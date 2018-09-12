Кремль сегодня объявил, что подозреваемые в отравлении Скрипалей Александр Петров и Руслан Боширов – гражданские лица

Кремль сегодня объявил, что подозреваемые в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль Александр Петров и Руслан Боширов – гражданские лица. По словам Владимира Путина, «ничего там особенного и криминального нет». Выступая на Восточном экономическом форуме, Путин выразил надежду, что эти люди сами появятся и о себе расскажут, в частности, в СМИ. Напомним, британская сторона уверена, что Петров и Боширов это вымышленные имена действующих сотрудников ГРУ.

Заявление Владимира Путина о том, что в Кремле известно о Петрове и Боширове, а также просьба к ним появиться в СМИ – это исключительно политический ход, — так считает руководитель программы «Внутренняя политика» Московского Центра Карнеги Андрей Колесников.

Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены веществом «Новичок». В Британии считают, что к отравлению причастно российское руководство