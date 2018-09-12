Пожарные ликвидировали возгорание на химическом предприятии в Нижегородской области

На заводе «Карбохим» в Дзержинске сегодня произошел взрыв, а после вспыхнул огонь. Площадь пожара составила 800 квадратных метров. По последним данным, один человек погиб, еще один пострадал.

Ранее в Дзержинске на предприятии оборонно-промышленного комплекса загорелось здание, где проходила утилизация мин. Тогда погибли пятеро, еще шестеро пострадали.