Полиция просит Мещанский суд добавить к сроку ареста Сергея Удальцова еще четверо суток

Полиция просит Мещанский суд добавить к сроку ареста координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова еще четверо суток. Ранее Удальцов был приговорен к 30-дневному аресту. В правоохранительных органах говорят, что четыре дня Удальцов провел не в спецприемнике, а в больнице, куда он был госпитализирован несколько раз во время сухой голодовки. Ее оппозиционер объявил практически сразу после того, как суд принял решение об аресте.

Завтра Симоновский суд Москвы должен рассмотреть иск МВД о 5-летнем административном надзоре для Удальцова.