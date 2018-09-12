Папа Римский Франциск созывает епископов для обсуждения проблем сексуального насилия над детьми в церкви. Как ожидается, саммит пройдет в феврале. Наблюдатели говорят, что таким образом понтифик признаёт глобальные масштабы этой проблемы.

Ранее один из бывших дипломатов Ватикана обвинил Франциска в том, что тот знал о некоторых случаях насилия над детьми в церкви, однако не предавал их огласке.