Бывший глава МЧС Владимир Пучков, по некоторым данным, вызван на допрос в Следственный комитет
Об этом со ссылкой сразу на несколько источников, знакомых с ситуацией, сообщает телеканал РЕН. В рамках какого расследования его хотят допросить, не уточняется. В то же время телеканалу сообщили, что сейчас Пучков находится в статусе свидетеля.
В МЧС в этом году начались масштабные проверки после пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». Сообщалось, что они выявили множество нарушений.
Комментарии12
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johnbmw Евгений Большаков 12 сентября 2018 | 17:23
Грызня пауков в банке продолжается ... всё это признаки конца системы ...
permsky_valenok 12 сентября 2018 | 17:39
johnbmw: Возможно. В США тоже грызутся, да еще как. Это тоже признак конца системы?
johnbmw Евгений Большаков 12 сентября 2018 | 17:41
permsky_valenok: что отличает НОРМАЛЬНОЕ гос-во от Фейка? Существование НОРМАЛЬНОЙ судебной системы!!! а не телефонного права, по которому решаются ВСЕ политические дела ...
kindman_a 12 сентября 2018 | 17:47
"...начались масштабные проверки после пожара..."
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Еще один "патриот" сгорел на работе.
democ 12 сентября 2018 | 17:24
Шойгу вовремя свалили с МЧС. Пучков будет теперь отдуваться за себя, и за "того парня".
democ 12 сентября 2018 | 17:26
democ: ...свалил...
rvs_68 12 сентября 2018 | 17:43
democ: Вы: "Шойгу вовремя свалили с МЧС. Пучков будет теперь отдуваться за себя, и за "того парня"."
Новость: "В МЧС в этом году начались масштабные проверки после пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». Сообщалось, что они выявили множество нарушений."
Нет!
Как Вы могли подумать, что при Шойгу в МЧС могло быть "множество нарушений"?
Это все Пучков! Развалил за пару лет то, что десятилетия строил Щойгу!..
Как всегда: хороший "ПочтиЦарь" доверился плохому "Боярину"...
;-)
balamuto 12 сентября 2018 | 17:30
У пучкова теперь точно будет не пучком.
sasass 12 сентября 2018 | 17:27
Попер против Шойгу и получил по кумполу ....
neyexo 12 сентября 2018 | 17:44
А может история началась еще при Шойгу?
yralez 12 сентября 2018 | 17:57
Вот и тов. Сталин сумел вернуть из-за бугра многие миллионы, вывезенные и переведенные туда во время рабоче-крестьянской власти пламенными революционерами-большевиками.
И тут пламенных патриотов, если за ....опу потрясти, то многие миллионы и лярды вернутся.
Но, в отличие от тов. Сталина, не в казну, а другим пламенным патриотам.
С более липким языком и ядовитым жалом.
pusivrot 12 сентября 2018 | 17:59
Пучков чем-то сродни бывшему минэкономразвития Улюкаеву, такая же помято-фригидная личность нацеленная на собственный карман за счёт государства. Гнать таких нужно со службы пинками, чтобы они кувыркались в воздухе.