Суд в Киеве арестовал дочерние подразделения российских банков, в которых участвует государство

Речь идет о таких кредитных учреждениях как ВТБ, «Проминвестбанк» и «Сбербанк». Обеспечительные меры приняты по иску бывшего главы правления «ПриватБанка» Александра Дубилета. Он обвинил Россию в экспроприации активов банка в Крыму.

Третейский суд в Гааге еще весной присудил группе истцов компенсацию почти в 160 миллионов долларов.