Токио не поддерживает идею российского президента о мирном договоре без условий

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Йосихидэ Суга подчеркнул, что руководство страны придерживается прежней позиции – соглашение возможно только при условии разрешение территориальных споров, пишет РБК. Ранее Владимир Путин сказал, что согласился с предложением японского премьера сменить подход к рассмотрению вопроса о заключении мирного договора. Он предложил сделать это до конца года без каких-либо предварительных условий.