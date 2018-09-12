Неизвестные обокрали в Подмосковье дом музыканта Владимира Кузьмина
Неизвестные обокрали в Подмосковье дом музыканта Владимира Кузьмина. Как рассказал агентству РИА «Новости» источник в полиции, добычей злоумышленников стали около 10 миллионов рублей. Самого певца в момент происшествия дома не было.
Комментарии6
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fikus74 12 сентября 2018 | 17:37
ну а что, пока менты заняты оппозицией - джентельмены удачи работают.
kindman_a 12 сентября 2018 | 17:41
fikus74:
Росгвардия сейчас занята защитой своей картошечки и чесночка.
democ 12 сентября 2018 | 17:39
Плохо искали. Заначек гораздо больше.
kaputvsemu 12 сентября 2018 | 17:52
Два магнитофона импортных, куртки кожаные - три...
neon001 12 сентября 2018 | 17:52
новости реально как из 90-х)
irdo 12 сентября 2018 | 17:57
То же мне новость из серии собака укусила человека.
Новость, когда человек кусает собаку..
Или кто-то шумно разводится, деля дачи, квартиры..
Или бесконечные внебрачные дети...