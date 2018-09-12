Ракетно-космическая отрасль России находится в системном кризисе, признал вице-премьер Юрий Борисов
По его словам, аварии ракет-носителей и спутников, безусловно, влияют на авторитет нашей страны. Борисов назвал «неприемлемыми» слухи о причастности астронавтов NASA к повреждению корабля «Союз», который пристыкован к МКС. Он отметил, что комиссия продолжает работать, расследование не завершено. В свою очередь, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сказал, что домыслы относительно причин разгерметизации на станции подрывают отношения между членами экипажа.
Напомним, газета «КоммерсантЪ», ссылаясь на анонимный источник, пишет, что отверстие в «Союзе» образовалось якобы в результате преднамеренных действий американских астронавтов. Один из них заболел, и возвращение экипажа позволило бы ему получить полноценную медицинскую помощь.
Так или иначе, эвакуация члена экипажа в штатном режиме обошлась бы НАСА в огромную сумму. Об этом в эфире РБК сказал руководитель Института космической политики Иван Моисеев.
Ранее появилась версия, что астронавты, якобы, могли намеренно просверлить обшивку для скорейшей отправки аппарата на Землю, чтобы доставить в госпиталь заболевшего коллегу.
Комментарии10
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gennady_77 12 сентября 2018 | 15:07
почему до сих пор не проверили на возможную причастность к чп питерских бакланов?!!
kottigr1 12 сентября 2018 | 15:11
gennady_77: Эх, если бы не НАТО, США, Запад, дураки, дороги, слишком большие(малые) территории(расстояния), вдруг выпавший снег(град, ливень), внезапно выросший урожай, резкий экономический спад(подъем), неблагоприятные метеоусловия, не сработавшая третья ступень "Прогресса"....
Эх.. Если бы не всё это.. То мы бы.. Ого-го-го.. !
aallttoo 12 сентября 2018 | 15:08
....влияют на авторитет...
Если это про уголовных авторитетов - то наоборот, повышают
democ 12 сентября 2018 | 15:12
Аэрофлот сегодня также заявил о кризисе в отрасли. Скрепы прям на глазах рвутся... Технологический прорыв - задом наперёд.
segris 12 сентября 2018 | 15:13
Вот как назвать этих орлов из эха, название новости никак не соответствует содержанию, ну что за придурки?
wuwer 12 сентября 2018 | 15:19
А если вдруг, это след от столкновения с быстровращающимся скоростным микрометеоритом...или при влёте прилетел осколок от фермы? С какими рожами будете смотреть на Мир?
lion64__2 12 сентября 2018 | 15:21
Развалили систему образования, начиная со школы. Ввели извращение в виде "болонской системы". В итоге даже в МАИ стали выпускать бакалавров. Понятно, стране инженеры и учёные не нужны, а требуется офисный планктон, "квалифицированные потребители". Москва из города науки, образования, высоких технологий превратилась в город-паразит, где ничего не производят, а занимаются торговлей китайскими товарами.
Если много лет унижать на государственном уровне инженеров и ученых, то их квалификация неизбежно снизится. И некому будет работать на космос и т.п.
polikarpich 12 сентября 2018 | 15:33
А попроще он не мог сказать, где именно находится ракетно-космическая отрасль России?
student_ru_ru 12 сентября 2018 | 15:37
Иногда голос разума просыпается-таки?
cedegrinn 12 сентября 2018 | 15:50
Все в России в "системном кризисе".