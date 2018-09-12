Следственный комитет продлил до 25-го ноября расследование катастрофы самолета Ту-154 в Сочи

Об этом сообщает агентство ТАСС.

Воздушное судно Министерства обороны упало 25-го декабря 2016-го года вскоре после вылета из аэропорта Адлера. На борту находилось 92 человека, в том числе журналисты, артисты ансамбля Александрова и глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка. Они летели в Сирию. Все они погибли.