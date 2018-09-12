Великобритания обвинила Россию в том, что та намеренно усложняет ситуацию вокруг дела Скрипалей
По словам представителя премьер-министра Терезы Мэй, Лондон неоднократно просил дать отчет о произошедшем в Солсбери в марте, но российская сторона либо отвечала ложью, либо еще больше запутывала вопрос. В кабинете министров Великобритании настаивают на том, что подозреваемые в покушении на Сергея Скрипаля и его дочь являются офицерами российской военной разведки. Они применили химическое оружие на улице британского города, — напомнил представитель Мэй.
Сегодня президент Владимир Путин сказал, что российским властям известны личности подозреваемых. По его словам, речь идет о гражданских лицах. Путин призвал их как можно скорее встретиться с журналистами. Сам президент не общался с подозреваемыми, — пояснил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
Тем временем один из подозреваемых, Александр Петров, как утверждает портал Вести.ру, пообещал дать комментарий на следующей неделе. Главный редактор сайта Карнеги.ру Александр Баунов не исключил в эфире «Эха», что этот человек, скорее всего, сейчас готовит правильную легенду.
Между тем, ранее Александр Петров в интервью телеканалу RT говорил, что не имеет никакого отношения к покушению на Скрипалей. И на «Вестях», и на RT одинаково указана его должность – сотрудник томского филиала НПО «Микроген».
Комментарии70
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johnbmw Евгений Большаков 12 сентября 2018 | 17:02
Будут России очередные санкции ... и чем больше будем валять "гишпанских диспетчеров", тем санкции будут больнее ...
danko1 12 сентября 2018 | 17:06
johnbmw: Путинское вранье уже всех достало.
А как оно позорит Россию.
splin2 12 сентября 2018 | 17:12
danko1: Путин придерживается логике матерого уголовника: признание облегчает душу, но увеличивает срок.
kotbajune 12 сентября 2018 | 17:14
"Лондон неоднократно просил дать отчет о произошедшем в Солсбери в марте,"
почему Москва, а не сам Лондон, Берлин или Вашингтон?
Ребус разрешится неожиданно, когда сам Скрипаль вместе с дочкой сбегут из-под охраны бриттов, укроются в каком-нибудь нейтральном (не нашем) посольстве в Лондоне, как Асанж,
и перед ТВ объявят о том, что всё это провокация ЦРУ и бриттов, и никакого отравления не было
Основания – что-то уже полгода нет прямых обвинений в адрес России от самих чудесно исцелившихся Скрипалей.
Зачем их прячут даже от своих же камер ТВ ВВС, почему не сделали до сих пор их совместное интервью в ЗАПИСИ в присутсвии ТОЛЬКО сотрудников от бриттов – к чему бы это?
вот это и многоходовочка глубиной в лет 15
johnbmw Евгений Большаков 12 сентября 2018 | 17:17
kotbajune: Продолжаете БРЕДИТЬ????? ... ну что же - воля ваша ...
kotbajune 12 сентября 2018 | 17:20
johnbmw:
"математик и логик", это весь ваш запас контраргументов? -
на конкретное
Зачем их прячут даже от своих же камер ТВ ВВС, почему не сделали до сих пор их совместное интервью в ЗАПИСИ в присутсвии ТОЛЬКО сотрудников от бриттов – к чему бы это?
johnbmw Евгений Большаков 12 сентября 2018 | 17:26
kotbajune: а откуда ваши Фантазии о будущем????
kotbajune 12 сентября 2018 | 17:30
johnbmw:
Причём будущее? - это точно ваш бред
просто ответьте на конкретное
Зачем их прячут даже от своих же камер ТВ ВВС, почему не сделали до сих пор их совместное интервью в ЗАПИСИ в присутствии ТОЛЬКО сотрудников от бриттов??
ответьте или затк..
johnbmw Евгений Большаков 12 сентября 2018 | 17:32
kotbajune: хамишь, парниша ;-))))))))))))))))))))))))))))))))
kotbajune 12 сентября 2018 | 17:34
johnbmw: Не ответили, так обтекайте
а то "парниша" - математик "почти всего"
johnbmw Евгений Большаков 12 сентября 2018 | 17:37
kotbajune: то что вы ЧИТАТЬ не умеете - это ЧЬЯ проблема?????? ;-)))))))))))))))))
kotbajune 12 сентября 2018 | 17:40
johnbmw: ПОВТОРИТЕ тогда ваш ответ на конкретный вопрос
Зачем их прячут даже от своих же камер ТВ ВВС, почему не сделали до сих пор их совместное интервью в ЗАПИСИ в присутствии ТОЛЬКО сотрудников от бриттов??
укажите где он - время вашего поста , лжец наглый -"читать не умею", наглый негодяй
его нет и не было
johnbmw Евгений Большаков 12 сентября 2018 | 17:53
читай УБЛЮДОК:
kotbajune: johnbmw
Евгений Большаков
12 сентября 2018 | 17:29
kotbajune: ЗАЧЕМ гадать? вот когда Узнаем Причину - вот ТОГДА её оценивать и будем ... а не фантазии свои "почему бы ..."
0 7 Ответить
лжец наглый и наглый негодяй - это вы о себе!!!!!!!
kotbajune 12 сентября 2018 | 17:56
johnbmw: Недоумок, разве надо гадать было интервью со Скрипалями или нет?
Недоумок - мы это уже знаем, на 12 сентября такого интервью НЕ БЫЛО
гадать тут нечего
вот вопрос - ответь
Зачем их прячут даже от своих же камер ТВ ВВС, почему не сделали до сих пор их совместное интервью в ЗАПИСИ в присутствии ТОЛЬКО сотрудников от бриттов??
или затк..
johnbmw Евгений Большаков 12 сентября 2018 | 17:59
kotbajune: МУДАК!!!!! ты не только читать не умеешь!!!! ты и соображаешь ОЧЕНЬ ХРЕНОВО!!!
я тебе о ПРИЧИНАХ отсутствия интервью! ты их знаешь? и я - НЕТ! а британцы ЗНАЮТ!!!! так понимание к тебе ВОЗВРАЩАЕТСЯ???? и дальше разжёвывать НАДО???? :-)))) УБЛЮДОК ты оказывается редкостный :-((((
kotbajune 12 сентября 2018 | 18:03
johnbmw: "я тебе о ПРИЧИНАХ отсутствия интервью! ты их знаешь? и я - НЕТ! а британцы ЗНАЮТ!!!!"
откуда ты знаешь, что британцы их знают , а на выдумывают?
Источник информации, дрянь, так и не ответила
johnbmw Евгений Большаков 12 сентября 2018 | 17:33
kotbajune: Причём будущее? - это точно ваш бред / - а это "когда сам Скрипаль вместе с дочкой сбегут из-под охраны бриттов, укроются в каком-нибудь нейтральном (не нашем) посольстве в Лондоне, как Асанж, " из ПРОШЛОГО что ли????? ;-))))))) у вас Деменция, милейший ...
kotbajune 12 сентября 2018 | 17:37
johnbmw: Это не моя деменция, а ваше ничтожное образование
Был задан вопрос в форме редукция к самому маловероятному, как к его основанию
вот вопрос
Зачем их прячут даже от своих же камер ТВ ВВС, почему не сделали до сих пор их совместное интервью в ЗАПИСИ в присутствии ТОЛЬКО сотрудников от бриттов??
Какая деменция , образованец, только ваша необразованность
johnbmw Евгений Большаков 12 сентября 2018 | 17:39
kotbajune: ;-)))))))))))))))))))))))))))))))))) Деменция - это СЛАБО сказано ;-)))))))))))))))))))))))))))))))))))
kotbajune 12 сентября 2018 | 17:42
johnbmw:
вот вопрос
Зачем их прячут даже от своих же камер ТВ ВВС, почему не сделали до сих пор их совместное интервью в ЗАПИСИ в присутствии ТОЛЬКО сотрудников от бриттов??
вот вопрос, где ответ, - ничтожество оскорблять начало первым от его бессилия
где ответ?
johnbmw Евгений Большаков 12 сентября 2018 | 17:29
kotbajune: ЗАЧЕМ гадать? вот когда Узнаем Причину - вот ТОГДА её оценивать и будем ... а не фантазии свои "почему бы ..."
kotbajune 12 сентября 2018 | 17:32
johnbmw: Какие фантазии
вот конкретный вопрос
Зачем их прячут даже от своих же камер ТВ ВВС, почему не сделали до сих пор их совместное интервью в ЗАПИСИ в присутствии ТОЛЬКО сотрудников от бриттов?
Что нет интервью такого - это мои фантазии или ваше враньё?!
ответьте или затк...
johnbmw Евгений Большаков 12 сентября 2018 | 17:34
kotbajune: хамишь, парниша ;-))))))))))))))))))))))))))))))))
minerr 12 сентября 2018 | 17:38
Элочка, Щукина, ты? Жива, курилка. Сколько лет а лексикон свой ты так и не расширила. johnbmw:
perestarok 12 сентября 2018 | 17:25
johnbmw: "Продолжаете БРЕДИТЬ????? ."
Какой весомый аргУменит!
johnbmw Евгений Большаков 12 сентября 2018 | 17:30
perestarok: вы Аргументы от Констатации ФАКТА со скольких раз отличите??????
seva1223 12 сентября 2018 | 17:19
kotbajune: Болеешь?
johnbmw Евгений Большаков 12 сентября 2018 | 17:37
seva1223: ... потому и БЛЕЕТ ... :-((((
zukus 12 сентября 2018 | 17:22
kotbajune: А еще англичане зверски уничтожили кошечки и хомячков скрипалей, а их тел подвергли сожжению. Это ли не доказательство, что у Терезы Мэй и Бориса Джонсона нет ни души, ни совести?
tvitov66 12 сентября 2018 | 17:14
danko1: Бриты ещё даже не догадываются что им еще только предстоит заслушать показания испанского диспетчера, посмотреть на 5-ти километрового Петрова с высоты ... однако РоснеФти, по данным объективного контроля и узнать что Бастрыкин опять возбудился на украинского летчика
minerr 12 сентября 2018 | 17:35
Мэй рассуждает как заурядный мент-опер - зачем усложнять расследование, если гораздо проще списать все висяки на первого попавшего. А если доказательств никаких нет, то надо сделать так чтобы он сам признался. Действительно, зачем усложнять и искать реального преступника.
igorrrpadlowitchs 12 сентября 2018 | 17:16
danko1: ждём феерическую лажу от кремля!
rogerrabbit 12 сентября 2018 | 17:31
igorrrpadlowitchs: ждём феерическую лажу от кремля
за этим не заржавеет
этого - сколько угодно
pavlovsky 12 сентября 2018 | 17:16
danko1: самое главное, что уже ВСЕ знают, что врет и сам знает, что все знают...
danko1 12 сентября 2018 | 17:21
pavlovsky: Ему уже не поверят, если он случайно правду скажет.
Такая у него репутация конченного лжеца.
Но он всегда придерживается принципа, что чем наглее ложь, тем скорее в неё поверят.
А если разоблачают одну ложь, то тут же готова другая.
polsan 12 сентября 2018 | 17:07
johnbmw: Вот интересно, а куда же делся второй?! ) Стесняется, что с другом ездил в Лондон. ) Правда и друг уже сказал, как сообщили в телевизоре, что никогда никуда не ездил! ))
permsky_valenok 12 сентября 2018 | 17:09
johnbmw: Какие конкретно очередные ожидаются? Да и, собственно, пускай обнародуют англичане, чего они нарыли, а там уж можно и комментировать.
johnbmw Евгений Большаков 12 сентября 2018 | 17:14
permsky_valenok: они ЛИЧНО ВАМ должны предъявить? прямо сегодня? ... а не им ли решать кому? когда? и Сколько предъявлять??????
permsky_valenok 12 сентября 2018 | 17:36
johnbmw: Не, не лично мне. Общественности, конечно же. Прямо сегодня? А чего бы и нет?
Что же касается, кому решать... Вот, абисню простую мысль: если я делаю публичное заявление, особенно если оно дает большой резонанс, то я либо его обосновываю, подтверждаю, иначе говоря, либо рискую прослыть пиз...ном. Поэтому здесь категория "долженствования" не в привычном вам смысле применяется: я должен подтвердить, если не хочу иметь репутацию вруна. Если меня это не интересует, то, конечно, ничего не должен.
Ну, и то же самое касается комментариев. Пока не услышаны обе стороны, не представлены какие-то доказательства, чего, собственно, комментировать?
johnbmw Евгений Большаков 12 сентября 2018 | 17:43
permsky_valenok: кто надо (правительства стран) получили док-ва и в них Поверили! не находите что это ТАК?????
kottigr1 12 сентября 2018 | 17:15
permsky_valenok: Англичане вполне ясно сказали что имеют всю полноту информации по подготовке и реализации убийств на территории Великобритании сотрудниками ГРУ.. Есть и оперативная информация, и информация полученная от "кротов" и перебежчиков..
Посмотрим теперь как г-н "Петров", вместе с Путиным, будут "валять Ваньку" и "лепить Горбатого"...
perestarok 12 сентября 2018 | 17:28
kottigr1: "Посмотрим теперь как г-н "Петров", вместе с Путиным, будут "валять Ваньку" и "лепить Горбатого"..."
Пусть сначала пробирку с сибирской язвой съедят.
kottigr1 12 сентября 2018 | 17:30
perestarok: Зачем же это Путину и Петрову.. Они сами как сибирская язва.. Везде куда дотягиваются их руки, только смерть и кровь..
kottigr1 12 сентября 2018 | 17:30
perestarok: Зачем же это Путину и Петрову.. Они сами как сибирская язва.. Везде куда дотягиваются их руки, только смерть и кровь..
vinidbi 12 сентября 2018 | 17:32
permsky_valenok: Вы подтверждаете свой ник полностью- тупого как сибирский валенок! вы когда играли в карты- сразу сопернику все козыри свои открывали, чтобы он смог грамотнее и быстрее правильно выстроить дальнейшую игру???
permsky_valenok 12 сентября 2018 | 18:02
vinidbi: Да ладно! По заявлениям Дерезы Мэй, у них там терабайты видеозаписей, билеты-документы-свидетели и т.д. и т.п. Железная же доказуха, раз уж решили все это обнародовать.
Но... где она,эта доказуха? Не, это пока что выглядит как анекдот: британские ученые доказали, но пока не знают, что именно... Иными словами, п...дят, как Троцкий...
Ну и, о, Ваше Высокомудрейшество! Нешто нет никакой разницы между публичными заявлениями и игрой в карты? Так-таки есть, особо осененным понять не дано, но многие ее чувствуют.
igorrrpadlowitchs 12 сентября 2018 | 17:10
johnbmw: совет Великобритании: если не хотите выглядеть глупо- не задавайте вопросы дуракам! В лучшем случае услышите ответ: сам дурак!!
detul 12 сентября 2018 | 17:17
igorrrpadlowitchs: Вы видимо имели ввиду не Британию, а Россию. Поскольку пока британцы не задали России ни одного вопроса. А вот Россия спрашивает - у британских дураков.
igorrrpadlowitchs 12 сентября 2018 | 17:21
detul: вы и есть яркое подтверждение моего комментария!
detul 12 сентября 2018 | 17:26
igorrrpadlowitchs: Что с Вами ??? Расстройство личности, или раздвоение сознания? (сомневаюсь, что эти вопросы (первые в нашем диалоге тут) я задал не дураку).
nina51 12 сентября 2018 | 17:16
johnbmw: и чего ))))))))
johnbmw Евгений Большаков 12 сентября 2018 | 17:20
nina51: чего-чего ... экономика КАК ПОПРЁТ!!!! ... известно же, что санкции нам ТОЛЬКО на пользу ....
nina51 12 сентября 2018 | 17:24
johnbmw: молодец, и я о том же
johnbmw Евгений Большаков 12 сентября 2018 | 17:45
nina51: .... мммм ... вы Трансвестит?????
ostapbey 12 сентября 2018 | 17:05
Хоть британцы и великие, но понять умом Россию они тоже не можут.
И не могут.
А тепер и не хочут.
После скачков Захаровой и не хотят..
Даже..
nichirin 12 сентября 2018 | 17:08
РФ напоминает нашкодившего старого кота, в приступе деменции размазывающего свои экскременты по всей квартире.
n27hb3675k 12 сентября 2018 | 17:11
Занятно. То есть, это не англичане должны дать отчет, что у них там произошло, а мы. То ли сумасшедшие, то ли нахалы.
Захарова, уж на что я к ней отношусь неоднозначно, справедливо заметила, что с нетерпением дожидается розыска через Интерпол, чтобы хотя таким образом получить какую-нибудь объективную информацию, а не только лишь обвинительные вопли из английского парламента.
Однако, удивительное дело, англичане и с Интерполом не торопятся, в отличие от санкций. Задумаешься тут, ну если совершено преступление, так где Интерпол, а где санкции? Абсурд же.
neyexo 12 сентября 2018 | 17:12
ААВ обещал им дать эфир, на что я сказал, что эфир с ними стоит миллионы и бесплатно не получится.
jblack2 12 сентября 2018 | 17:12
В Британии лопнул от любопытства за эту неделю...
jblack2 12 сентября 2018 | 17:14
В Британии лопнут от любопытства за эту неделю...
neyexo 12 сентября 2018 | 17:36
jblack2:
Не поверят. Поверят тогда, когда сами допросят (по своим методам)
kara 12 сентября 2018 | 17:15
просили дать отчет в марте....
"признайтесь что это или вы сами(государство) или потеряли контроль над ОВ"
охренеть отчет!признайтесь что виноваты и мы тогда не будем ничего доказывать, деграданты?!
mgvana 12 сентября 2018 | 17:17
И конечно по странному стечению обстоятельств, ну естественно совершенно случайно, это тело оказалось работником химической сферы.
Ох и влип же фюрерок Пу...
stalinator 12 сентября 2018 | 17:18
По словам представителя премьер-министра Терезы Мэй, Лондон неоднократно просил дать отчет о произошедшем в Солсбери в марте, но российская сторона либо отвечала ложью, либо еще больше запутывала вопрос.
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Чего? А Тереза берега не попутала? С какого бодуна РФ должна отдавать отчет о том что происходит на территории Англии?
mgvana 12 сентября 2018 | 17:25
stalinator: узбагойса, портянка, Россию загнали в угол, и удавка будет лишь сдавливаться вплоть до её (России) полного вочеловечения. Вели бы себя как люди, всё было бы пучком, а так, по-факту вашего, как нации, скотства и безмозглости, будете отвечать. Всем стадом. И благодарите своего вконец проворовавшегося фюрерка, ну и ещё конечно себя, россиянский плебс, причём себя в первую очередь, ибо именно ваше, как нации, безразличие и соглашательство, дозволили - и сегодня дозволяют! - фюреру делать все эти свои мерзости.
drgonish 12 сентября 2018 | 17:22
[Великобритания обвинила Россию в том, что та намеренно усложняет ситуацию вокруг дела Скрипалей]
Чем? Что Путин признал их существование?
[настаивают на том, что подозреваемые ... являются офицерами российской военной разведки]
Что, у ми-6 есть отпечатки всех офицеров ГРУ? На каком основании делается такое утверждение?
[Главный редактор сайта Карнеги.ру Александр Баунов не исключил в эфире «Эха», что этот человек, скорее всего, сейчас готовит правильную легенду. ]
Вообще-то, не надо большого ума, чтоб понимать, что легенда готовится задолго до спецоперации. А чтобы ее сохранить, никто не будет делать так, как сделали эти двое. Ибо, как известно, худший шпион - это знаменитый шпион.
perestarok 12 сентября 2018 | 17:22
"Великобритания обвинила Россию в том, что та намеренно усложняет ситуацию вокруг дела Скрипалей"
"Сознайтесь, Вам же лучше.... Следователь мучил" - В. Высоцкий.
spacian 12 сентября 2018 | 17:27
Наша Маша почти убедила всех, что без отчеств найти подозреваемых невозможно. И тут - на тебе: "Мы, конечно, посмотрели, что это за люди. Мы знаем, кто они такие, мы их нашли" (Путин, дословно).
pusivrot 12 сентября 2018 | 17:36
Какой отчёт, об чём? Лондонский театр абсурда рожает и рожает идиотов. Может им покаяться в уничтожении народов Индии, когда она была их колонией, или в уничтожение аборигенов Австралии и индейцев в Америке и дать полный отчёт! Реально Мэй больна вместе со своим парламентом.
gluhoy2250 12 сентября 2018 | 17:43
"Лондон неоднократно просил дать отчет о произошедшем в Солсбери в марте,"
Отчитываются перед НАЧАЛЬСТОМ!!! Вы кого из себя возомнили, придурки англицкие??