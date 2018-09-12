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17:03, 12 сентября 2018

Суд в Киеве арестовал акции дочерних предприятий трех российских банков на Украине

Речь идет о ВТБ, Внешэкономбанке и Сбербанке.

Обеспечительные меры были приняты по иску экс-главы правления ПриватБанка Александра Дубилета и еще 17 компаний, имевших активы в Крыму. Истцы заявили о том, что Россия не исполнила решение Арбитражного суда Гааги. По их словам, Москва должна была компенсировать ущерб за потерю имущества украинскими компаниями на полуострове после его присоединения к России. Он, по данным Киева, оценивается почти в 160 млн рублей. Однако, как утверждается, ущерб не был возмещен. ВТБ, ВЭБу и Сбербанку по решению киевского суда теперь запрещено ликвидировать или реорганизовывать свои дочерние предприятия на Украине. При этом у них есть 30 дней на обжалование этого вердикта. Пока что в российских банках решение киевского суда не прокомментировали.

Ранее министр юстиции России Александр Коновалов говорил, что Москва с высокой долей вероятности обжалует решение суда в Гааге.

Комментарии

17

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kottigr1 12 сентября 2018 | 17:09

Украинцы долго будут помнить, что Путин сделал для Украины не меньше Гитлера.. Он на неё напал, оккупировал Крым, построил туда мост..

kara 12 сентября 2018 | 17:19

kottigr1: вообще-то Путин помог Украине: Донбасс и Крым были для украины дотационными регионами.
кому плохо, деньги на эти два региона тратить не надо,вперед к уровню жизни как в европе!

kottigr1 12 сентября 2018 | 17:23

kara: Странно, что в СССР не оценили подобную же "помощь" Гитлера.. Оставили бы только одну Москву, которая всю страну кормит...

minerr 12 сентября 2018 | 17:51

kottigr1: А Гитлер тоже держал в СССР свои фабрики и на 4-м годе войны закупать у него нефть для своих танков и двигатели для своих БТР?

kottigr1 12 сентября 2018 | 17:55

minerr: Так ведь Украина не воюет с Россией.. Она сражается против банды Путина.

dustkolorado 12 сентября 2018 | 17:41

kottigr1: Худшие враги — из бывших друзей: бьют по твоим слабостям, им одним ведомым, по наиболее уязвимому месту.(c) Грасиан-и-Моралес

zukus 12 сентября 2018 | 17:12

Зато в этом году Россия на первом месте по инвестициям в украинскую экономику. А точнее - в банковский сектор.
Да украинцы на Путина молиться должны. Без него у них не було бы ни денег, ни смысла жизни.

kottigr1 12 сентября 2018 | 17:18

zukus: Неужели российские инвесторы верят в развитие украинской экономики больше чем в развитие российской экономики ?

minerr 12 сентября 2018 | 17:53

kottigr1: Так получается они украинскую экономику и развивают.

kottigr1 12 сентября 2018 | 17:58

minerr: А что в этом плохого ? Россия это не Путин и его фашиствующая банда, а братский для украинцев российский народ..

mavviomi 12 сентября 2018 | 17:20

zukus: сам ты первый по инвестициям. Не нужно лгать. У украинских олигархов есть предприяятия в России. Прибыль с этих предприятий и защитывается тупицами вроде тебя как " российские инвестиции". Почему фашистские предприятия работают на России - спросите Окурка. Навеоное они его коррумпировали. Помните Фирташа?

zukus 12 сентября 2018 | 17:58

mavviomi: Фирташа не помню. Украинцев не люблю, ибо украинкой была моя бывшая теща, которая публично клялась в любви и просила не притеснять ее по нацпризнаку, а за глаза называла меня "потомок Чингисхана" и "мордвин". А мою бывшую жену ее бабушка в советские времена тайком учила третьему куплету нынешнего украинского гимна. Поэтому все упоминания об инвестициях в "Нэньку" вызывают в моем интеллигентном мозгу матерные идиомы "на ..й" и "в ...ду".

pravdatut 12 сентября 2018 | 17:38

zukus: Да, мы молимся за 11 000 украинцев, которых он убил.

zukus 12 сентября 2018 | 18:02

pravdatut: И так будет с каждым, кто скакал под речевку "москаляку на гиляку" и "москалей на ножи"!

vladimir1_57 12 сентября 2018 | 17:27

Что еще от нищебродов ожидать, кроме как понадкусывать? ))

testmeter 12 сентября 2018 | 17:33

vladimir1_57: Это ты про российские власти, которые скрымздили имущество Приватбанка, других украинских банков и другое украинское имущество - заводы, фабрики, земли, жилые дома, санатории, дома отдыха, железные дороги, аэропорты, военные части, здания и имущество государственных учреждений и т.д.? От вас и правда никто уже ничего не ждет. Давим-с...

fekoff 12 сентября 2018 | 17:27

да, обжалует). Так же, как и решение Стокгольмского арбитража. И с тем же успехом.

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