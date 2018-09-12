Суд в Киеве арестовал акции дочерних предприятий трех российских банков на Украине

Речь идет о ВТБ, Внешэкономбанке и Сбербанке.

Обеспечительные меры были приняты по иску экс-главы правления ПриватБанка Александра Дубилета и еще 17 компаний, имевших активы в Крыму. Истцы заявили о том, что Россия не исполнила решение Арбитражного суда Гааги. По их словам, Москва должна была компенсировать ущерб за потерю имущества украинскими компаниями на полуострове после его присоединения к России. Он, по данным Киева, оценивается почти в 160 млн рублей. Однако, как утверждается, ущерб не был возмещен. ВТБ, ВЭБу и Сбербанку по решению киевского суда теперь запрещено ликвидировать или реорганизовывать свои дочерние предприятия на Украине. При этом у них есть 30 дней на обжалование этого вердикта. Пока что в российских банках решение киевского суда не прокомментировали.

Ранее министр юстиции России Александр Коновалов говорил, что Москва с высокой долей вероятности обжалует решение суда в Гааге.