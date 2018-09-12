Токио не согласился с предложениями российского президента без предварительных условий заключить мирный договор
Токио не согласился с предложениями российского президента без предварительных условий заключить мирный договор. Японские власти говорят, что прежде нужно решить территориальный сбор.
Слова Владимира Путина о мирном договоре с Японией, скорее всего, ни к чему не приведут, — считает бывший замминистра иностранных дел Георгий Кунадзе. По его словам, для японского премьера заключение мирного договора без предварительных условий было бы политическим самоубийством.
Комментарии8
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
olenenok_zed 12 сентября 2018 | 18:14
Вернись Лесной Олень
По моему хотенью!
Умчи меня Олень
В свою страну оленью :)))
ukov 12 сентября 2018 | 18:19
olenenok_zed:
Токио не согласился с предложениями российского президента
_________________________________________________________
Да, альтернативы американскому "Малышу" у Токио до сих пор нет!
askol2016 12 сентября 2018 | 18:18
Крыс решил шлангом прикинуться!
guini 12 сентября 2018 | 18:27
Только полные дураки считают себя самыми умными,а всех осталных лохами. Путин показал себя во всей красе. Японцы молодцы - указали ему на его место.
ryabihina_olga 12 сентября 2018 | 18:32
"Мое дело предложить-ваше отказаться"
dilevski1973 12 сентября 2018 | 18:33
Перепутал монголов с японцами. Не прокатило...
golfinder 12 сентября 2018 | 18:54
Просто Путин дипломатично послал нах. Чтоб уже не доставали. Предлагалось два острова , теперь все вернулось на круги своя. Оставайтесь ни с чем.
mancuss 12 сентября 2018 | 19:10
Если долго сидеть на берегу реки, то можно увидеть, как мимо проплывет труп твоего врага.