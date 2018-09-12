Подозреваемый в покушении на Сергея Скрипаля и его дочь в Солсбери пообещал дать интервью на следующей неделе
Александр Петров сказал журналистам одного из федеральных телеканалов, что пока воздержится от комментариев. По данным журналистов, Петров является сотрудником томского фармацевтического предприятия «Вирион», которое входит в состав объединения «Микроген».
Между тем, еще накануне этот же человек сказал в интервью телеканалу RT, что ничего о покушении на Скрипалей он не знает и к этой истории отношения не имеет. Более того, Петров утверждал, что вообще никогда не выезжал за границу.
Ранее сегодня Владимир Путин сказал, что российские власти знают о подозреваемых по делу Скрипалей. Президент настаивает, что речь идет о гражданских лицах. Он порекомендовал им самим рассказать о себе прессе.
Комментарии43
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
johnbmw Евгений Большаков 12 сентября 2018 | 16:36
Подозреваемый в покушении на Сергея Скрипаля и его дочь в Солсбери пообещал дать интервью на следующей неделе / - а УСПЕЕТ ВСЁ выучить? да так, что бы от зубов отлетало?????
gordy 12 сентября 2018 | 16:39
Похоже, Россия готова представить миру кибернетический организм?
tvitov66 12 сентября 2018 | 16:40
gordy: похоже что наш нацЛидер настолько прибздел перед ноябрьскими полезными санкциями что из него полезло ...
opiatnovyi63 12 сентября 2018 | 16:50
:Петров это очень редкая фамилия в России, после Иванова и Сидорова!
gonduras_on_colima 12 сентября 2018 | 16:57
Железные нервы у этого гражданского Петрова.
Все мировые агентства поместили его рожу на первых страницах, причём не с подписями "он придумал лекарство от рака" или, на крайняк, "он выиграл US Open".
Лучшие страны мира ждут его с распростёртыми наручниками.
А он уже неделю в хрен не дует и ещё неделю минимум никуда не торопится.
Да и все его друзья-родственники-коллеги-знакомые-соседи дружно игнорят внезапную глорию-мунди гражданского Петрова.
И да, найти его смогла только одна-единственная газета, больше никто оказался не в состоянии, и это в полицейской стране с полукрепостным институтом прописки.
В общем, кремляди, жгите дальше, жить становится веселей.
seryj_wolk 12 сентября 2018 | 17:02
gonduras_on_colima: гПросто работа над легендой еще не закончена, кроме того ее еще надо выучить. Все это требует немалого времени. С другой стороны, все это жалкие попытки отмазаться, никто при столь лживой репутации рфии ей не поверит. Прилетят новые свежие санкции.
johnbmw Евгений Большаков 12 сентября 2018 | 16:40
gordy: один? ... а второго? ужО похоронили?????
opiatnovyi63 12 сентября 2018 | 16:47
johnbmw: Враньё национальная черта !
johnbmw Евгений Большаков 12 сентября 2018 | 16:48
opiatnovyi63: всё же надеюсь, что больше фсб_шная ....
tvitov66 12 сентября 2018 | 16:53
opiatnovyi63: /Враньё национальная черта !
Не правда ваша, русские ничуть не хуже чем сябры, хохлы или эстонцы, просто система отрицательной селекции выдавило на верх ту субстанцию, что у других на самом дне
johnbmw Евгений Большаков 12 сентября 2018 | 16:55
tvitov66: к сожалению - ИМЕННО ТАК :-((((
pravdatut 12 сентября 2018 | 17:06
tvitov66: Получается, что кацапы сегодня хуже всех. Лучшие качества умерли на дне.
zztop1960 12 сентября 2018 | 16:58
opiatnovyi63: Сейчас , как с Боингом, начнётся - диспетчеры Карлосы, мёртвые пассажиры, лётчики Волошины , километровые самолёты и т.д. и т.п. , как обычно
tvitov66 12 сентября 2018 | 17:01
zztop1960: а с MH17 ещё и не заканчивалось - начало процесса в Гааге ближе к зиме, так что еще все вперде, как и прорыв!
dassie Алексей Памятных 12 сентября 2018 | 17:07
gordy: Искусственный интеллект под видом лома.
varigor 12 сентября 2018 | 16:51
johnbmw: Чего там отлетать? Расскажет как гулял с товарищем по магазинам, а вы никаких доказательств их вины от британских клеветников, так и не видели.
zztop1960 12 сентября 2018 | 16:52
varigor: «В России никакие научно-конструкторские и опытные работы по программе под названием «Новичок» никогда не проводились. Повторю: не было никакой программы под таким названием», — этими словами в апреле 2018 года посол России при Организации по запрещению химического оружия Александр Шульгин доказывал непричастность Москвы к отравлению в Лондоне беглого российского шпиона Сергея Скрипаля.
«Проект» нашел документы, которые доказывают: «Новичок» — наименование для нескольких фосфорорганических ядов, созданных по специальной программе «Фолиант»; одно из них было испытано на человеке, что подтверждено решением суда. https://www.proekt.media/narrative/2018/09/12/test-veschestvo-novichok/
johnbmw Евгений Большаков 12 сентября 2018 | 16:53
varigor: так "не видели" или "клеветников"??????
abidas 12 сентября 2018 | 17:08
varigor: Расскажет как гулял с товарищем по магазинам, а вы никаких доказательств их вины от британских клеветников, так и не видели.
Ваша правда.
Солсбери, ещё с советских времён, настоящая мекка для наших бюджетных туристов.
Так и прут валом круглый год - погулять, в витрины магазинов позаглядывать ...
n27hb3675k 12 сентября 2018 | 16:53
johnbmw: Так что вы тушуетесь? Посодействуйте в перекрестном допросе, чтобы, так скать, выявить и обличить.
igorrrpadlowitchs 12 сентября 2018 | 17:01
johnbmw: так и сказал: такие вопросы с кандачка не решаются. Нужно посоветоваться с товарищами из соответствующих органов!" Жду - не дождусь очередной кремлёвской несусветной лажи!
ross1930 12 сентября 2018 | 17:03
johnbmw: Женечка, он не такой ТУПОЙ, как вы!!......)))))))))))
dassie Алексей Памятных 12 сентября 2018 | 17:05
johnbmw: Лучше бы не пил и не ел ничего до того времени. И не притрагивался ни к чему. Выключил свет - и лучше, в каком-нибудь бункере, для конспирации закамуфлированном под курятник, с настоящими петухами и несушками. Если нету бункера, то даже не знаю, что посоветовать.
anton_s 12 сентября 2018 | 16:40
Интересно, сколько в России и за её пределами Александров Петровых? Почему только одного нашли? Он хоть немного похож на Александра Петрова с фотографии?
snigku 12 сентября 2018 | 16:41
И правильно
Надо же собраться с мыслями,но Путин сказал - ничего криминального!! Ну тогда надо недельку покумекать,
Написать на бумажке - я мирный тракторист,гражданский.
Я могу поехать в Лондон.Могу к Скрипалю в гости.
Все гражданские трактористы имеют право и могут с фоаконом Нины Риччи ездить куда родина прикажет захотеть поехать.
nernerr 12 сентября 2018 | 16:49
Путину нашли пять двойников, а этим "путешественникам" всего по одному нужно.
Разве не сможем!? ;))))))))))))))))
tvitov66 12 сентября 2018 | 16:58
nernerr: еще один комплект подлинных бланков, от свидетельства о рождении, о браке, о собственности, 2НДФЛ, счета в банке и загранпаспорта - все доки с теми же намберами? Да запросто, если ты Копперфильд
pedrobutylkovich 12 сентября 2018 | 16:51
Мелкобриты в очередной раз жидко обгадились.
johnbmw Евгений Большаков 12 сентября 2018 | 16:54
pedrobutylkovich: как-то вы себя не Убедительно утешаете ....
pedrobutylkovich 12 сентября 2018 | 16:56
johnbmw: Зато у вас это прекрасно получается...
johnbmw Евгений Большаков 12 сентября 2018 | 17:06
pedrobutylkovich: так вы СТАРАЙТЕСЬ больше ....
pedrobutylkovich 12 сентября 2018 | 17:08
johnbmw: Стараться - это ваш удел! Может кто и обратит внимание на хомячка-нищеброда. Мне это не требуется.
ross1930 12 сентября 2018 | 17:06
johnbmw: Да, Женечка, вы у нас СПЕЦИАЛИСТ в жидкообделывании, уж таким вы уродились....)))))))))
zztop1960 12 сентября 2018 | 16:55
pedrobutylkovich: Вообще то их настоящие имена не Петров и Бошаров , британским властям известны их настоящие имена
gvzdk 12 сентября 2018 | 16:56
pedrobutylkovich: "Мелкобриты в очередной раз жидко обгадились."
И все, что можешь сказать? Как то на Дожде давали интервью с чуваком с фабрики троллей - нормальный такой парнишка, образованный.Что ж на Эхе то одни дебилы пишут...
pedrobutylkovich 12 сентября 2018 | 16:58
gvzdk: Уж извини, видимо мохнатый только тупых хомячков смог набрать...
hangman19 12 сентября 2018 | 16:55
Да, нужно время на заучивание текста.
zukus 12 сентября 2018 | 16:59
Остальные как хотят, а лично я перестал верить в виновность России, когда узнал, что англичане убили скрипальскую кошку и хомячков.
НЕЗАБУДИМНЕПРОСТИМ!!!
pedrobutylkovich 12 сентября 2018 | 17:01
zukus: Вот гады! Даже хомячков.
rogerrabbit 12 сентября 2018 | 17:00
как-то неорганизованно пока всё получается:
один Петров (по версии "одного из федеральных телеканалов") живёт в Томске
правда, загранпаспорт ему выдан в Москве, а британскую визу он получал в Петербурге
другой - тоже "тот самый "Петров (по версии RT) - вообще никогда никуда не выезжал
правда, кто же тогда проходил паспортный контроль?
pedrobutylkovich 12 сентября 2018 | 17:06
rogerrabbit: Вопрос к таможне мелкобритов?
kunst54 12 сентября 2018 | 17:07
"Он еще хлебнул кваску и сказал: Согласный!"
pravdatut 12 сентября 2018 | 17:15
"По данным журналистов, Петров является сотрудником томского фармацевтического предприятия «Вирион», которое входит в состав объединения «Микроген».
Похоже, что он специалист по "новичкам" и "старичкам", но будет говорить, что аспирин выпускает.