Бывший глава МЧС Владимир Пучков, по некоторым данным, вызван на допрос в Следственный комитет

Об этом со ссылкой сразу на несколько источников, знакомых с ситуацией, сообщает телеканал РЕН. В рамках какого расследования его хотят допросить, не уточняется. В то же время телеканалу сообщили, что сейчас Пучков находится в статусе свидетеля.

В МЧС в этом году начались масштабные проверки после пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». Сообщалось, что они выявили множество нарушений.