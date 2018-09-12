Европа собирается уменьшить количество расчетов в долларах
По мнению главы Еврокомиссии, Жан-Клода Юнкера, сложилась абсурдная ситуация, когда 80% импорта энергоносителей, это около 300 миллиардов евро, ЕС оплачивает в долларах. При этом основные поставщики — это Россия и страны Персидского залива, а доля США здесь составляет лишь 2 процента. Брюссель планирует представить инициативы по укреплению международной роли евро до конца года.
Комментарии10
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kottigr1 12 сентября 2018 | 17:12
По мнению главы Еврокомиссии, Жан-Клода Юнкера, сложилась абсурдная ситуация, когда 80% импорта энергоносителей, это около 300 миллиардов евро, ЕС оплачивает в долларах.
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А как ещё Жан-Клода Юнкер предлагает избавляться европейцам от "зеленых фантиков", кроме как сбрасывать их при расчетах с сырьевыми странами.. ?
ukov 12 сентября 2018 | 17:34
kottigr1:
А как ещё Жан-Клода Юнкер предлагает избавляться европейцам от "зеленых фантиков", кроме как сбрасывать их при расчетах с сырьевыми странами.. ?
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За "зеленые фантики" США твой "Укрогобон" на счетчик поставили.
А вы "сбрасывать".
"Я помню доллар совсем молодым — 64 копейки.
Потом 30, 50, 60 рублей — стареет… Скоро хоронить будем?"(с)
kottigr1 12 сентября 2018 | 17:38
ukov: Это Вы авторитетно, как настоящий "нигериец в снегах" утверждаете ?
ukov 12 сентября 2018 | 17:58
kottigr1:
госдолг Нигерии к ВВП в % на 2017 - 14%
госдолг Украины к ВВП в % на 2017 - 92% (с)
так что нигерийцы могут, если что и снег заказать,
а вот укрогабонцы только град с Донбасса!
kottigr1 12 сентября 2018 | 18:03
ukov: Внешний долг :
США - 98%
Япония - 261%
Германия - 148%
Нидерланды - 700%
И ничего.. Не бедствуют в отличии от РФ, где граждане имеют в собственности лишь бесплатный валежник..
vladimir1_57 12 сентября 2018 | 17:59
ukov: стареет…
\\
зато гривна молодеет
При Януковиче "кровавом" была 4 рубля, сейчас 2,5 )
zukus 12 сентября 2018 | 17:17
А кто-то меня здесь сегодня ехидно спрашивал о том, собираюсь ли я прикупить американские доллары.
"Нет!" - ответил я. Наше все - золото и бриллианты! Ну и земля. Потому что, как говорил Джеральд О'Хара своей дочери Скрлетт O'Хара: "Любовь к твоей земле придет к тебе..." (смахивает слезу).
kottigr1 12 сентября 2018 | 17:21
zukus: Прикупили себе 0,02 Ар на Пискаревском кладбище ? .. Беспроигрышная инвестиция !
sasass 12 сентября 2018 | 17:30
Россию от дефолта может спасти только ЕС...
a_111111 12 сентября 2018 | 17:56
Подарок Путину:)