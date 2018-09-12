«Открытая Россия» оспорила отказ Петербургских властей согласовать митинг против пенсионной реформы
Общественная организация «Открытая Россия» направила иск в суд, в котором оспорила отказ Петербургских властей согласовать митинг против пенсионной реформы. Он должен пройти в ближайшие выходные.
Лидер движения Открытая Россия Андрей Пивоваров обратился в Смольнинский районный суд петербурга. Ответчиком в исковом заявлении значится комитет по законности городской администрации. Дело в том, что чиновники сначала согласовали митинг в ближайшее воскресенье в центре города на площади Ленина. Но потом внезапно это решение отменили и перенесли акцию на окраину Петербурга. Это прямое нарушение закона, уверен оппозиционер Андрей Пивоваров.
Отмечу, площадь ленина закрыли для митингов из-за трубы, которую прорвало неподдалеку 2 недели назад. до сих пор ее не могут починить. под этим предлогом власти уже отменяли согласование митинга против пенсионной реформы, который организовывали сторонники алексея навального. В итоге акция все равно состоялась, во время нее в петербурге здержали 600 человек.
Иск оппозиционеров к чиновникам суд рассмотрит уже завтра.
Комментарии4
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
johnbmw Евгений Большаков 12 сентября 2018 | 15:17
теперь будут Запрещать всё ... почти Наверняка ...
ivfn 12 сентября 2018 | 15:30
«Открытая Россия» оспорила отказ///
Открытая Россия по решению Генеральной прокуратуры РФ признанной "Нежелательной" на территории России,Какой нахрен суд. Этак скоро ИГил судится будет.
polikarpich 12 сентября 2018 | 15:36
ivfn: Что это за юридический тэрмин такой - "нежелательной"? И кем нежелательной?
Трубе теперь полный капут, её уже никогда не отремонтируют.
ivfn 12 сентября 2018 | 15:42
polikarpich:
Нежелательные организации – это некоммерческие иностранные или международные организации, деятельность которых признана представляющей угрозу обороноспособности или безопасности государства, либо общественному порядку, либо здоровью населения.
Статус нежелательной организации влечет за собой: запрет на регистрацию на территории РФ филиалов или подразделений; закрытие ранее организованных отделений организации; запрет на распространение любой информации от имени данной организации в России, в том числе запрет на интернет-информацию; привлечение к ответственности лиц или организаций, в отношении которых имеется доказательства о причастности к экстремистской деятельности или терроризму; запрет на переводы денежных средств физическим или юридическим лицам.
При этом, если в деятельности данной организации не усмотрено уголовно наказуемое деяние, то на нее налагается административное наказание в виде штрафа в 20000 рублей в отношении самой организации и 10000 рублей на участников. Если в деятельности такой организации усматривается неоднократное совершение деяний, которые привели к статусу нежелательности , то штраф составляет от 300 до 500 тыс. рублей, для физических лиц – в размере заработной платы за период от 2-3 лет, или принудительными работами до 5 лет, или лишением свободы на максимальный срок до 8 лет.
КАКАВА!!!!
А они еще судится хотят. Однако