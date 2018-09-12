[Великобритания обвинила Россию в том, что та намеренно усложняет ситуацию вокруг дела Скрипалей]

По словам представителя премьер-министра Терезы Мэй, Лондон неоднократно просил дать отчет о произошедшем в Солсбери в марте, но российская сторона либо отвечала ложью, либо еще больше запутывала вопрос. В кабинете министров Великобритании настаивают на том, что подозреваемые в покушении на Сергея Скрипаля и его дочь являются офицерами российской военной разведки. Они применили химическое оружие на улице британского города, — напомнил представитель Мэй.

Сегодня президент Владимир Путин сказал, что российским властям известны личности подозреваемых. По его словам, речь идет о гражданских лицах. Путин призвал их как можно скорее встретиться с журналистами. Сам президент не общался с подозреваемыми, — пояснил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Тем временем один из подозреваемых, Александр Петров, как утверждает портал Вести.ру, пообещал дать комментарий на следующей неделе. Главный редактор сайта Карнеги.ру Александр Баунов не исключил в эфире «Эха», что этот человек, скорее всего, сейчас готовит правильную легенду.

Между тем, ранее Александр Петров в интервью телеканалу RT говорил, что не имеет никакого отношения к покушению на Скрипалей. И на «Вестях», и на RT одинаково указана его должность – сотрудник томского филиала НПО «Микроген».