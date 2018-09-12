Осужденный в России за шпионаж украинец Роман Сущенко готов написать просьбу о помиловании
По крайней мере, так утверждает правозащитник Марк Фейгин. По его словам, главное для Сущенко – это оказаться в Киеве. Ранее Фейгин говорил, что власти Украины могут попросить Россию об обмене осужденного. Верховный суд сегодня признал законным приговор Сущенко, который был осужден в России на 12 лет строгого режима. Сам он своей вины не признал и утверждал, что является корреспондентом агентства «УкрИнформ».
Комментарии5
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blinorozhiy_chmo 12 сентября 2018 | 15:46
Вот они - слизняки.
СЛИЗНЯК - образ любого доморощенного либераста-апазыцыанера и всякого блинорожего бандеровца.
Факт. ;-)
motooppic 12 сентября 2018 | 15:57
пусть эта укропская сволота отсидит по полной, а лучше эту дрянь вообще не выпускать на волю!
parasuk_ 12 сентября 2018 | 15:57
Господи, как деградировали правозащитники, если туда даже дурачка фейгина записали :)
andrey_yrievich2702 12 сентября 2018 | 16:02
//Осуждённый в России...//
Где Марк - там перемога...
alexander444 12 сентября 2018 | 16:11
"по крайней мере так утверждает правозащитник Марк Фейген" - это ключевая фраза в новости. Молодец "Эхо" от этого фейкомета, у которого даже тем, кому грозила "условка" получали реальные сроки, всего можно ожидать. Единственное, мне интересно, когда он превратился в правозащитника. Из адвокатов выгнали, так надо куда-то пристроиться?!?