Командир МКС заявил о непричастности американских астронавтов к повреждению корабля «Союз»
Ранее источники в «Роскосмосе» заявили «Коммерсанту», что дыру в обшивке корабля могли просверлить, чтобы добиться его досрочной отправки на Землю.
Глава экипажа МКС американец Эндрю Фьюстел заявил, что он и другие астронавты NASA непричастны к порче корабля «Союз МС-09». Об этом он рассказал в интервью с орбиты американскому телеканалу ABC News. Фьюстел назвал постыдным тот факт, что «кто-то тратит время на разговоры о том, что команда была вовлечена в это». Астронавт отметил, что экипаж МКС, напротив, вовремя обнаружил утечку воздуха на станции и ликвидировал повреждение.
Фьюстелу пришлось давать объяснения из-за заявлений источников в «Роскосмосе». Собеседники «Коммерсанта» рассказали о выводах спецкомиссии, согласно которым американские астронавты могли просверлить дыру в обшивке корабля, чтобы добиться досрочной отправки «Союза» на Землю. Возможный мотив – болезнь одного из их коллег.
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в Facebook назвал эту информацию «домыслами» и добавил, что они направлены на «подрыв товарищеских отношений» в коллективе МКС.
Утечка воздуха была обнаружена на корабле 30 августа. В тот же день российские космонавты закрыли отверстие специальным герметиком.
Комментарии9
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kindman_a 12 сентября 2018 | 16:15
"...американец Эндрю Фьюстел заявил, что он и другие астронавты NASA непричастны к порче корабля «Союз МС-09»..."
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Дурашки, мы ведь теперь против вас санкции жуткие введем! :-)))
ematveev 12 сентября 2018 | 16:16
1) Отвергает? Значит точно виноват.
2) Почему до сих пор американская сторона не представила доказательств своей непричастности?
3) ...
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Братья-либерасты, я все правильно написал?
kindman_a 12 сентября 2018 | 16:21
ematveev:
Нет,судилкин, ты забыл сказать про толстомордого судака Рогозина, который это все и придумал про американцев.
Но Рогозина тебе ж нельзя ..овнять, да? :-)))
kottigr1 12 сентября 2018 | 16:16
Надо на марсиан валить, раз с американцами не выгорело..
belovnikita 12 сентября 2018 | 16:25
Прекрасно) Теперь это аквафрешовское говно не будут пускать и в космос.
kunst54 12 сентября 2018 | 16:31
Роскосмос с Лубянкой договориться не могут о том, кого обвинить?
equus 12 сентября 2018 | 16:32
Действительно, шизофреническое предположение какое-то...
bl 12 сентября 2018 | 16:32
У меня – истерика!
Что же вы наделали?
Мать твою, Америка,
Ты не обалдела ли!
Были же недавно мы
Френдами матерыми,
Были равноправными
В космосе партнерами!
Где взаимовыручка?
Вы зачем, стервозины,
Просверлили дырочку
В голове Рогозина?
la
sedoi63 12 сентября 2018 | 16:34
- Может это Зинка?! ("Собачье сердце")