Международная организация Amnesty International признала краснодарского адвоката Михаила Беньяша узником совести. Она требует освободить его из-под административного ареста.

Беньяш был задержан в воскресенье на неразрешенном шествии противников пенсионной реформы. Позже адвокат рассказал о том, что его избили в полицейской машине. Позже суд арестовал его на 14 суток. Сам адвокат подчеркивал, что приехал на акцию протеста в качестве защитника задержанных.