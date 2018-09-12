Россия и Китай договорились проводить совместные военные учения на регулярной основе. Об этом сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу. Сегодня он со своим китайским коллегой побывал на полигоне в Забайкальском крае, где проходят масштабные учения. Подобных масштабных маневров армия не проводила с 1981-го года.