Осужденный в России за шпионаж украинец Роман Сущенко готов написать просьбу о помиловании

По крайней мере, так утверждает правозащитник Марк Фейгин. По его словам, главное для Сущенко – это оказаться в Киеве. Ранее Фейгин говорил, что власти Украины могут попросить Россию об обмене осужденного. Верховный суд сегодня признал законным приговор Сущенко, который был осужден в России на 12 лет строгого режима. Сам он своей вины не признал и утверждал, что является корреспондентом агентства «УкрИнформ».