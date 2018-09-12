Командир МКС заявил о непричастности американских астронавтов к повреждению корабля «Союз»

Ранее источники в «Роскосмосе» заявили «Коммерсанту», что дыру в обшивке корабля могли просверлить, чтобы добиться его досрочной отправки на Землю.

Глава экипажа МКС американец Эндрю Фьюстел заявил, что он и другие астронавты NASA непричастны к порче корабля «Союз МС-09». Об этом он рассказал в интервью с орбиты американскому телеканалу ABC News. Фьюстел назвал постыдным тот факт, что «кто-то тратит время на разговоры о том, что команда была вовлечена в это». Астронавт отметил, что экипаж МКС, напротив, вовремя обнаружил утечку воздуха на станции и ликвидировал повреждение.

Фьюстелу пришлось давать объяснения из-за заявлений источников в «Роскосмосе». Собеседники «Коммерсанта» рассказали о выводах спецкомиссии, согласно которым американские астронавты могли просверлить дыру в обшивке корабля, чтобы добиться досрочной отправки «Союза» на Землю. Возможный мотив – болезнь одного из их коллег.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в Facebook назвал эту информацию «домыслами» и добавил, что они направлены на «подрыв товарищеских отношений» в коллективе МКС.

Утечка воздуха была обнаружена на корабле 30 августа. В тот же день российские космонавты закрыли отверстие специальным герметиком.