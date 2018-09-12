Кремль: Подозреваемые в отравлении в Солсбери Скрипалей двое россиян являются гражданскими лицами
Подозреваемые в отравлении в Солсбери Сергея Скрипаля и его дочери двое россиян являются гражданскими лицами. Такую версию представляют в Кремле. Об этом на Восточном экономическом форуме рассказал сам Владимир Путин, но больше никаких деталей не привел. Позже его пресс-секретарь Дмитрий Песков уточнил, что лично президент с подозреваемыми не общался, а Кремль не предпринимал в отношении них никаких действий. Вскоре после президента представитель России при Организации по запрещению хим.оружия Александр Шульгин сказал, что Петров и Боширов должны предстать перед журналистами.
Один из подозреваемых, Александр Петров, еще накануне в интервью RT сказал, что ничего не знает об отравлении Скрипалей. Сегодня Вести.Ру опубликовали фрагмент телефонного разговора с ним, из которого следует, что Петров все-таки что-то расскажет.
Британские власти по-прежнему настаивают, что атаку в Солсбери осуществили сотрудники ГРУ, а Петров и Боширов – это вымышленные имена.
Нежелание Петрова говорить сейчас связано с тем, что ему необходимо подготовить правильную легенду. Такое мнение в эфире «Эха» высказал главный редактор сайта Карнеги.ру Александр Баунов. По его словам, позиция британских властей сильна тем, что они показали реальные лица людей, а не фотороботов.
Сегодняшние заявления Владимира Путина о подозреваемых в отравлении Скрипалей – это исключительно политический ход, — считает политолог Андрей Колесников.
Сергей и Юлия Скрипаль – не единственные жертвы яда, известного под названием «Новичок». Расследование по этому поводу провели журналисты «Проекта», подробности «Эху Москвы» рассказал корреспондент издания Илья Рождественский.
Российские власти ранее говорили: «у нас не ведутся ни научно-конструкторские, ни опытные работы по программе под названием «Новичок».
Комментарии16
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post_v 12 сентября 2018 | 18:08
это БайкалФинансГрупп - я их хорошо знаю, они из тверской рюмочной, давно торгуют нефтью
это БАЛТИК финансгрупп, я не знаю кто это такие
мы их нашли
мы их не нашли
мы их не знаем
Песков пургу несет....
nanarovsky 12 сентября 2018 | 18:12
post_v: Британские власти по-прежнему настаивают, что атаку в Солсбери осуществили сотрудники ГРУ, а Петров и Боширов – это вымышленные имена.
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Хайли-лайки продолжение. Тереза не врёт....патамушта это анхлия....
thunderbird 12 сентября 2018 | 18:09
Сейчас их готовят, то ли к интервью, то ли к кремации
rabin_tagor 12 сентября 2018 | 18:33
thunderbird: думаю завертят что-то вроде:
"...мы получили оперативную информацию, что MI-6 готовится отравить российского гражданина и свалить это на ГРУ. Поэтому мы послали туда 2 бойцов невидимого фронта предотвратить отравление.
Бойцы намазали ручку дома ПРОТИВОЯДИЕМ, благодаря этому Скрипали и выжили.
shalunok 12 сентября 2018 | 18:10
Ну если уж "сам Путин рассказал"... значит точно офицеры.
parasuk_ 12 сентября 2018 | 18:20
Бешеная британская болонка укусила себя за хвост :) А как плюются говном доморощенные российские либерашки, любо дорого смотреть.
zztop1960 12 сентября 2018 | 18:34
parasuk_: Какие же это ГРУшники ? У них в трудовой книжке не написано - место работы- ГРУ , специальность - киллер 2 разряда
nuvseunasok 12 сентября 2018 | 18:20
Очередной ихтамнет.
tks 12 сентября 2018 | 18:22
От прокола до прокола: пути путо-протокола.
piter_ug 12 сентября 2018 | 18:29
Чего, наконец-то их отмыли от Новичка?
А вдруг следы Новичка найдены в самолете, которым они возвращались?
И ещё где-то на обратном пути нагадили.
passanger 12 сентября 2018 | 18:30
Переживаю за англичан - больно все гладко,просто у них в рамках этого расследования сложилось, что по хорошему, обычно должно настораживать; а не подстава, ловушка
ли это. Они и сами это наверно прекрасно осознают,понимают поэтому столько времени
потратили скорее всего не на само следствие, а на проверку и перепроверку
его результатов. Я понятия не имею, как им удалось установить принадлежность исполнителей конкретно к ГРУ(сейчас это называется просто Главное управление Генерального штаба ВС РФ с 2010г.) - информация от двойных,тройных агентов
это все очень зыбко...
passanger 12 сентября 2018 | 18:44
passanger: При серьезных делах прикрытие не менее важная задача. Самолеты и вертолеты, уходя от ракет противника,выстреливают
тепловые ловушки, в шпионских играх тоже самое, так же важно
чем-то,кем-то,как-то отвлечь от себя внимание.
olexa30 12 сентября 2018 | 18:30
Значит, решили сделать из них гражданских, а ведь могли перевести и в "никому не известный и уже покойный."
gregor 12 сентября 2018 | 18:31
Путин сказал ,что крокодилы летают ,значит летают .
Вот я и 86 % телевизионного электората уже согласны .
cromwel 12 сентября 2018 | 18:34
А вова за два дня до обнародования их фамилий случайно принял закон о засекречивании таких лиц сотрудничающих со спецслужбами. Ну какая предусмотрительность.
tverboul 12 сентября 2018 | 19:26
Лживый заголовок. Есть большая разница между "являются гражданскими лицами" и "об этом рассказал сам Путин". Огромная разница.
tverboul 12 сентября 2018 | 19:26
Лживый заголовок. Есть большая разница между "являются гражданскими лицами" и "об этом рассказал сам Путин". Огромная разница.