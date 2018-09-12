Токио не будет заявлять протест РФ в связи с предложением Путина заключить мирный договор без предварительных условий
Токио не будет заявлять протест России в связи с предложением Владимира Путина заключить мирный договор между двумя странами без предварительных условий. Об этом сообщило агентство «Киодо», ссылаясь на неназванного представителя японского правительства. При этом он напомнил, что Токио придерживается другой позиции и выступает, в первую очередь, за решение территориального вопроса. Напомню, Россия и Япония ведут консультации по мирному договору уже несколько десятилетий. Основным препятствием является принадлежность южной части Курильских островов.
Комментарии17
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seryj_wolk 12 сентября 2018 | 15:06
Токио просто заявление лузера рфской нации проигнорируе. Для этого им даже ни пальцами, ни языками шевелить не надо.
kotbajune 12 сентября 2018 | 15:07
Если нет мира - значит война
Если война, то значит Хоккайдо
johnbmw Евгений Большаков 12 сентября 2018 | 15:10
ПРОТИВ чего Заявлять ПРОТЕСТ? Против Очередного БРЕДА???? было бы много чести для г-на (не подумайте, что господина!) пу ...
snamor 12 сентября 2018 | 15:11
kotbajune: Заявить протест на предложение о заключении мира!!? Смешно.)))
johnbmw Евгений Большаков 12 сентября 2018 | 15:11
kotbajune: значит Хоккайдо ЧТО???? Расшифруйте плиз свою ГЛУБОКУЮ мысль ... что бы не додумывать за вас ...
kotbajune 12 сентября 2018 | 15:16
johnbmw:
отказ от мира - это разновидность обхявления войны
в случае проигрыша для Японии могут последовать контрибуции и сатисфакции
johnbmw Евгений Большаков 12 сентября 2018 | 15:21
kotbajune: БРЕДИТЬ изволите??? уже 70 лет нет мира ... ГДЕ война???? ГДЕ контрибуции и сатисфакции????
kotbajune 12 сентября 2018 | 15:23
johnbmw: " уже 70 лет нет мира ... ГДЕ война???? "
читайте ," математик", Черномырдина (ваш уровень)
"Не было никогда и вот опять"(!!!)
johnbmw Евгений Большаков 12 сентября 2018 | 16:08
kotbajune: ну я же говорю: БРЕДите :-))))
kotbajune 12 сентября 2018 | 16:14
johnbmw: бред проходит... а вот тот, кто так реагирует на то, что считает бредом - это навсегда
пьяный проспится, дурак никогда
seryj_wolk 12 сентября 2018 | 15:17
kotbajune: Думачок, на Хоккайдо находится американская база. На эту тему были конфеты "а ну ка отними".
kotbajune 12 сентября 2018 | 15:25
seryj_wolk:
А кто сказал , что перед Хоккайдо не будет Аляски?
отнимим
читайте Черномырдина (ваш уровень)
"Не было никогда и вот опять"(!!!)
Великий Рим думал, что он вечен, однако....
ngilmutdinov 12 сентября 2018 | 15:42
kotbajune: Россия думает, что она великая и вечная.
kotbajune 12 сентября 2018 | 15:46
ngilmutdinov:
Да это единственная страна, которая более столетия фактически ОДНА противостоит всему остальному миру, - и в военном отношении, и в научном, и в культурном
koshkaedu 12 сентября 2018 | 15:16
Ах эта милитаристская Япония - не хочет отдавать нам их Южные Курилы.
Невежливо это с их стороны.
demosua 12 сентября 2018 | 15:20
хороший ответ!
xuato 12 сентября 2018 | 15:30
Путину необходим технический прорыв в создании новых вооружений, вот он и надеется на японские технологии. Поскольку Запад сдерживает санкциями аппетиты солнцеликого неоимперца, а наука грохнута в РФ барыгами Путина от олигархии, то понятно, что Путину необходима пока тишина на Востоке, но до той поры, пока Православный рейх окрепнет, а потом будут исторические подобия типа озера Хасан и Халхин-Гола, где будут русские танки выпрямлять границы, иметь претензии к договору, к Японии, мол не так поняли, объявят Токио городом русской славы, а Итуруп и Шикотан островами заселенными русскими потомками Беринга или Фаддей Фаддеевича Беллинсгаузена. Так что Япония не спеши, терпели 73 года можно и еще потерпеть и досмотреть комедию путинского режима до конца.