Верховный суд признал законным приговор украинцу Роману Сущенко, который был осужден в России за шпионаж на 12 лет строгого режима. Своей вины он не признал. Защита утверждала, что Сущенко является корреспондентом агентства «УкрИнформ» во Франции, а в Россию он приехал по личным делам.

Между тем, Сущенко готов написать просьбу о помиловании. Так утверждал в эфире украинского телеканала «Прямой» правозащитник Марк Фейгин. Он отметил, что Сущенко и его адвокаты рассчитывают на политическое участие в деле руководства Украины.