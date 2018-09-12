Кремль: Британские власти так и не направили в Россию запросов о подозреваемых по делу Скрипалей

Британские власти так и не направили в Россию запросов о подозреваемых по делу Скрипалей, — говорят в Кремле. По этой причине российские власти не предпринимали никаких действий, — дал понять пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. По его словам, президент не общался с двумя фигурантами расследования Лондона. В то же время сегодня Владимир Путин выразил надежду, что эти люди объявятся и поговорят с журналистами. Он также подчеркнул, что, по данным российских властей, оба подозреваемых являются гражданскими лицами. В британском правительстве настаивают, что речь идет об офицерах российской разведки.