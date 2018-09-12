Ракетно-космическая отрасль России находится в системном кризисе, признал вице-премьер Юрий Борисов

По его словам, аварии ракет-носителей и спутников, безусловно, влияют на авторитет нашей страны. Борисов назвал «неприемлемыми» слухи о причастности астронавтов NASA к повреждению корабля «Союз», который пристыкован к МКС. Он отметил, что комиссия продолжает работать, расследование не завершено. В свою очередь, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сказал, что домыслы относительно причин разгерметизации на станции подрывают отношения между членами экипажа.

Напомним, газета «КоммерсантЪ», ссылаясь на анонимный источник, пишет, что отверстие в «Союзе» образовалось якобы в результате преднамеренных действий американских астронавтов. Один из них заболел, и возвращение экипажа позволило бы ему получить полноценную медицинскую помощь.

Так или иначе, эвакуация члена экипажа в штатном режиме обошлась бы НАСА в огромную сумму. Об этом в эфире РБК сказал руководитель Института космической политики Иван Моисеев.

Ранее появилась версия, что астронавты, якобы, могли намеренно просверлить обшивку для скорейшей отправки аппарата на Землю, чтобы доставить в госпиталь заболевшего коллегу.