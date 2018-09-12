Amnesty International признала краснодарского адвоката Михаила Беньяша узником совести
Международная организация Amnesty International признала краснодарского адвоката Михаила Беньяша узником совести. Она требует освободить его из-под административного ареста.
Беньяш был задержан в воскресенье на неразрешенном шествии противников пенсионной реформы. Позже адвокат рассказал о том, что его избили в полицейской машине. Позже суд арестовал его на 14 суток. Сам адвокат подчеркивал, что приехал на акцию протеста в качестве защитника задержанных.
Комментарии2
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pusivrot 12 сентября 2018 | 17:43
Видать решил под мухой баблеца срубить с пострадавших, а перепало самому. Вывод: - не шляйся где попало пьяненьким.
blinorozhiy_chmo 12 сентября 2018 | 17:56
Амнести ниернационалишь вступились?
Ну, что можно сказать... это означает одну простую вещь, это значит, что Миха Беня - тот самый СЛИЗНЯК, о которых мы наслышаны. ;-))