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Эксклюзив Эха 18:14, 12 сентября 2018

Несколько человек устроили погром в галерее «11.12» на «Винзаводе»

Предположительно к этому причастны радикалы из группировки SERB.

Директор галереи Александр Шаров рассказал «Эху», что участники погрома облили краской произведения художника Василия Слонова, некоторые из них сняли со стены и вынесли на улицу.

На видео, которые появились в социальных сетях, погромщики говорят, что таким образом они борются с теми, кто оскорбляет президента Владимира Путина и Россию. Задержаны ли вандалы, не уточняется.

Комментарии

31

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kryimzdick 12 сентября 2018 | 18:18

Пиар. либо съербов использовали, либо специально наняли для шумихи.

shplint_05 12 сентября 2018 | 18:36

Надо таким "художникам" ломать пальцы, а не лить краску на их картины.

grigol331 12 сентября 2018 | 18:41

shplint_05:
Хорошо, что тебе ничего ломать не нужно. С твоим поломанным мозгом с тебя хватит.

alladinov 12 сентября 2018 | 18:42

shplint_05: «Надо таким "художникам" ломать пальцы, а не лить краску на их картины.»

А ну-ка, ублюдок гнойный, доложи-ка мне, какими законами ты, гаденыш вонючий, обосновываешь свой паскудный высер?

frauava17 12 сентября 2018 | 18:51

alladinov: А им все законы вчера отменили. Теперь у них дуэли вместо законов.

alladinov 12 сентября 2018 | 18:55

frauava17:

Найдите 10 отличий

https://www.dropbox.com/s/149qbmxwgqprd4w/10otl.jpg?dl=0

ura_123 12 сентября 2018 | 18:44

shplint_05: Каким таким?

echomazy___etnopomoyka 12 сентября 2018 | 18:49

Что за художник такой Василий Слонов? Что рисует: украинские флаги или голыежопы?

beregov_net 12 сентября 2018 | 18:53

echomazy___etnopomoyka: а мало кто знал , но теперь после такого пиара узнают все , спасибо дебилам из серба , отличная реклама

dmast79 12 сентября 2018 | 19:09

beregov_net: Если какой нибудь рукопожатый либеральный дебил начнёт плеваться говном в портрет Путинк, то вы присоединитесь? Из чувства расовой и классовой солидарности?

grigol331 12 сентября 2018 | 18:56

echomazy___etnopomoyka:
Второе, т. е. портреты путриотов.

ura_123 12 сентября 2018 | 19:03

echomazy___etnopomoyka: Конечно второе,твой портрет)))

gregor 12 сентября 2018 | 18:23

Радикалы из группировки СЕРБ устроили погром в галерее «11.12» на «Винзаводе»
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Это и есть русский мир ?

grigol331 12 сентября 2018 | 18:48

gregor:
И не самое жуткоткое его проявление.

neon001 12 сентября 2018 | 18:28

возмутились почему не 11.80 называется.

democ 12 сентября 2018 | 18:28

Похоже, что деньги на счёт радикалам поступили... РАДИ КАЛА отрабатывать надо...

sadda 12 сентября 2018 | 18:31

Путирасты долбанутые. И все им с рук сходит, понятно, кто у них крыша.

tks 12 сентября 2018 | 18:32

Погромы и провокации - фундаментальная Скрепа путлеризма.

grigol331 12 сентября 2018 | 18:44

tks:
И одна из составляющих фашизма. А, ну да, Вы так и написали, ИМХО.

kottigr1 12 сентября 2018 | 18:49

grigol331:
При Путине штурмовики врываются в кинотеатры, громят выставки и при Гитлере штурмовики врывались в кинотеатры, выставочные залы.
При Путине в РФ убивают несогласных и при Гитлере убивали несогласных.
Путин напал на Украину и Гитлер напал на Украину.
Власть Путина поддерживают лживые СМИ и власть Гитлера опиралась на геббельсовскую пропаганду.
Путин оккупировал Крым и Гитлер оккупировал Крым.
Путин ненавидит страны цивилизованного Запада и Гитлер ненавидел страны цивилизованного Запада.
Путин строил крымский мост и у Гитлера был его мост в Крым.
Путин нападает на соседние страны без объявления войны и Гитлер нападал на соседние страны не объявляя войну.

Из всего этого возникает вопрос к Владимиру Владимировичу.. Ну и где в России её прекрасные немецкие автобаны.. !?

kara 12 сентября 2018 | 18:36

погодите! так активные граждане выражают свое мнение!

grigol331 12 сентября 2018 | 19:03

kara:
Ни при сталинских, ни при гитлеровских репресиях подобные тебе активные жополизы режима никак не расчитывали попасть в его жернова, и как же многие из них были, мягко говоря, разочарованы.

zemljanka 12 сентября 2018 | 18:38

Штурмовики...

irinakingsize1 12 сентября 2018 | 18:41

Такие же титушки как на Майдане, только те молодые и дурные в руках преступников, а эти старые пердуны-ассенизаторы под предводительством Гоши-нахренникомуненужногоактера-Тарасевича.
История повторяется дважды: сначала в виде трагедии, потом в виде фарса

ura_123 12 сентября 2018 | 18:41

Православные моченосцы снова в бою!

ivfn 12 сентября 2018 | 18:48

// участники погрома облили краской произведения художника Василия Слонова//
Сообщение об этом появилось в Фейсбуке директора галереи11.12 центра современного искусства «Винзавод» Александра Шарова............................................
//остальные облили чем-то дико пахучим вроде говна или аммиака.//

dyymm 12 сентября 2018 | 18:49

А представители православной организации "Сорок петухов" были?

j_partizan 12 сентября 2018 | 18:50

Часть общества больна и аыздоровление не предвидится.

tks 12 сентября 2018 | 19:04

j_partizan: Эта болезнь putlerismus называется. С марта 2014 года вошла в свою финальную стадию.

grigol331 12 сентября 2018 | 19:07

j_partizan:
Сэр, увы, но больна большая часть общества.

karachaev4 12 сентября 2018 | 18:50

Интересно когда начнут сажать людей за это, а не штрафы в 1000р? Если такой же дебил как Гоша Тарасевич обольет краской произведения исскуства в Третьяковке, ему тоже штраф 1000р и свободен?

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