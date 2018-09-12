Россия и Китай договорились проводить совместные военные учения на регулярной основе
Россия и Китай договорились проводить совместные военные учения на регулярной основе. Об этом сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу. Сегодня он со своим китайским коллегой побывал на полигоне в Забайкальском крае, где проходят масштабные учения. Подобных масштабных маневров армия не проводила с 1981-го года.
Комментарии6
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student_ru_ru 12 сентября 2018 | 15:41
Супротив какого супостата объединились две могутные державы в Забайкальском крае? Супротив населения, что ли, которое будет протестовать ввиду вынужденного присоединения их к верному союзнику России Китаю? Это когда озабоченный Владимир Владимирыч вновь выступит по телевидению и объявит насущную необходимость этого ввиду тяжёлых 90-х и Великой Отечественной и продолжения тяжёлой войны с врагами Отечества в Сирии.
student_ru_ru 12 сентября 2018 | 15:46
А истинный путриот Отечества Золотов будет грозить сделать отбивную из противников великого присоединения к великому соседу.
kottigr1 12 сентября 2018 | 15:47
student_ru_ru: Армия Китая уже озвучила готовность проводить свои военные учения на регулярной основе 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, ежегодно и непрерывно на российской территории, вплоть до Урала..
arye_11 12 сентября 2018 | 15:41
Никакого интереса для Китая, кроме как изучения будущего театра военных действий на территории России в этих совместных учениях я не вижу.
democ 12 сентября 2018 | 15:52
arye_11: Карты для военных тоже иногда обновлять надо, тем более, когда вероятный противник сам предоставляет такую возможность.
compare 12 сентября 2018 | 16:00
о! "Большой брат" приоткрыл щелочки глаз и заметил "малого"?