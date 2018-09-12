Подозреваемый в покушении на Сергея Скрипаля и его дочь в Солсбери пообещал дать интервью на следующей неделе

Александр Петров сказал журналистам одного из федеральных телеканалов, что пока воздержится от комментариев. По данным журналистов, Петров является сотрудником томского фармацевтического предприятия «Вирион», которое входит в состав объединения «Микроген».

Между тем, еще накануне этот же человек сказал в интервью телеканалу RT, что ничего о покушении на Скрипалей он не знает и к этой истории отношения не имеет. Более того, Петров утверждал, что вообще никогда не выезжал за границу.

Ранее сегодня Владимир Путин сказал, что российские власти знают о подозреваемых по делу Скрипалей. Президент настаивает, что речь идет о гражданских лицах. Он порекомендовал им самим рассказать о себе прессе.