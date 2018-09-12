Несколько человек устроили погром в галерее «11.12» на «Винзаводе»

Предположительно к этому причастны радикалы из группировки SERB.

Директор галереи Александр Шаров рассказал «Эху», что участники погрома облили краской произведения художника Василия Слонова, некоторые из них сняли со стены и вынесли на улицу.

На видео, которые появились в социальных сетях, погромщики говорят, что таким образом они борются с теми, кто оскорбляет президента Владимира Путина и Россию. Задержаны ли вандалы, не уточняется.