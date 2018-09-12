Папа Римский Франциск созывает епископов для обсуждения проблем сексуального насилия над детьми в церкви
Папа Римский Франциск созывает епископов для обсуждения проблем сексуального насилия над детьми в церкви. Как ожидается, саммит пройдет в феврале. Наблюдатели говорят, что таким образом понтифик признаёт глобальные масштабы этой проблемы.
Ранее один из бывших дипломатов Ватикана обвинил Франциска в том, что тот знал о некоторых случаях насилия над детьми в церкви, однако не предавал их огласке.
Комментарии6
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
sandro_007 12 сентября 2018 | 16:37
Пусть Папа введет обрезание под корень за педофилию и преступления против детей прекратятся.
permsky_valenok 12 сентября 2018 | 16:45
sandro_007: Вы бы, батенька, учились в корень смотреть :)))
Вот, вдруг ошибка какая? Понимаешь, обрежут, а потом окажется, что это все была неправда. Вам бы вспомнить, что католический священник не может жениться в принципе. Так надо сразу, как в семинарию поступил человек, сразу его в обязательном порядке кормить препаратами, подавляющими влечение. Ну, всем же проще будет.
sandro_007 12 сентября 2018 | 16:47
permsky_valenok:
Такой корень нужно отсекать, чтобы неповадно было другим корешкам. Есть несколько знакомых моэлей на сайте, которые за умеренную плату сделают вам брит-миллу.
pusivrot 12 сентября 2018 | 16:52
sandro_007: Дык их всех тогда можно под корень - педофилия болезнь их церквей и общества, в кого не тыкни то педераст или педофил.
jblack2 12 сентября 2018 | 16:50
Люди грешны.
Не найдётся наверно ни одного крупного сообщества без "паршивых овец"...
Вероятно, некоторые из насильников сами когда-то подверглись подобному насилию в детстве. И в их головах что-то перемкнуло.
shoorah 12 сентября 2018 | 16:59
Давно пора отменить целибат.