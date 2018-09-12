Мощный ураган Флоренс надвигается на Восточное побережье США, на штаты Южная и Северная Каролина и Вирджиния
Еще в воскресенье ураган Флоренс был умеренным штормом 1-ой категории. Но уже в понедельник превратился в ураган 4-ой степени. И это — самое опасное в нем. Ученые говорят, что такая эскалация аномальна и в прошлом подобного не случалось. Причина — в глобальном потеплении.
Ураган Флоренс способен нанести катастрофический ущерб — от разрушительных ветров до ливневых паводков и наводнения до массового отключения электричества. Вода в океане поднимется до почти трех метров, а ветер будет такой силы, что повалит деревья и повредит дома. Власти приказали эвакуацию более полутора миллионов человек из прибрежных районов. Для тех, кому есть куда уехать, власти говорят уезжать. Для тех, кому некуда, будут открыты бункеры. В магазинах уже сегодня кончаются продукты и особенно вода.
Южная и Северная Каролина являются сельскохозяйственными штатами, и фермеры, которые могут потерпеть колоссальный ущерб, пытаются защитить свои угодья.
Осень традиционно сезон ураганов для восточного побережья и Мексиканского залива США, и буквально вчера выяснилось, что в преддверии сезона Министерство национальной безопасности США перенаправила 10 миллионов долларов из бюджета Федеральной администрации по чрезвычайным ситуациям в бюджет иммиграционной полиции.
Ураган Флоренс, как ожидается, ударит по восточному побережью США в течение 48 часов.
Комментарии5
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rabin_tagor 12 сентября 2018 | 18:26
Мощный ураган Флоренс надвигается на Восточное побережье США, на штаты Южная и Северная Каролина и Вирджиния
поэтому:
Около 150 тысяч жителей Казани остались без холодной воды
как все в мире взаимосвязано
xoxlodupa 12 сентября 2018 | 18:27
Ураган Флоренс способен нанести катастрофический ущерб...
Да фигня это все ,на защиту великой пиндосии будут вызваны Супермен ,Терминатор ,Трансформеры и Человек Паук !
permsky_valenok 12 сентября 2018 | 18:35
xoxlodupa: Они не помогут. Супермен и Человек-Паук уже стоят в очереди на получение российского гражданства, Терминатор морально устарел, а Трансформеры недавно подверглись воздействию тайного акустического оружия русских. Горе тебе, Омерика!
liquidsky__ 12 сентября 2018 | 18:57
permsky_valenok: Хайли лайкли, что и ураган шел на посольство РФ за визой, но Супермена Супервумен обвинила в домогательствах и сексизме, он ее телепатически насиловал или вроде того, короче не до урагана было. А уж что делал человек-паук даже предполагать боюсь, но и он вышел из игры, так что- это точно русские, сэр
permsky_valenok 12 сентября 2018 | 19:11
liquidsky__: Фсе. Теперь 200 лет санкциев, если только Трамп не обеспечит членам конгресса пожизненный эцих с гвоздями, железно обеспечено.