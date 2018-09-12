Токио не будет заявлять протест России после предложения Путина заключить мирный договор без предварительных условий

Токио не будет заявлять протест России в связи с предложением Владимира Путина заключить мирный договор между двумя странами без предварительных условий. Об этом сообщило агентство «Киодо», ссылаясь на неназванного представителя японского правительства. При этом он напомнил, что Токио придерживается другой позиции и выступает, в первую очередь, за решение территориального вопроса.

Напомним, Россия и Япония ведут консультации по мирному договору уже несколько десятилетий. Основным препятствием является принадлежность южной части Курильских островов.