Пожарные ликвидировали возгорание на химическом предприятии в Нижегородской области
На заводе «Карбохим» в Дзержинске сегодня произошел взрыв, а после вспыхнул огонь. Площадь пожара составила 800 квадратных метров. По последним данным, один человек погиб, еще один пострадал.
Ранее в Дзержинске на предприятии оборонно-промышленного комплекса загорелось здание, где проходила утилизация мин. Тогда погибли пятеро, еще шестеро пострадали.
Комментарии1
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tag188 12 сентября 2018 | 17:49
Что-то частенько стали гореть и взрываться российские предприятия.
Старое советское оборудование не выдерживает гонки за вЯличием?