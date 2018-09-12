Токио не согласился с предложениями российского президента без предварительных условий заключить мирный договор. Японские власти говорят, что прежде нужно решить территориальный сбор.

Слова Владимира Путина о мирном договоре с Японией, скорее всего, ни к чему не приведут, — считает бывший замминистра иностранных дел Георгий Кунадзе. По его словам, для японского премьера заключение мирного договора без предварительных условий было бы политическим самоубийством.