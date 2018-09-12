Командир МКС Эндрю Фойстел отверг причастность астронавтов NASA к повреждению корабля «Союз»
В интервью CBS News, он назвал «постыдным» то, что кто-то тратит время на предположение о том, что экипаж был в это вовлечен. Газета «Коммерсантъ», ссылаясь на информированный источник, пишет, что отверстие в «Союзе» образовалось якобы в результате преднамеренных действий американских астронавтов, один из которых заболел и хотел скорее получить на Земле полноценную медицинскую помощь. Кстати, сегодня в правительстве и в Роскосмосе назвали подобные слухи неприемлемыми.
Вероятность того, что американские астронавты специально повредили обшивку космического корабля «Союз» крайне мала, но все же существует, — сказал нам летчик-космонавт Александр Лазуткин.
Напомним, дырка в обшивке «Союза» была обнаружена после того, как на МКС зафиксировали падение давления. Это произошло 30 августа.
Комментарии17
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
kottigr1 12 сентября 2018 | 15:43
Надо было Рогозину, "включая дурака", всё на внеземные цивилизации валить, а так своими "гнилыми отмазками" только на новые санкции нарвется...
nina51 12 сентября 2018 | 15:49
kottigr1: хайли лайкли ))) а теперь оправдывайся Эндрю )))
kotbajune 12 сентября 2018 | 15:50
"Командир МКС Эндрю Фойстел отверг причастность астронавтов NASA к повреждению корабля «Союз»"
А у кого гвоздик в кармане нашли, а?
kottigr1 12 сентября 2018 | 15:52
nina51:
Плакала корова,
выменем качая
Языком шершавым
слезы утирая
Мальчика распяли
Снегирей убили
Повезло лишь бабке -
Удовлетворили...
lager23 12 сентября 2018 | 15:44
Эй, в Роскосмосе, валите всё на марсиан!
tv_victim 12 сентября 2018 | 15:48
Что характерно, сначала несут всякую чушь под камеру, а потом удивляются, почему во всем мире к ним такое отношение...
srk2658lu 12 сентября 2018 | 16:20
tv_victim: Идиоты, сэр!
marinters 12 сентября 2018 | 15:53
Скорее поверю, что это наши просверлили дырку, чтобы обвинить американцев
accyapa 12 сентября 2018 | 16:05
marinters: Скорее поверю, что это наши просверлили дырку, чтобы обвинить американцев"
Пиндосы они Святые!
virgenu 12 сентября 2018 | 15:57
Рогозин в правительстве хуже "Новичка", чего бы он не коснулся превращается в смрадную субстанцию. Было время, когда он развалил мирный процесс с Приднестровьем, потом представителем в НАТО довёл конфликт до точки кипения, Роскосмос под его руководством разворовали до нитки. Это надо умудриться- рассорить космонавтов в космическом аппарате. Типичный представитель путинского режима.
compare 12 сентября 2018 | 15:58
кто захочет после таких "лазуткиных"(фамилия-в цвет!!),сотрудничать на орбите с "росокосо"?
samkos 12 сентября 2018 | 16:02
Уже и в космосе американцы гадят.
samkos 12 сентября 2018 | 16:04
И в космосе американцы гадят.
ltyio 12 сентября 2018 | 16:10
Наверняка на МКС ведется постоянная видеозапись всех помещений. Что мешает просмотреть эти записи ?
ematveev 12 сентября 2018 | 16:14
ltyio:
Мешает то, что США пока что не хочет показывать эти записи.
srk2658lu 12 сентября 2018 | 16:18
Падение давления зафиксировали на орбите. Дырка была заклеена герметиком.
Кто дырку просверлил?
Кому мало платят. Уборщица...
polikarpich 12 сентября 2018 | 16:34
Он понимает вообще, кого он пытается пристыдить?
:-)))))))))))
Это ж полностью дохлый номер!
ЭТИ понимают только крупным калибром в голову. На крайняк сапогом по сопатке.