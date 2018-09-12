Кремль: Подозреваемые в отравлении в Солсбери Скрипалей двое россиян являются гражданскими лицами

Подозреваемые в отравлении в Солсбери Сергея Скрипаля и его дочери двое россиян являются гражданскими лицами. Такую версию представляют в Кремле. Об этом на Восточном экономическом форуме рассказал сам Владимир Путин, но больше никаких деталей не привел. Позже его пресс-секретарь Дмитрий Песков уточнил, что лично президент с подозреваемыми не общался, а Кремль не предпринимал в отношении них никаких действий. Вскоре после президента представитель России при Организации по запрещению хим.оружия Александр Шульгин сказал, что Петров и Боширов должны предстать перед журналистами.

Один из подозреваемых, Александр Петров, еще накануне в интервью RT сказал, что ничего не знает об отравлении Скрипалей. Сегодня Вести.Ру опубликовали фрагмент телефонного разговора с ним, из которого следует, что Петров все-таки что-то расскажет.

Британские власти по-прежнему настаивают, что атаку в Солсбери осуществили сотрудники ГРУ, а Петров и Боширов – это вымышленные имена.

Нежелание Петрова говорить сейчас связано с тем, что ему необходимо подготовить правильную легенду. Такое мнение в эфире «Эха» высказал главный редактор сайта Карнеги.ру Александр Баунов. По его словам, позиция британских властей сильна тем, что они показали реальные лица людей, а не фотороботов.

Сегодняшние заявления Владимира Путина о подозреваемых в отравлении Скрипалей – это исключительно политический ход, — считает политолог Андрей Колесников.

Сергей и Юлия Скрипаль – не единственные жертвы яда, известного под названием «Новичок». Расследование по этому поводу провели журналисты «Проекта», подробности «Эху Москвы» рассказал корреспондент издания Илья Рождественский.

Российские власти ранее говорили: «у нас не ведутся ни научно-конструкторские, ни опытные работы по программе под названием «Новичок».