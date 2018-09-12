Российское руководство не предпринимало никаких действий в отношении Александра Петрова и Руслана Боширова, которых власти Великобритании обвиняют в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, лично Владимир Путин с подозреваемыми не общался.

Напомним, ранее президент сообщил, что в Кремле выяснили, кто такие Петров и Боширов – это гражданские лица, а не сотрудники ГРУ, как утверждают в Лондоне. Владимир Путин призвал подозреваемых самим все рассказать журналистам. Буквально через несколько часов после этого, Вести.Ру сообщили, что Александр Петров готов встретиться и дать комментарии на следующей неделе. На сайте издания выложен фрагмент телефонного разговора с ним.

Британские власти по-прежнему настаивают, что атаку в Солсбери осуществили сотрудники ГРУ, а Петров и Боширов – скорее всего, вымышленные имена.