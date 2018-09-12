В Мосгордуме готовы изучить вопрос о введении в столице туристического сбора

Это в интервью «Эха» подтвердил глава комиссии городского парламента по физкультуре и спорту Кирилл Щитов. В то же время, по его словам, речь не идет о ближайшей перспективе.

Туристический сбор уже действует в некоторых российских городах. Недавно о возможности его введения говорили власти Санкт-Петербурга.