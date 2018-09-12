Полиция просит Мещанский суд добавить к сроку ареста Сергея Удальцова еще четверо суток
Полиция просит Мещанский суд добавить к сроку ареста координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова еще четверо суток. Ранее Удальцов был приговорен к 30-дневному аресту. В правоохранительных органах говорят, что четыре дня Удальцов провел не в спецприемнике, а в больнице, куда он был госпитализирован несколько раз во время сухой голодовки. Ее оппозиционер объявил практически сразу после того, как суд принял решение об аресте.
Завтра Симоновский суд Москвы должен рассмотреть иск МВД о 5-летнем административном надзоре для Удальцова.
Комментарии5
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gordy 12 сентября 2018 | 16:44
"... четыре дня Удальцов провел не в спецприемнике, а в больнице, куда он был госпитализирован несколько раз во время сухой голодовки."
То есть арестованный, при их попустительстве, несколько раз сбегал из-под ареста?
kottigr1 12 сентября 2018 | 16:52
Не понятно... Если заключенных отвозят в больницу, то там они находятся вне надзора полиции ? Блин.. Теперь все зеки запросятся в больницу.. Особенно с тяжкими статьями.
boooben 12 сентября 2018 | 16:58
В будущем должен быть принят закон, по которому ВСЕ, служившие в силовых структурах, имевших отношение к политическим преследованиям граждан, должны быть ЛИШЕНЫ трудового стажа за эти годы. Т.е пенсию им - мизерную, по старости. А хочешь больше - иди работай лет 25, плати соцстрах.
motooppic 12 сентября 2018 | 16:59
а можно этому уроду 4 года добавить? Так бы было правильней и демократичнее!
zemljanka 12 сентября 2018 | 17:08
Людоедство - норма ...
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