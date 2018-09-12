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17:30, 12 сентября 2018

Кремль: Британские власти так и не направили в Россию запросов о подозреваемых по делу Скрипалей

Британские власти так и не направили в Россию запросов о подозреваемых по делу Скрипалей, — говорят в Кремле. По этой причине российские власти не предпринимали никаких действий, — дал понять пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. По его словам, президент не общался с двумя фигурантами расследования Лондона. В то же время сегодня Владимир Путин выразил надежду, что эти люди объявятся и поговорят с журналистами. Он также подчеркнул, что, по данным российских властей, оба подозреваемых являются гражданскими лицами. В британском правительстве настаивают, что речь идет об офицерах российской разведки.

Комментарии

24

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kottigr1 12 сентября 2018 | 17:34

Странно.. Раньше СК возбуждали дела даже без запросов, причем по фактам происходившим на территориях других стран.. А здесь чего заскромничали ?

glotov 12 сентября 2018 | 17:39

kottigr1: Так что же, каждый раз по первому зову склочницы Мэй нужно что-то расследовать, деньги тратить, непричастным людям допросы учинять?

kottigr1 12 сентября 2018 | 17:41

glotov: Дык.. Не расследуй.. Пойдешь как соучастник..

novirusic 12 сентября 2018 | 17:46

glotov: Кроме туфты в ответ они ничего не получат.
Они уже неоднократно в этом убеждались. Поэтому они сразу заявили, что запросов России делать не будут, а направят все материаля в Интерпол.
И Интерпол выдал ордер на арест этих двух убийц.

Кстати, теперь им уже не скрыться. путин велел им сдаться.

glotov 12 сентября 2018 | 17:55

novirusic: В таком случае Россия просто обязана их спрятать: их вина не доказана, но им предъявлено обвинение. Мы такие "суды" в конце тридцатых прошли, а британцы только начали их практиковать.

ur_sus 12 сентября 2018 | 17:45

kottigr1:
//... мы их нашли...//
А-ха-ха!!! "Найти" "их" можно было за 15 минут, это значит РАЗ. То, что уже более недели геббельс-ТВ заливается соловьями и киселями на тему дебилов из ГРУ означает, что этим двум клоунам лепят наспех новые легенды для внутреннего потребления, ДВА. А в третьих, у бритов уже заготовлен нокаут для России и кремлевские это знают. Кароче, довыпендривались "с колен"...

midnightblues 12 сентября 2018 | 17:52

ur_sus: Злить британцев вообще не рекомендовано
не забудут

pusivrot 12 сентября 2018 | 17:53

ur_sus: У вас надёжный источник из самого МИДа и департамента полиции Великобритании? Порадуйте заготовленным нокаутом для России, а то что-то ваша каля-баля попахивает очередным вашим пьяным высером с ЭМ.

pusivrot 12 сентября 2018 | 17:48

kottigr1: А что Лондон это Российская Федерация? Вы своей не компетентностью и тупостью удивляете окружающих.

ostapbey 12 сентября 2018 | 17:52

pusivrot: так применяй свой новичок хоть в Мухососранскке, а хоть и в Воронеже, тебе только похлопают в ладоши.
Твое население трави хоть боярышником...
Но за ОМП отвечать будешь.
В любом случае.
Если не в Лондоне, то в ГААГЕ!!
даже..

kottigr1 12 сентября 2018 | 17:52

pusivrot: Соисполнительство представляет собой такую форму соучастия, при которой два или более лица полностью либо частично своими действиями (бездействием) исполняют непосредственно объективную сторону совершаемого преступления. Соучастники несут ответственность не за действия исполнителя, а за совершённые ими лично действия, и именно совершение этих действий является основанием их уголовной ответственности и определяет её пределы. Именно этим объясняется то обстоятельство, что соучастники будут нести ответственность даже в случае, если исполнитель преступления не может быть привлечён к уголовной ответственности в силу каких-либо обстоятельств..

ostapbey 12 сентября 2018 | 17:40

.........Великобритания обвинила Россию в том, что та намеренно усложняет ситуацию вокруг дела Скрипалей

По словам представителя премьер-министра Терезы Мэй, Лондон неоднократно просил дать отчет о произошедшем в Солсбери в марте, но российская сторона либо отвечала ложью, либо еще больше запутывала вопрос.....
Даже...

ostapbey 12 сентября 2018 | 17:43

ostapbey: почему Башарова с Петровым выделять особо из шайки травителей вредителей?? Не сталинские же времена..
Блата в Англии НЕТ!!!
На кладбище, и то!!!
Даже..

dassie Алексей Памятных 12 сентября 2018 | 17:40

"Не предпринимали никаких действий" - а ВВП говорит, что "мы их нашли". Запутались в привычном вранье?

pedrobutylkovich 12 сентября 2018 | 17:42

Мелкобриты и в Интерпол не обратились...

ostapbey 12 сентября 2018 | 17:46

pedrobutylkovich: с каким запросом??
Типа ты умный, напиши хоть в абзац текст возможного ЗАПРОСА к глубокотундровым федерасам??
Типа как России..
Справишься?
Даже??

pedrobutylkovich 12 сентября 2018 | 17:55

ostapbey: Ну ты то умный ведь!

pedrobutylkovich 12 сентября 2018 | 17:57

pedrobutylkovich: Вот и помоги мелкобритам объявить этих двух бедолаг в международный розыск!

prade 12 сентября 2018 | 17:53

pedrobutylkovich: Ты ожидаешь, что британцы будут комплексовать от того, что кремлевский тролль называет их мелкобритами?

(комментарий скрыт)

prade 12 сентября 2018 | 17:48

Британцы не направили запрос, поскольку они уверены, что Кремль не выполнит его. С другой стороны, передача этих двоих британским властям означало бы раскрытие тех, кто за ним стоит. А этого Путин никак не допустит.

sergo13 12 сентября 2018 | 17:52

А есть смысл марать бумагу и запросы писать?
Британцы все четко сказали - появятся на горизонет - будут арестованны и доставленны для суда! - Что тут неясного?

А если РФ-ия всетаки хочет отмытся - она сама должна чтото делать.

А вообще в МИД РФ уже и ответ заготовили типа - "да пошли вы бриты", но вот облом вышел, Британцы оказались умнее и уже послали РФ в длительное эротическое путешествие, просто не заметив их как страну))))))

petrovich_spb 12 сентября 2018 | 17:53

"Так и не направили..."_)))
Просто дебилы из Кремля прослушали, что запрос никто не будет направлять. Данные переданы в Интерпол. А убийцы, если хотят, могут рискнуть высунуть нос из России.

aleks50 Алексей Клубников 12 сентября 2018 | 17:57

И не пошлют. На кой чёрт к упырям слать запросы.

lager23 12 сентября 2018 | 18:03

С каких это пор СК испытывает «стесняшки» когда англосаксы страну смешивают с грязью???

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