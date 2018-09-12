Россиянин Александр Петров, которого Великобритания обвиняет в отравлении Скрипалей, согласился дать комментарий
Россиянин Александр Петров, которого власти Великобритании обвиняют в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей, согласился дать подробный комментарий по поводу возникшей ситуации на следующей неделе. Об этом сообщают Вести.ру. Ранее Владимир Путин попросил подозреваемых Петрова и Руслана Боширова встретиться с журналистами и подтвердить, что они являются гражданскими лицами. Власти Великобритании, между тем, настаивают, что подозреваемые в отравлении Скрипалей — сотрудники ГРУ.
Комментарии55
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samkos 12 сентября 2018 | 16:09
Нашёлся, отравитель. Пол года таился, зубрил легенду.
srk2658lu 12 сентября 2018 | 16:13
Раз Путин сказал, им не отвертеться от комментариев.
Значит придумали сказку, и родственница Скрипалей опять заговорила, мол знала она этих бизнесменов давно..
kochar 12 сентября 2018 | 16:24
Театр абсурда.
tunis 12 сентября 2018 | 16:25
Рашки, вам не тошнотно смотреть этот дурацкий спектакль? Вы ведь всё прекрасно знаете что это все ложь, а президент не впервые опускается до такого очевидного обмана.
Зачем вам это погрязание в чужой лжи? Делая вид что верите в эту лабуду, вы становитесь соучастниками попытки убийства скрипалей - вы покрываете преступников.
forward 12 сентября 2018 | 16:34
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