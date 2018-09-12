Верховный суд признал законным приговор украинцу Роману Сущенко, который был осужден в России за шпионаж на 12 лет
Верховный суд признал законным приговор украинцу Роману Сущенко, который был осужден в России за шпионаж на 12 лет строгого режима. Своей вины он не признал. Защита утверждала, что Сущенко является корреспондентом агентства «УкрИнформ» во Франции, а в Россию он приехал по личным делам.
Между тем, Сущенко готов написать просьбу о помиловании. Так утверждал в эфире украинского телеканала «Прямой» правозащитник Марк Фейгин. Он отметил, что Сущенко и его адвокаты рассчитывают на политическое участие в деле руководства Украины.
Комментарии7
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dtyzgblfhfc 12 сентября 2018 | 16:13
в украине дают 15 лет лишь за одно несогласие с взглядами бандеровской власти, а за шпионаж в пользу России убивают. пускай свистит, пердит и радуется что сидит в российской тюрьме.
kottigr1 12 сентября 2018 | 16:20
dtyzgblfhfc: в украине дают 15 лет лишь за одно несогласие с взглядами бандеровской власти
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Там ещё мальчиков в трусиках на досках с объявлениями распинают и насилуют монтажной пеной путинистов...
pusivrot 12 сентября 2018 | 16:30
dtyzgblfhfc: Он мечтал об звезде героя России на грудь, а ему звезду навешали на 3,14Zду.
piterjanis 12 сентября 2018 | 16:14
Фейгин всех посадит и виновных и невиновных.
kottigr1 12 сентября 2018 | 16:14
Суд Фюрера - самый справедливый и беспощадный к антифашистам суд в мире.. !
Хайль Путину !
Путину, хайль !
pusivrot 12 сентября 2018 | 16:33
kottigr1: Не пробовал лечиться или уже бесполезно?
parasuk_ 12 сентября 2018 | 16:14
Это хорошо, что великий Шарий идиота фейгина адвокатского статуса лишил. Так бы сущенко еще лет 5 добавили