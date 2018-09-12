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16:30, 12 сентября 2018

Суд в Киеве арестовал дочерние подразделения российских банков, в которых участвует государство

Речь идет о таких кредитных учреждениях как ВТБ, «Проминвестбанк» и «Сбербанк». Обеспечительные меры приняты по иску бывшего главы правления «ПриватБанка» Александра Дубилета. Он обвинил Россию в экспроприации активов банка в Крыму.

Третейский суд в Гааге еще весной присудил группе истцов компенсацию почти в 160 миллионов долларов.

Комментарии

4

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permsky_valenok 12 сентября 2018 | 16:49

Так давно надо было сворачивать там деятельность. Ведь, вероятно, отделений ВТБ и в Зимбабве, и в Уганде нет.

testmeter 12 сентября 2018 | 16:54

permsky_valenok: Точнее, только в Зимбабве и Уганде (ну а также в Сомали, ЦАР и Буркина-Фасо) местные сбербанки и втбы крымздят имущество на "освобожденных" территориях

kottigr1 12 сентября 2018 | 16:55

permsky_valenok: Так ведь итак отделения российских банков остались только в "Нигерии в снегах".. Гонят их ссанными тряпками отовсюду из цивилизованных мест, что бы не гадили..

pusivrot 12 сентября 2018 | 16:56

Судить нужно наших Набиулиных с Грефами, чтобы другим неповадно было дарить деньгу жаждущим.

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