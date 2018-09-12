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Эксклюзив Эха 17:00, 12 сентября 2018

Великобритания обвинила Россию в том, что та намеренно усложняет ситуацию вокруг дела Скрипалей

По словам представителя премьер-министра Терезы Мэй, Лондон неоднократно просил дать отчет о произошедшем в Солсбери в марте, но российская сторона либо отвечала ложью, либо еще больше запутывала вопрос. В кабинете министров Великобритании настаивают на том, что подозреваемые в покушении на Сергея Скрипаля и его дочь являются офицерами российской военной разведки. Они применили химическое оружие на улице британского города, — напомнил представитель Мэй.

Сегодня президент Владимир Путин сказал, что российским властям известны личности подозреваемых. По его словам, речь идет о гражданских лицах. Путин призвал их как можно скорее встретиться с журналистами. Сам президент не общался с подозреваемыми, — пояснил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Тем временем один из подозреваемых, Александр Петров, как утверждает портал Вести.ру, пообещал дать комментарий на следующей неделе. Главный редактор сайта Карнеги.ру Александр Баунов не исключил в эфире «Эха», что этот человек, скорее всего, сейчас готовит правильную легенду.

Между тем, ранее Александр Петров в интервью телеканалу RT говорил, что не имеет никакого отношения к покушению на Скрипалей. И на «Вестях», и на RT одинаково указана его должность – сотрудник томского филиала НПО «Микроген».

Комментарии

70

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johnbmw Евгений Большаков 12 сентября 2018 | 17:02

Будут России очередные санкции ... и чем больше будем валять "гишпанских диспетчеров", тем санкции будут больнее ...

danko1 12 сентября 2018 | 17:06

johnbmw: Путинское вранье уже всех достало.
А как оно позорит Россию.

splin2 12 сентября 2018 | 17:12

danko1: Путин придерживается логике матерого уголовника: признание облегчает душу, но увеличивает срок.

kotbajune 12 сентября 2018 | 17:14

"Лондон неоднократно просил дать отчет о произошедшем в Солсбери в марте,"

почему Москва, а не сам Лондон, Берлин или Вашингтон?


Ребус разрешится неожиданно, когда сам Скрипаль вместе с дочкой сбегут из-под охраны бриттов, укроются в каком-нибудь нейтральном (не нашем) посольстве в Лондоне, как Асанж,

и перед ТВ объявят о том, что всё это провокация ЦРУ и бриттов, и никакого отравления не было

Основания – что-то уже полгода нет прямых обвинений в адрес России от самих чудесно исцелившихся Скрипалей.

Зачем их прячут даже от своих же камер ТВ ВВС, почему не сделали до сих пор их совместное интервью в ЗАПИСИ в присутсвии ТОЛЬКО сотрудников от бриттов – к чему бы это?

вот это и многоходовочка глубиной в лет 15

johnbmw Евгений Большаков 12 сентября 2018 | 17:17

kotbajune: Продолжаете БРЕДИТЬ????? ... ну что же - воля ваша ...

kotbajune 12 сентября 2018 | 17:20

johnbmw:

"математик и логик", это весь ваш запас контраргументов? -
на конкретное

Зачем их прячут даже от своих же камер ТВ ВВС, почему не сделали до сих пор их совместное интервью в ЗАПИСИ в присутсвии ТОЛЬКО сотрудников от бриттов – к чему бы это?

johnbmw Евгений Большаков 12 сентября 2018 | 17:26

kotbajune: а откуда ваши Фантазии о будущем????

kotbajune 12 сентября 2018 | 17:30

johnbmw:

Причём будущее? - это точно ваш бред

просто ответьте на конкретное
Зачем их прячут даже от своих же камер ТВ ВВС, почему не сделали до сих пор их совместное интервью в ЗАПИСИ в присутствии ТОЛЬКО сотрудников от бриттов??

ответьте или затк..

johnbmw Евгений Большаков 12 сентября 2018 | 17:32

kotbajune: хамишь, парниша ;-))))))))))))))))))))))))))))))))

kotbajune 12 сентября 2018 | 17:34

johnbmw: Не ответили, так обтекайте

а то "парниша" - математик "почти всего"

johnbmw Евгений Большаков 12 сентября 2018 | 17:37

kotbajune: то что вы ЧИТАТЬ не умеете - это ЧЬЯ проблема?????? ;-)))))))))))))))))

kotbajune 12 сентября 2018 | 17:40

johnbmw: ПОВТОРИТЕ тогда ваш ответ на конкретный вопрос

Зачем их прячут даже от своих же камер ТВ ВВС, почему не сделали до сих пор их совместное интервью в ЗАПИСИ в присутствии ТОЛЬКО сотрудников от бриттов??

укажите где он - время вашего поста , лжец наглый -"читать не умею", наглый негодяй

его нет и не было

johnbmw Евгений Большаков 12 сентября 2018 | 17:53




читай УБЛЮДОК:

kotbajune: johnbmw
Евгений Большаков
12 сентября 2018 | 17:29
kotbajune: ЗАЧЕМ гадать? вот когда Узнаем Причину - вот ТОГДА её оценивать и будем ... а не фантазии свои "почему бы ..."

0 7 Ответить

лжец наглый и наглый негодяй - это вы о себе!!!!!!!

kotbajune 12 сентября 2018 | 17:56

johnbmw: Недоумок, разве надо гадать было интервью со Скрипалями или нет?

Недоумок - мы это уже знаем, на 12 сентября такого интервью НЕ БЫЛО

гадать тут нечего

вот вопрос - ответь

Зачем их прячут даже от своих же камер ТВ ВВС, почему не сделали до сих пор их совместное интервью в ЗАПИСИ в присутствии ТОЛЬКО сотрудников от бриттов??

или затк..

johnbmw Евгений Большаков 12 сентября 2018 | 17:59

kotbajune: МУДАК!!!!! ты не только читать не умеешь!!!! ты и соображаешь ОЧЕНЬ ХРЕНОВО!!!

я тебе о ПРИЧИНАХ отсутствия интервью! ты их знаешь? и я - НЕТ! а британцы ЗНАЮТ!!!! так понимание к тебе ВОЗВРАЩАЕТСЯ???? и дальше разжёвывать НАДО???? :-)))) УБЛЮДОК ты оказывается редкостный :-((((

kotbajune 12 сентября 2018 | 18:03

johnbmw: "я тебе о ПРИЧИНАХ отсутствия интервью! ты их знаешь? и я - НЕТ! а британцы ЗНАЮТ!!!!"

откуда ты знаешь, что британцы их знают , а на выдумывают?

Источник информации, дрянь, так и не ответила

johnbmw Евгений Большаков 12 сентября 2018 | 17:33

kotbajune: Причём будущее? - это точно ваш бред / - а это "когда сам Скрипаль вместе с дочкой сбегут из-под охраны бриттов, укроются в каком-нибудь нейтральном (не нашем) посольстве в Лондоне, как Асанж, " из ПРОШЛОГО что ли????? ;-))))))) у вас Деменция, милейший ...

kotbajune 12 сентября 2018 | 17:37

johnbmw: Это не моя деменция, а ваше ничтожное образование

Был задан вопрос в форме редукция к самому маловероятному, как к его основанию

вот вопрос

Зачем их прячут даже от своих же камер ТВ ВВС, почему не сделали до сих пор их совместное интервью в ЗАПИСИ в присутствии ТОЛЬКО сотрудников от бриттов??

Какая деменция , образованец, только ваша необразованность

johnbmw Евгений Большаков 12 сентября 2018 | 17:39

kotbajune: ;-)))))))))))))))))))))))))))))))))) Деменция - это СЛАБО сказано ;-)))))))))))))))))))))))))))))))))))

kotbajune 12 сентября 2018 | 17:42

johnbmw:
вот вопрос

Зачем их прячут даже от своих же камер ТВ ВВС, почему не сделали до сих пор их совместное интервью в ЗАПИСИ в присутствии ТОЛЬКО сотрудников от бриттов??

вот вопрос, где ответ, - ничтожество оскорблять начало первым от его бессилия

где ответ?

johnbmw Евгений Большаков 12 сентября 2018 | 17:29

kotbajune: ЗАЧЕМ гадать? вот когда Узнаем Причину - вот ТОГДА её оценивать и будем ... а не фантазии свои "почему бы ..."

kotbajune 12 сентября 2018 | 17:32

johnbmw: Какие фантазии

вот конкретный вопрос

Зачем их прячут даже от своих же камер ТВ ВВС, почему не сделали до сих пор их совместное интервью в ЗАПИСИ в присутствии ТОЛЬКО сотрудников от бриттов?

Что нет интервью такого - это мои фантазии или ваше враньё?!

ответьте или затк...

johnbmw Евгений Большаков 12 сентября 2018 | 17:34

kotbajune: хамишь, парниша ;-))))))))))))))))))))))))))))))))

minerr 12 сентября 2018 | 17:38

Элочка, Щукина, ты? Жива, курилка. Сколько лет а лексикон свой ты так и не расширила. johnbmw:

perestarok 12 сентября 2018 | 17:25

johnbmw: "Продолжаете БРЕДИТЬ????? ."

Какой весомый аргУменит!

johnbmw Евгений Большаков 12 сентября 2018 | 17:30

perestarok: вы Аргументы от Констатации ФАКТА со скольких раз отличите??????

seva1223 12 сентября 2018 | 17:19

kotbajune: Болеешь?

johnbmw Евгений Большаков 12 сентября 2018 | 17:37

seva1223: ... потому и БЛЕЕТ ... :-((((

zukus 12 сентября 2018 | 17:22

kotbajune: А еще англичане зверски уничтожили кошечки и хомячков скрипалей, а их тел подвергли сожжению. Это ли не доказательство, что у Терезы Мэй и Бориса Джонсона нет ни души, ни совести?

tvitov66 12 сентября 2018 | 17:14

danko1: Бриты ещё даже не догадываются что им еще только предстоит заслушать показания испанского диспетчера, посмотреть на 5-ти километрового Петрова с высоты ... однако РоснеФти, по данным объективного контроля и узнать что Бастрыкин опять возбудился на украинского летчика

minerr 12 сентября 2018 | 17:35

Мэй рассуждает как заурядный мент-опер - зачем усложнять расследование, если гораздо проще списать все висяки на первого попавшего. А если доказательств никаких нет, то надо сделать так чтобы он сам признался. Действительно, зачем усложнять и искать реального преступника.

igorrrpadlowitchs 12 сентября 2018 | 17:16

danko1: ждём феерическую лажу от кремля!

rogerrabbit 12 сентября 2018 | 17:31

igorrrpadlowitchs: ждём феерическую лажу от кремля

за этим не заржавеет
этого - сколько угодно

pavlovsky 12 сентября 2018 | 17:16

danko1: самое главное, что уже ВСЕ знают, что врет и сам знает, что все знают...

danko1 12 сентября 2018 | 17:21

pavlovsky: Ему уже не поверят, если он случайно правду скажет.
Такая у него репутация конченного лжеца.
Но он всегда придерживается принципа, что чем наглее ложь, тем скорее в неё поверят.
А если разоблачают одну ложь, то тут же готова другая.

polsan 12 сентября 2018 | 17:07

johnbmw: Вот интересно, а куда же делся второй?! ) Стесняется, что с другом ездил в Лондон. ) Правда и друг уже сказал, как сообщили в телевизоре, что никогда никуда не ездил! ))

permsky_valenok 12 сентября 2018 | 17:09

johnbmw: Какие конкретно очередные ожидаются? Да и, собственно, пускай обнародуют англичане, чего они нарыли, а там уж можно и комментировать.

johnbmw Евгений Большаков 12 сентября 2018 | 17:14

permsky_valenok: они ЛИЧНО ВАМ должны предъявить? прямо сегодня? ... а не им ли решать кому? когда? и Сколько предъявлять??????

permsky_valenok 12 сентября 2018 | 17:36

johnbmw: Не, не лично мне. Общественности, конечно же. Прямо сегодня? А чего бы и нет?
Что же касается, кому решать... Вот, абисню простую мысль: если я делаю публичное заявление, особенно если оно дает большой резонанс, то я либо его обосновываю, подтверждаю, иначе говоря, либо рискую прослыть пиз...ном. Поэтому здесь категория "долженствования" не в привычном вам смысле применяется: я должен подтвердить, если не хочу иметь репутацию вруна. Если меня это не интересует, то, конечно, ничего не должен.
Ну, и то же самое касается комментариев. Пока не услышаны обе стороны, не представлены какие-то доказательства, чего, собственно, комментировать?

johnbmw Евгений Большаков 12 сентября 2018 | 17:43

permsky_valenok: кто надо (правительства стран) получили док-ва и в них Поверили! не находите что это ТАК?????

kottigr1 12 сентября 2018 | 17:15

permsky_valenok: Англичане вполне ясно сказали что имеют всю полноту информации по подготовке и реализации убийств на территории Великобритании сотрудниками ГРУ.. Есть и оперативная информация, и информация полученная от "кротов" и перебежчиков..
Посмотрим теперь как г-н "Петров", вместе с Путиным, будут "валять Ваньку" и "лепить Горбатого"...

perestarok 12 сентября 2018 | 17:28

kottigr1: "Посмотрим теперь как г-н "Петров", вместе с Путиным, будут "валять Ваньку" и "лепить Горбатого"..."

Пусть сначала пробирку с сибирской язвой съедят.

kottigr1 12 сентября 2018 | 17:30

perestarok: Зачем же это Путину и Петрову.. Они сами как сибирская язва.. Везде куда дотягиваются их руки, только смерть и кровь..

kottigr1 12 сентября 2018 | 17:30

perestarok: Зачем же это Путину и Петрову.. Они сами как сибирская язва.. Везде куда дотягиваются их руки, только смерть и кровь..

vinidbi 12 сентября 2018 | 17:32

permsky_valenok: Вы подтверждаете свой ник полностью- тупого как сибирский валенок! вы когда играли в карты- сразу сопернику все козыри свои открывали, чтобы он смог грамотнее и быстрее правильно выстроить дальнейшую игру???

permsky_valenok 12 сентября 2018 | 18:02

vinidbi: Да ладно! По заявлениям Дерезы Мэй, у них там терабайты видеозаписей, билеты-документы-свидетели и т.д. и т.п. Железная же доказуха, раз уж решили все это обнародовать.
Но... где она,эта доказуха? Не, это пока что выглядит как анекдот: британские ученые доказали, но пока не знают, что именно... Иными словами, п...дят, как Троцкий...
Ну и, о, Ваше Высокомудрейшество! Нешто нет никакой разницы между публичными заявлениями и игрой в карты? Так-таки есть, особо осененным понять не дано, но многие ее чувствуют.

igorrrpadlowitchs 12 сентября 2018 | 17:10

johnbmw: совет Великобритании: если не хотите выглядеть глупо- не задавайте вопросы дуракам! В лучшем случае услышите ответ: сам дурак!!

detul 12 сентября 2018 | 17:17

igorrrpadlowitchs: Вы видимо имели ввиду не Британию, а Россию. Поскольку пока британцы не задали России ни одного вопроса. А вот Россия спрашивает - у британских дураков.

igorrrpadlowitchs 12 сентября 2018 | 17:21

detul: вы и есть яркое подтверждение моего комментария!

detul 12 сентября 2018 | 17:26

igorrrpadlowitchs: Что с Вами ??? Расстройство личности, или раздвоение сознания? (сомневаюсь, что эти вопросы (первые в нашем диалоге тут) я задал не дураку).

nina51 12 сентября 2018 | 17:16

johnbmw: и чего ))))))))

johnbmw Евгений Большаков 12 сентября 2018 | 17:20

nina51: чего-чего ... экономика КАК ПОПРЁТ!!!! ... известно же, что санкции нам ТОЛЬКО на пользу ....

nina51 12 сентября 2018 | 17:24

johnbmw: молодец, и я о том же

johnbmw Евгений Большаков 12 сентября 2018 | 17:45

nina51: .... мммм ... вы Трансвестит?????

ostapbey 12 сентября 2018 | 17:05

Хоть британцы и великие, но понять умом Россию они тоже не можут.
И не могут.
А тепер и не хочут.
После скачков Захаровой и не хотят..
Даже..

nichirin 12 сентября 2018 | 17:08

РФ напоминает нашкодившего старого кота, в приступе деменции размазывающего свои экскременты по всей квартире.

n27hb3675k 12 сентября 2018 | 17:11

Занятно. То есть, это не англичане должны дать отчет, что у них там произошло, а мы. То ли сумасшедшие, то ли нахалы.
Захарова, уж на что я к ней отношусь неоднозначно, справедливо заметила, что с нетерпением дожидается розыска через Интерпол, чтобы хотя таким образом получить какую-нибудь объективную информацию, а не только лишь обвинительные вопли из английского парламента.
Однако, удивительное дело, англичане и с Интерполом не торопятся, в отличие от санкций. Задумаешься тут, ну если совершено преступление, так где Интерпол, а где санкции? Абсурд же.

neyexo 12 сентября 2018 | 17:12

ААВ обещал им дать эфир, на что я сказал, что эфир с ними стоит миллионы и бесплатно не получится.

jblack2 12 сентября 2018 | 17:12

В Британии лопнул от любопытства за эту неделю...

jblack2 12 сентября 2018 | 17:14

В Британии лопнут от любопытства за эту неделю...

neyexo 12 сентября 2018 | 17:36

jblack2:
Не поверят. Поверят тогда, когда сами допросят (по своим методам)

kara 12 сентября 2018 | 17:15

просили дать отчет в марте....
"признайтесь что это или вы сами(государство) или потеряли контроль над ОВ"
охренеть отчет!признайтесь что виноваты и мы тогда не будем ничего доказывать, деграданты?!

mgvana 12 сентября 2018 | 17:17

И конечно по странному стечению обстоятельств, ну естественно совершенно случайно, это тело оказалось работником химической сферы.

Ох и влип же фюрерок Пу...

stalinator 12 сентября 2018 | 17:18

По словам представителя премьер-министра Терезы Мэй, Лондон неоднократно просил дать отчет о произошедшем в Солсбери в марте, но российская сторона либо отвечала ложью, либо еще больше запутывала вопрос.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Чего? А Тереза берега не попутала? С какого бодуна РФ должна отдавать отчет о том что происходит на территории Англии?

mgvana 12 сентября 2018 | 17:25

stalinator: узбагойса, портянка, Россию загнали в угол, и удавка будет лишь сдавливаться вплоть до её (России) полного вочеловечения. Вели бы себя как люди, всё было бы пучком, а так, по-факту вашего, как нации, скотства и безмозглости, будете отвечать. Всем стадом. И благодарите своего вконец проворовавшегося фюрерка, ну и ещё конечно себя, россиянский плебс, причём себя в первую очередь, ибо именно ваше, как нации, безразличие и соглашательство, дозволили - и сегодня дозволяют! - фюреру делать все эти свои мерзости.

drgonish 12 сентября 2018 | 17:22

[Великобритания обвинила Россию в том, что та намеренно усложняет ситуацию вокруг дела Скрипалей]

Чем? Что Путин признал их существование?

[настаивают на том, что подозреваемые ... являются офицерами российской военной разведки]

Что, у ми-6 есть отпечатки всех офицеров ГРУ? На каком основании делается такое утверждение?

[Главный редактор сайта Карнеги.ру Александр Баунов не исключил в эфире «Эха», что этот человек, скорее всего, сейчас готовит правильную легенду. ]

Вообще-то, не надо большого ума, чтоб понимать, что легенда готовится задолго до спецоперации. А чтобы ее сохранить, никто не будет делать так, как сделали эти двое. Ибо, как известно, худший шпион - это знаменитый шпион.

perestarok 12 сентября 2018 | 17:22

"Великобритания обвинила Россию в том, что та намеренно усложняет ситуацию вокруг дела Скрипалей"

"Сознайтесь, Вам же лучше.... Следователь мучил" - В. Высоцкий.

spacian 12 сентября 2018 | 17:27

Наша Маша почти убедила всех, что без отчеств найти подозреваемых невозможно. И тут - на тебе: "Мы, конечно, посмотрели, что это за люди. Мы знаем, кто они такие, мы их нашли" (Путин, дословно).

pusivrot 12 сентября 2018 | 17:36

Какой отчёт, об чём? Лондонский театр абсурда рожает и рожает идиотов. Может им покаяться в уничтожении народов Индии, когда она была их колонией, или в уничтожение аборигенов Австралии и индейцев в Америке и дать полный отчёт! Реально Мэй больна вместе со своим парламентом.

gluhoy2250 12 сентября 2018 | 17:43

"Лондон неоднократно просил дать отчет о произошедшем в Солсбери в марте,"
Отчитываются перед НАЧАЛЬСТОМ!!! Вы кого из себя возомнили, придурки англицкие??

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Блоги

«Женщины, встаем! Там наши дети!» Как за один день в Екатеринбурге полиция потеряла доверие жителей Время было потеряно, дети разбежались. К своим грузовикам спецназ возвращался под возмущенные крики. «Вы кого защищаете?! Вы не тех защищаете, на своих же детей с дубинками пошли!»..

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Kполитика, екатеринбург, акции, общество, события
Блоги

+ Акции против повышения пенсионного возраста Акции против повышения пенсионного возраста На акциях протеста против пенсионного возраста в 33 городах России задержали 839 человек…

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Kнавальный, акции, события, митинги, общество, политика, власть, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

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Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

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