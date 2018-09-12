Токио не будет заявлять протест России после предложения Путина заключить мирный договор без предварительных условий
Токио не будет заявлять протест России в связи с предложением Владимира Путина заключить мирный договор между двумя странами без предварительных условий. Об этом сообщило агентство «Киодо», ссылаясь на неназванного представителя японского правительства. При этом он напомнил, что Токио придерживается другой позиции и выступает, в первую очередь, за решение территориального вопроса.
Напомним, Россия и Япония ведут консультации по мирному договору уже несколько десятилетий. Основным препятствием является принадлежность южной части Курильских островов.
Комментарии11
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nichirin 12 сентября 2018 | 15:47
Пучин, в себе ли ты? Не будет Ниппония заключать с тобой мирный договор без возврата Курил.
kotbajune 12 сентября 2018 | 15:53
Отдавай же Хоккайдо, Япония,
Вот те полный стаканчик саке
accyapa 12 сентября 2018 | 16:12
На прошлой неделе Эхо опубликовало блог из "Дилетанта" об истории территориального спора.
Права у Япошек на Куриллы примерно такие же, как у Немцев на Польскую часть Восточной Пруссии.
tag188 12 сентября 2018 | 15:47
Для Японии возврат островов -- вопрос принципиальный, и именно поэтому между странами нет мирного договора.
Любой премьер министр Японии, заключивший договор без возврата островов, на следующий день должен будет сделать публичное харакири, иначе его просто разорвут.
Это основа, которую должен знать любой, кто занимается внешними связями с Японией, не говоря уже о президенте, ведущим переговоры с руководителем Японии. Но Путин, когда выдал свое предложение, искренне считал, что, что-то умное и новое предложил.
ematveev 12 сентября 2018 | 16:11
tag188:
Ошибаетесь.
Если бы он был принципиальный - они бы договорились с Хрущевым 60 лет назад.
Но тогда более принципиальным оказалось прогнуться под США.
Такая вот она, японская принципиальность...
tag188 12 сентября 2018 | 16:31
ematveev: С Хрущевым можно было договорится о передаче ДВУХ островов. А японцам нужны ЧЕТЫРЕ.
И если кто тогда и прогнулся -- то это Хрущев. Наличие Мирного договора, по сути, ничего не решает. Это только значит, что по какие-то отношения между между странами остались не урегулированы. Это никоим образом не означает, что страны продолжают находиться в состоянии войны (что постоянно продолжают озвучивать с телеэкранов разные не очень умные люди). Война закончилась раз и навсегда капитуляцией Японии. Точка. На этом конец войне.
zik14 12 сентября 2018 | 16:29
tag188: Был бы принципиальный - забрали бы все территории у дяди Сэма.
virgenu 12 сентября 2018 | 16:02
Цинизм в духе Путина: без всяких условий- это развязать руки для любой подлости против Японии после подписания такого договора.
accyapa 12 сентября 2018 | 16:16
Обиделись ЭХОвские Хомячки за Япошек.
krysodav3 12 сентября 2018 | 16:34
Вот так, "без предварительных условий", по-нашему, "по-поцански"! Ну и идиодипломаты!
equus 12 сентября 2018 | 16:34
И на том спасибо...
;-)