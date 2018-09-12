Европа собирается уменьшить количество расчетов в долларах

По мнению главы Еврокомиссии, Жан-Клода Юнкера, сложилась абсурдная ситуация, когда 80% импорта энергоносителей, это около 300 миллиардов евро, ЕС оплачивает в долларах. При этом основные поставщики — это Россия и страны Персидского залива, а доля США здесь составляет лишь 2 процента. Брюссель планирует представить инициативы по укреплению международной роли евро до конца года.