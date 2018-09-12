"Командир МКС Эндрю Фойстел отверг причастность астронавтов NASA к повреждению корабля «Союз»"

В интервью CBS News, он назвал «постыдным» то, что кто-то тратит время на предположение о том, что экипаж был в это вовлечен. Газета «Коммерсантъ», ссылаясь на информированный источник, пишет, что отверстие в «Союзе» образовалось якобы в результате преднамеренных действий американских астронавтов, один из которых заболел и хотел скорее получить на Земле полноценную медицинскую помощь. Кстати, сегодня в правительстве и в Роскосмосе назвали подобные слухи неприемлемыми.

Вероятность того, что американские астронавты специально повредили обшивку космического корабля «Союз» крайне мала, но все же существует, — сказал нам летчик-космонавт Александр Лазуткин.

Напомним, дырка в обшивке «Союза» была обнаружена после того, как на МКС зафиксировали падение давления. Это произошло 30 августа.