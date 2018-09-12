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16:00, 12 сентября 2018

Российское руководство не предпринимало никаких действий в отношении Александра Петрова и Руслана Боширова

Российское руководство не предпринимало никаких действий в отношении Александра Петрова и Руслана Боширова, которых власти Великобритании обвиняют в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, лично Владимир Путин с подозреваемыми не общался.

Напомним, ранее президент сообщил, что в Кремле выяснили, кто такие Петров и Боширов – это гражданские лица, а не сотрудники ГРУ, как утверждают в Лондоне. Владимир Путин призвал подозреваемых самим все рассказать журналистам. Буквально через несколько часов после этого, Вести.Ру сообщили, что Александр Петров готов встретиться и дать комментарии на следующей неделе. На сайте издания выложен фрагмент телефонного разговора с ним.

Британские власти по-прежнему настаивают, что атаку в Солсбери осуществили сотрудники ГРУ, а Петров и Боширов – скорее всего, вымышленные имена.

Комментарии

32

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peresvet73 12 сентября 2018 | 16:07

//дать комментарии на следующей//

Занятой человек!

johnbmw Евгений Большаков 12 сентября 2018 | 16:10

Российское руководство не предпринимало никаких действий в отношении Александра Петрова и Руслана Боширова / - а ПОЧЕМУ тогда у обоих из жоп паяльники торчат?????

kottigr1 12 сентября 2018 | 16:12

johnbmw: Легенда тверда и проверенна временем..
Петров - это шахтер, а Бошаров - тракторист, доведенные до отчаяния английской хунтой.. А ведь они просто хотели говорить на русском языке в Англии.. И яд они купили в военторге за свои "кровные"..

johnbmw Евгений Большаков 12 сентября 2018 | 16:14

kottigr1: яд они купили в военторге / - угу ... Причём - в Лондоне!!!

tvitov66 12 сентября 2018 | 16:34

Сперва это были не мы, потом провокация, потом мы, но гражданские, теперь заявляют что к этим гражданским не предпринимали никаких действий, а потом окажется что действия были, но это не мы ... вообщем цирк испуганного санкциями карлика продолжается

shplint_05 12 сентября 2018 | 16:24

Как-то нехорошо запахло. Если эти двое не ГРУ, то что они делали в Англии, зачем ездили в Солсбери и ещё куча вопросов.

tchizik 12 сентября 2018 | 16:26

kottigr1: просто в россии геи преследуются, а тут представилась возможность слетать в англию , провести вдвоём время в шикарной гостинице...

kottigr1 12 сентября 2018 | 16:29

tchizik: А если попросят доказать... связь ?

johnbmw Евгений Большаков 12 сентября 2018 | 16:31

kottigr1: нуууу ... что же ... им НЕ привыкать ....

detul 12 сентября 2018 | 16:22

johnbmw: Так кто же знает, зачем Вы им туда паяльники воткнули ??

gonduras_on_colima 12 сентября 2018 | 16:10

// Российское руководство не предпринимало никаких действий в отношении Александра Петрова и Руслана Боширова //
Да что там мелочиться, это руководство никаких действий не предпринимало и в отношении Скрипалей, бгг.

johnbmw Евгений Большаков 12 сентября 2018 | 16:16

gonduras_on_colima: нууууу - -это ПОДРАЗУМЕВАЕТСЯ ...

moskalito 12 сентября 2018 | 16:33

peresvet73: Ну так в депутаты готовится

popov_m 12 сентября 2018 | 16:09

"В ответ на обстрел, мирно пашущий комбайн, ракетным ударом уничтожил огневые точки противника!"

art_ 12 сентября 2018 | 16:10

послушный своему президенту простой российский гражданин

accyapa 12 сентября 2018 | 16:26

Терезка скинула фотки подозреваемых в покушениие на убийство и номера рейсов Аэрофлота, на которых они летели туда и обратно. Вычислить следовательно их не составило труда.

Наши мусора их допросили. Показания, зачем они гуляли по Солсбери, их полностью удовлетворили.
Теперь можно и на Первый Канал в передачу "Пусть говорят" старая Английская карга и гомик Бориска.

art_ 12 сентября 2018 | 16:30

accyapa: пусть говорят хорошее шоу - все стороны приглашает для рейтинга и балагана

neitral_n 12 сентября 2018 | 16:13

Действий не предпринимало, это верно. И Путин не общался - но пообщались те, кому это было поручено сами знаете кем...

sadda 12 сентября 2018 | 16:14

Очередная пурга от Писькова.
А вот один из примеров коррупционных схем господина Писькова - используя свое служебное положение, он подогнал крутых спонсоров своей жене Навке для ледового шоу "Руслан и Людмила" - Сбербанк, госпредприятие Транснефть, холдинг ФосАгро.

В результате не хило Навка и Песков поимели бабла. Скоро новое ледовое шоу и все повторится.

hangman19 12 сентября 2018 | 16:16

цирк продолжается.

vasya_von_smetankin 12 сентября 2018 | 16:16

Интересно, у этих двух гражданских сразу сердечный приступ случится, или же как в случае с
антидопинговыми начальниками - Никитой Камаевым и Вячеславом Синевым - по-очереди?

johnbmw Евгений Большаков 12 сентября 2018 | 16:17

vasya_von_smetankin: .. и самое СТРАННОЕ что они это ХОРОШО знают ...

(комментарий скрыт)

advokat52 advokat 12 сентября 2018 | 16:16

Российское руководство даже если ему кажется что обвинение абсурдно обязанно провести проверку и предоставить результаты проверки потерпевшей стороне - это закон. Но вове почему то и без проверки все понятно. Странно как то.

detul 12 сентября 2018 | 16:19

advokat52: Когда попросят англичане о проверке, тогда проверку и проведут. А так, нахрена инициативу проявлять?

physik 12 сентября 2018 | 16:25

detul: А заявить, что фотографии этой парочки были фейковыми, а Россия не причастна к отравлению не являлось признаком "проявления инициативы"?
Захарова от лица МИДа просто так трепалась?

snigku 12 сентября 2018 | 16:17

Г-н Песков.А каких действиях идёт речь??А протпаспорта с одинаковыми номерами расскажут? А про то,откуда узнали адрес Скрипаля?А что только одна телекомпания Вести знает их телефон и адрес?А вот другие искали Петрова,а его нет?)) Так про какие действия речь?))

inga_92_1 12 сентября 2018 | 16:18

А, вот, Скрипалиха откуда всё знает:ну, этих, прости господи, "киллеров"? Может Нарышкина-то пора на неё заменить в свр ?

asyrj 12 сентября 2018 | 16:24

Российское руководство не предпринимало никаких действий,
это они сами (скоро умрут).

idaforever 12 сентября 2018 | 16:27

то, что эти гражданские якобы лица могут дать комментарии только сразу после отмашки Пу доказывает обратное
а где раньше были?
вон Вика Скрипаль как гражданское лицо как только так сразу всплывает в сми
мдя
совсем соответствующие службы деградировали

asyrj 12 сентября 2018 | 16:28

Может скоро вся дума будет состоять из луговых да петровых-башировых.
Впрочем, какая разница.

moncegorskyi 12 сентября 2018 | 16:30

Ну теперь будут готовить этих архаровцев основательно и только для своих "независимых" СМИ, чтобы им не задавали очень неудобных вопросов. Вся Лубянка на ушах, готовит разные заготовки для этих видно не очень обремененных извилинами, 40 летных "туристов", которые заблудились в Лондоне и оказались случайно в Солсбери,.. Потом спросили у антиквара -лавочника, который торгует старинными монетами, где мы?.. и тот показал, в какую сторону Лондон и аэропорт Хитроу. Вот и весь сказ.

archikunst 12 сентября 2018 | 16:31

Неделя им нужна чтобы написать сценарий интервью, в котором кисель будет задавать
страшно каверзные вопросы петрову. А петров, глядя в камеру честными глазами будет отвечать на все вопрпорсы просто: они с бошировым нетрадиционной сексуальной ориентации, поэтому просто искали уединения в
Солсбери. ну чего пристали к двум гомикам?...

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