В Мосгордуме готовы изучить вопрос о введении в столице туристического сбора
Это в интервью «Эха» подтвердил глава комиссии городского парламента по физкультуре и спорту Кирилл Щитов. В то же время, по его словам, речь не идет о ближайшей перспективе.
Туристический сбор уже действует в некоторых российских городах. Недавно о возможности его введения говорили власти Санкт-Петербурга.
Комментарии7
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
kindman_a 12 сентября 2018 | 16:12
Китайцы уже весь Кремль заср..ли, теперь - после турпоборов - всю Москву уделают. :-)))
lager23 12 сентября 2018 | 16:15
Стране нужны деньги на развлекалочки старика Кабаева, его старческий маразм предполагает много бессмысленного и не дешёвого удовольствия: войнушки, учения, опричники, чёрная икра с блинами, лимузины, представительские вертолёты и самолёты, резиденции (их уже 23 штуки) и прочее.
Он хочет праздника и великих успехов, но притягивает неудачи и провалы!
lion64__2 12 сентября 2018 | 16:15
Что это за бред? Если с иностранных граждан будет сбор, ещё можно как-то понять. Но со своих??? По такой логике, если кто-то приехал в соседнюю область, то должен платить ещё какой-то побор в пользу проворовавшихся чиновников.
blindpew_33 12 сентября 2018 | 16:25
lion64__2: логика как раз понятна и логична.
Драть будут со всех и на каждом шагу.
"люди - наша новая нефть"
keg 12 сентября 2018 | 16:19
тогда давайте вводить этот сбор по всей России.... мы уже давно не полноправные граждане своей страны теперь будем все просто туристами....
sasass 12 сентября 2018 | 16:27
О государственной казне совершенно не думают - думают лишь о своем кармане , как его набить до отказа...
anemon 12 сентября 2018 | 16:32
sasass: А для них казна и есть их карман, разве не понятно?