более полутора миллионов человек из прибрежных районов. Для тех, кому есть куда уехать, власти говорят уезжать. Для тех, кому некуда, будут открыты бункеры. В магазинах уже сегодня кончаются продукты и особенно вода.

Южная и Северная Каролина являются сельскохозяйственными штатами, и фермеры, которые могут потерпеть колоссальный ущерб, пытаются защитить свои угодья.

Осень традиционно сезон ураганов для восточного побережья и Мексиканского залива США, и буквально вчера выяснилось, что в преддверии сезона Министерство национальной безопасности США перенаправила 10 миллионов долларов из бюджета Федеральной администрации по чрезвычайным ситуациям в бюджет иммиграционной полиции.

Ураган Флоренс, как ожидается, ударит по восточному побережью США в течение 48 часов.

Комментарии

5

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

rabin_tagor 12 сентября 2018 | 18:26

Мощный ураган Флоренс надвигается на Восточное побережье США, на штаты Южная и Северная Каролина и Вирджиния
поэтому:
Около 150 тысяч жителей Казани остались без холодной воды

как все в мире взаимосвязано

xoxlodupa 12 сентября 2018 | 18:27

Ураган Флоренс способен нанести катастрофический ущерб...
Да фигня это все ,на защиту великой пиндосии будут вызваны Супермен ,Терминатор ,Трансформеры и Человек Паук !

permsky_valenok 12 сентября 2018 | 18:35

xoxlodupa: Они не помогут. Супермен и Человек-Паук уже стоят в очереди на получение российского гражданства, Терминатор морально устарел, а Трансформеры недавно подверглись воздействию тайного акустического оружия русских. Горе тебе, Омерика!

liquidsky__ 12 сентября 2018 | 18:57

permsky_valenok: Хайли лайкли, что и ураган шел на посольство РФ за визой, но Супермена Супервумен обвинила в домогательствах и сексизме, он ее телепатически насиловал или вроде того, короче не до урагана было. А уж что делал человек-паук даже предполагать боюсь, но и он вышел из игры, так что- это точно русские, сэр

permsky_valenok 12 сентября 2018 | 19:11

liquidsky__: Фсе. Теперь 200 лет санкциев, если только Трамп не обеспечит членам конгресса пожизненный эцих с гвоздями, железно обеспечено.

Самое обсуждаемое

Блоги

Открытые медиа упрощаем доступ к общественно значимой информации

Как россиянам не дают забыть о Сталине Акции по увековечиванию советского вождя идут по стране: его именем называют улицы, устанавливают бюсты и мемориальные доски. Власти это одобряют…

5 233 6 21330 08.09
Kсталин, общество, власть, события
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Мы победили! Спасибо, Москва! Следующие 5 лет будут очень важны для Москвы! Сегодняшняя победа дала нам уникальный шанс, чтобы сделать огромный шаг вперед…

5 149 6 15009 10.09
Kполитика, общество, выборы, москва, мнения
Блоги

Боец смешанных единоборств Джеффри Монсон стал депутатом в Красногорске Об сообщает местное отделение «Единой России», от которого спортсмен участвовал в выборах…

5 172 6 17853 11.09
Kвласть, фото, события
Блоги

Людмила Алексеева Председатель Московской Хельсинкской группы

Права людей на мирные протесты неоспоримы Пока собрание остается мирным, обязанность властей, не только не препятствовать, но и оказывать содействие в его проведении. Применение силы — крайняя мера, допустимая лишь в ответ на явные угрозы жизни и здоровью…

5 132 6 14108 07.09
Kправа, законы, акции, протесты, власть, мнения
Новости

Великобритания обвинила Россию в том, что та намеренно усложняет ситуацию вокруг дела Скрипалей По словам представителя премьер-министра Терезы Мэй, Лондон неоднократно просил дать отчет о произошедшем в Солсбери в марте, но российская сторона либо отвечала ложью, либо еще больше запутывала вопрос…

5 70 6 7633
Блоги

+ Владимир Путин и Си Цзиньпин вместе приготовили блины Владимир Путин и Си Цзиньпин вместе приготовили блины Российский президент оценил мастерство китайского коллеги…

5 65 6 7705 11.09
8читать ;смотреть
Kобщество, фото, видео, путин, события
Блоги

Вадим Радионов журналист латвийской радиостанции BALTKOM

Познер на Baltkom: дело Скрипаля похоже на предлог для ссоры с Россией «То, что российская сторона отрицает какое-либо участие в этом деле — это естественно, сами понимаете. Но, к сожалению, у меня нет ощущения, что этот вопрос решен. Я чрезвычайно боюсь, что речь идет об использовании ловко придуманного хода для дальнейшего ухудшения отношений России и Запада», — сказал Познер…

5 72 6 8669 07.09
Kобщество, расследования, события
Блоги

+ «Я вызываю вас на поединок, где обещаю сделать из вас хорошую сочную отбивную» «Я вызываю вас на поединок, где обещаю сделать из вас хорошую сочную отбивную» Глава Росгвардии Виктор Золотов вызвал на дуэль Алексея Навального в ответ на опубликованные ФБК данные о нарушениях ведомства при закупках…

5 1502 6 186327 11.09
8читать ;смотреть
Kнавальный, росгвардия, политика, видео, события
Блоги

Константин Боровой Партия Западный Выбор

Навальный — обыкновенный провокатор российских спецслужб Операция «Навальный — лидер оппозиции» была успешно реализована российскими спецслужбами. Массовые митинги дискредитированной оппозиции существенно сократились и по частоте и численно…

5 198 6 26149 06.09
Kнавальный, политика, спецслужбы, оппозиция, рф, мнения
Блоги

Наталья Каплан сестра Олега Сенцова

Олег Сенцов: «Я не верю уже в счастливый конец всей этой истории» Сам Олег пишет мне такое: «То что я скоро выйду и мы все счастливо заживем в Киеве я уже не верю. Как и во многое другое»...

5 82 6 11049 10.09
Kсенцов, общество, закон, мнения
Новости

В Роскосмосе считают, что отверстие в космическом корабле «Союз» могли преднамеренно просверлить астронавты США Российские специалисты уже запросили у  NASA данные видеорегистраторов астронавтов, а также действующие медицинские показания…

5 40 6 5420
Новости

В Роскосмосе склоняются к тому, что американские астронавты намеренно повредили «Союз», сообщают источники Эта версия стала приоритетной…

5 51 6 11237
Блоги

МИД РФ: Выступление Терезы Мэй выдержано в абсолютно неприемлемой тональности В нем содержится ряд безапелляционных обвинений в адрес Российской Федерации и двух, как утверждается, наших граждан. Решительно отвергаем эти инсинуации…

5 165 6 23398 06.09
Kскрипаль, великобритания, рф, политика, расследования, конфликты, события
Блоги

«Данные действия создают реальную угрозу единству всего мирового Православия» Заявление Священного Синода Русской Православной Церкви…

5 257 6 36097 08.09
Kправославие, рпц, события
Голосование
Готовы ли вы пожертвовать просмотром зарубежных блокбастеров ради поддержки отечественного кинематографа?
5 68 6 10167 10.09
Блоги

Нателла Болтянская журналист

Мальвину из «Приключений Буратино» ещё не вырезают? Эта девочка — Зина. Ее Мама Надежда, как назло, не разделяет мнения учителей школы, что с такими розовыми волосами в школу ходить нельзя. Исключать за это девушку из школы, и не стесняться это подтвердить письменно…

5 508 6 77532 08.09
Kдети, школа, образование, общество, мнения

Популярное за неделю

Новости

Путин сообщил об обнаружении Петрова и Боширова, которых Британия подозревает в отравлении Скрипалей Отвечая на вопрос о людях, которых подозревают в  покушении на Сергея и Юлию Скрипалей, сказал, что они известны российским властям…

5 95 6 23614
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

То есть профессионализм этой операции был таков (я уже помолчу про гостиницу за 48 фунтов), что они попросту не знали, что Юлия Скрипаль приехала к своему отцу…

5 219 6 165638 08.09
#слушать 48:38 8читать $скачать 11.1 МБ
Голосование
Готовы ли вы пожертвовать просмотром зарубежных блокбастеров ради поддержки отечественного кинематографа?
5 68 6 10167 10.09
Блоги

«Женщины, встаем! Там наши дети!» Как за один день в Екатеринбурге полиция потеряла доверие жителей Время было потеряно, дети разбежались. К своим грузовикам спецназ возвращался под возмущенные крики. «Вы кого защищаете?! Вы не тех защищаете, на своих же детей с дубинками пошли!»..

5 280 6 412328 09.09
Kполитика, екатеринбург, акции, общество, события
Блоги

+ «Я вызываю вас на поединок, где обещаю сделать из вас хорошую сочную отбивную» «Я вызываю вас на поединок, где обещаю сделать из вас хорошую сочную отбивную» Глава Росгвардии Виктор Золотов вызвал на дуэль Алексея Навального в ответ на опубликованные ФБК данные о нарушениях ведомства при закупках…

5 1502 6 186327 11.09
8читать ;смотреть
Kнавальный, росгвардия, политика, видео, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7251499
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3654447

Сегодня в эфире