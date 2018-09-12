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Эксклюзив Эха 18:12, 12 сентября 2018

В Роскосмосе опровергли информацию о приоритете версии причастности американских астронавтов к повреждению «Союза»

В Роскосмосе опровергли информацию о том, что причастность американских астронавтов к повреждению «Союза» рассматривается в приоритетном порядке. Ранее СМИ сообщали, что согласно основной версии, члены экипажа могли намеренно повредить космический корабль.

Появившиеся в прессе сообщения о произошедшем на МКС — это домыслы и слухи, и нацелены они на «подрыв товарищеских отношений» на станции, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в ответ на появление статьи в «Коммерсанте». Он также отметил, что подобные инсинуации не помогают расследованию, которое ведет специальная комиссия госкорпорации. Российский вице-премьер Юрий Борисов подчеркнул, что «бросать тень» на американских космонавтов, тем более пока продолжается разбирательство, крайне опасно и абсолютно неприемлемо. Версию, озвученную в «Коммерсанте», опровергла и американская сторона – командир МКС Эндрю Фостейл заявил, что астронавты NASA никак не могли быть причастны к появлению пробоины — напротив, они своевременно отреагировали на ситуацию и помогли ее разрешить. Фостейл отметил, что считает «постыдным» появление подобных предположений, передает его слова телеканал CBS.

Ранее «Коммерсант» со ссылкой на высокопоставленное лицо сообщил, что комиссия Роскосмоса склоняется к объяснению, согласно которому отверстие в «Союзе» просверлили астронавты из США, чтобы вернуть на Землю одного из своих заболевших коллег. По этой версии, американцы рассчитывали на срочную эвакуацию всего экипажа – в этом случае их коллега смог бы получить полноценное лечение на Земле, а поврежденный отсек сгорел бы при входе в атмосферу.
Напомню, что ранее Дмитрий Рогозин сообщил, что расследование инцидента пока не дает объективной картины произошедшего. Ситуация, по его словам, оказалась намного сложнее, чем предполагали изначально. Пока есть уверенность лишь в том, что отверстие было просверлено намеренно.

Пробоину в корабле «Союз» обнаружили в конце августа, когда на МКС зафиксировали падение давления. Экипажу удалось найти утечку и загерметизировать отверстие. Напомним, что на данный момент на МКС находятся шесть человек, среди них трое американцев.

Вероятность того, что американские астронавты специально повредили обшивку космического корабля «Союз» крайне мала, но все же существует, — сказал «Эху Москвы» летчик-космонавт Александр Лазуткин.

Эвакуация члена экипажа в штатном режиме обошлась бы NASA в огромную сумму, — сказал в эфире РБК руководитель Института космической политики Иван Моисеев.

Космос, после многих лет плодотворного сотрудничества, становится новой границей противостояния между Россией и США, отмечают некоторые западные наблюдатели.

Сделанное на днях заявление российской стороны о якобы иностранном заговоре и саботаже на Международной космической станции было похожим на  мрачный поворот сюжета в каком-нибудь фантастическом фильме, отмечает в своем материале обозреватель интернет-портала Си-Эн-Эн. Последние 20 лет США и Россия провели в успешном сотрудничестве на МКС, чей полет по околоземной орбите контролируется совместно космическими центрами в Москве и Хьюстоне.

Астронавты НАСА доставляются на орбиту российскими аппаратами «Союз» с казахстанского космодрома Байконур, и американская сторона исправно оплачивает свои места на станции. Сейчас там трое американцев, двое россиян и один гражданин Германии, напоминает Си-Эн-Эн. Совместная работа российского и американского космических агентств почти не пострадала после разразившегося между Москвой и Вашингтоном конфликта в духе времён «холодной войны», который, цитата, «начал развиваться после 2014 года с аннексией Россией Крыма», продолжает обозреватель. Автор книги «Космический порт Земля» Джо Паппалардо заметил телеканалу, что «между американцами и россиянами в космосе всегда царила полная гармония, и работа МКС уникальна из-за её продолжительности и плодотворности», конец цитаты. – Однако, продолжает сайт Си-Эн-Эн, «назначение Дмитрия Рогозина главой Роскосмоса в мае этого года внесло в эту ситуацию долю неопределенности. Бывший депутат и вице-премьер, отвечавший за оборонную промышленность, воинствующий и прямолинейный политик, он, к тому же, имеет личные претензии к США, будучи внесенным Вашингтоном в санкционный список в числе лиц, обладающих влиянием в российском правительстве и способствовавших осложнению ситуации на Украине». «Человек, который последние четыре года не переставал подтрунивать над Америкой из-за её зависимости от российских ракетоносителей для доставки на МКС, получил в свои руки бразды правления (агентства), являющегося для НАСА его самым важным партнером», конец цитаты. Автор статьи замечает, что зависимость США от России в скором времени сойдет на нет ввиду того, что уже со следующего года НАСА планирует начать доставлять астронавтов на МКС со своей территории и используя собственные пилотируемые корабли.

Американская Программа развития частных пилотируемых кораблей начала работу в 2014 году, когда конкурс на место партнеров НАСА в деле исследования космоса выиграли компании Боинг и SpaceX.

Комментарии

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buzukin1906 12 сентября 2018 | 18:32

Ну што же, подождем, пока болезный беременный сумасшедший астронавт не прохерачит во всех американских модулях по дырке во всю дурь ступенчатого сверла :) Тогда все станет ясно окончательно :) Помнится, одна дама-астронавт в космических памперсах проехала не останавливаясь полстраны, штобы завалить соперницу-летчицу - не поделили бравого космического женатого волка, командира шатла :) Так шта вот у меня лично эта вся история с дырой прекрасно ложится на этот эротический космобэкграунд :) Дрель отнимите, да поскорей! И люки задрайте покрепче - а то неровен час, приплывет с электропилой да и устроит резню :)

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