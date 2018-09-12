Токио не поддерживает идею российского президента о мирном договоре без условий
Генеральный секретарь кабинета министров Японии Йосихидэ Суга подчеркнул, что руководство страны придерживается прежней позиции – соглашение возможно только при условии разрешение территориальных споров, пишет РБК. Ранее Владимир Путин сказал, что согласился с предложением японского премьера сменить подход к рассмотрению вопроса о заключении мирного договора. Он предложил сделать это до конца года без каких-либо предварительных условий.
Комментарии12
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nikolashin2017 12 сентября 2018 | 16:38
прорыв плешивому нужон,
а на поверку- врун,пижон...
seryj_wolk 12 сентября 2018 | 17:10
nikolashin2017: Мирный договор возможен только тогда, когда между странами нет напряженности и противоречий. В данном случае это не так. Япония требует аннексированные у нее острова. Понтоватая рфия хочет получить от Японии мирный договор без удовлетворения ее территориальных претензий. Вывод: великие и неповторимые все равно проиграют. При следующем распаде острова станут японскими, однако в трудную минуту Япония на помощь не придет. Не ждите и не надейтесь.
perestarok 12 сентября 2018 | 17:47
seryj_wolk: "При следующем распаде острова станут японскими, однако в трудную минуту Япония на помощь не придет."
А если отдать острова, то при следующем распаде Япония заберёт весь Сахалин.
shakhtar 12 сентября 2018 | 17:58
perestarok: Вы думаете местные жители Сахалина против !!???
perestarok 12 сентября 2018 | 18:04
shakhtar: "Вы думаете местные жители Сахалина против !!???"
Конечно не против. Японцы будут их любить... регулярно.
lenin3 12 сентября 2018 | 16:39
И правильно делают японцы-обманет,как россиян с пенсиями...
vvs7651 12 сентября 2018 | 16:47
Кто бы сомневался...
permsky_valenok 12 сентября 2018 | 16:54
Ну, тогда пусть его... чего так уперлись в этот договор?
nichirin 12 сентября 2018 | 17:02
Есчё бы, у Абэ и ко. с головой пока всё в порядке в отличие от их российских "коллег".
democ 12 сентября 2018 | 17:06
Ведь знал же, что всё тем и закончится!! Или в правду дурак?
vladimir1_57 12 сентября 2018 | 17:29
А шО предлагают... побомбить Токио, потом заключить мирный договор?
perestarok 12 сентября 2018 | 17:49
Ну какой дурак в России хочет, чтобы на этих островах вместо наших баз появились американские. Как можно договариваться с оккупированной страной!?