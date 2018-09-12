Следственный комитет продлил до 25-го ноября расследование катастрофы самолета Ту-154 в Сочи
Об этом сообщает агентство ТАСС.
Воздушное судно Министерства обороны упало 25-го декабря 2016-го года вскоре после вылета из аэропорта Адлера. На борту находилось 92 человека, в том числе журналисты, артисты ансамбля Александрова и глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка. Они летели в Сирию. Все они погибли.
Комментарии3
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vik_tor 12 сентября 2018 | 16:45
А стесняюсь спросить: а какого года то 25 ноября...?
archibald_dandy_esquire 12 сентября 2018 | 17:20
vik_tor:
кого интересует гибель Елисаветы Глинки и хора "козаков", летевших петь славословие освобождения 6-ти территорий Сирии ?..
ну, сами сбили - чего тут расследовать? ошибочка вышла
или террористы бомбу подкинули - тоже ведь - это же не те, которые лайкают и которых можно сажать в тюрьму пачками
sasass 12 сентября 2018 | 17:34
МО так старается замять дело , но ничего не получается , какая -то башня кремля очень старается снести башку МО....