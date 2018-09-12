«Открытая Россия» оспорила отказ Петербургских властей согласовать митинг против пенсионной реформы

Общественная организация «Открытая Россия» направила иск в суд, в котором оспорила отказ Петербургских властей согласовать митинг против пенсионной реформы. Он должен пройти в ближайшие выходные.

Лидер движения Открытая Россия Андрей Пивоваров обратился в Смольнинский районный суд петербурга. Ответчиком в исковом заявлении значится комитет по законности городской администрации. Дело в том, что чиновники сначала согласовали митинг в ближайшее воскресенье в центре города на площади Ленина. Но потом внезапно это решение отменили и перенесли акцию на окраину Петербурга. Это прямое нарушение закона, уверен оппозиционер Андрей Пивоваров.

Отмечу, площадь ленина закрыли для митингов из-за трубы, которую прорвало неподдалеку 2 недели назад. до сих пор ее не могут починить. под этим предлогом власти уже отменяли согласование митинга против пенсионной реформы, который организовывали сторонники алексея навального. В итоге акция все равно состоялась, во время нее в петербурге здержали 600 человек.

Иск оппозиционеров к чиновникам суд рассмотрит уже завтра.