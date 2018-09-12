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14:59, 12 сентября 2018

Кремль сегодня объявил, что подозреваемые в отравлении Скрипалей Александр Петров и Руслан Боширов – гражданские лица

Кремль сегодня объявил, что подозреваемые в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль Александр Петров и Руслан Боширов – гражданские лица. По словам Владимира Путина, «ничего там особенного и криминального нет». Выступая на Восточном экономическом форуме, Путин выразил надежду, что эти люди сами появятся и о себе расскажут, в частности, в СМИ. Напомним, британская сторона уверена, что Петров и Боширов это вымышленные имена действующих сотрудников ГРУ.

Заявление Владимира Путина о том, что в Кремле известно о Петрове и Боширове, а также просьба к ним появиться в СМИ – это исключительно политический ход, — так считает руководитель программы «Внутренняя политика» Московского Центра Карнеги Андрей Колесников.

Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены веществом «Новичок». В Британии считают, что к отравлению причастно российское руководство

Комментарии

35

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alex1890 12 сентября 2018 | 15:04

Да кто ему верит? Только ватники.

kotbajune 12 сентября 2018 | 15:04


Ребус разрешится неожиданно, когда сам Скрипаль вместе с дочкой сбегут из-под охраны бриттов, укроются в каком-нибудь нейтральном (не нашем) посольстве в Лондоне, как Асанж,

и перед ТВ объявят о том, что всё это провокация ЦРУ и бриттов, и никакого отравления не было

Основания – что-то уже полгода нет прямых обвинений в адрес России от самих чудесно исцелившихся Скрипалей.

Зачем их прячут даже от своих же камер ТВ ВВС, почему не сделали до сих пор их совместное интервью в ЗАПИСИ в присутсвии ТОЛЬКО сотрудников от бриттов – к чему бы это?

вот это и многоходовочка глубиной в лет 15

jjuddgge_ddrredd 12 сентября 2018 | 15:06

Не знаю, но по-Моему, это даже не смешно.
Путя давно в астрале, это всем известно, но что-то он каждый раз всё глупее и глупее выглядит. Раньше например Человеком Года признавался, неоднократно, или Самым Влиятельным Человеком в Мире (журнал Time)
Сейчас же может номинироваться разве что на номинацию "Самый унылый клоун Года"

snamor 12 сентября 2018 | 15:14

jjuddgge_ddrredd: Чувствую пройдет еще немного времени, и Мей со своими МИ-6 снова основательно сядут в лужу, как в предыдущих случаях с Литвиненко и пол года назад с первым якобы отравлением Скрипалей.

rogerrabbit 12 сентября 2018 | 15:35

snamor: сядут в лужу, как в предыдущих случаях с Литвиненко

действительно полагаете, что когда британский суд назвал убийц Литавиненко и доказал их виновность, то в лужу села Тереза Мэй?

opiatnovyi63 12 сентября 2018 | 15:37

snamor: Вождь ,видимо,уже не может прожить без вранья!

eniro 12 сентября 2018 | 15:39

snamor: Надо бы вам отградуировать свой "чувственный агрегат". И не затягивайте с этим...Не ровен час,закрадется ошибка.

igorkot____1 12 сентября 2018 | 15:20

jjuddgge_ddrredd: Ну вот, ты никак исправлятся стал и перестал троллингом заниматся. Котротко и по существу. Так держать, Морда!

gonduras_on_colima 12 сентября 2018 | 15:24

jjuddgge_ddrredd: Вот здесь тот случай, мудья, когда я с тобой соглашусь.
Во всех щекотливых случаях может быть только две тактики с шансами на выигрыш.
Либо полное молчание-отрицание, либо чётко и безукоризненно выстроенная версия защиты.
У первого преимущество в том, что не даётся никакой инфы.
Получается, что не за что зацепиться, как за волосы хутинской плеши.
Со вторым вариантом в общем-то ясно, и по большому счёту, является ли версия отражением истины, не очень или совершенно нет - не имеет значения.
Важно, чтобы версия была железобетонной и выдерживала любую проверку и атаку.
В случае с этими двумя любителями поспать на одной кровати никакой внятной версии не может быть создано, т.к. их паспортные личности фейковые, что будет доказано очень быстро.
Вот и получалось, что тактика у кремлядей оставалась только одна - молчать/отрицать.
Но этот дикий ляп Хутина о том, что их нашли, они гражданские, просим в СМИ - вычёркивает и первый вариант, т.к. молчание нарушено, зацепки даны.
Вспомнился эпизод из Бриллиантовой руки:
- Поймали?
- Поймали.
- И кто он?
- Лопух, бугагага!

jjuddgge_ddrredd 12 сентября 2018 | 15:58

gonduras_on_colima: Олигофреныч, Меньше всего Меня волнует, согласен со Мной или нет майданутый бандерлог-недоумок, вроде тебя...хе-хе.

pusin_patriot 12 сентября 2018 | 15:18

kotbajune: Один и тот же копипаст? Ещё раз тебе говорю, остановившись только на втором пункте в данном случае, если коротко - репутация. У нас целый шлейф подобных расправ, бритишы пока не попадались.

Да и эмигранты сами голосуют ногами. Перебежчиков из проклятой террористической Великобритании с её политическими расправами и убийствами неугодных в счастливую правовую демократическую Россию как-то не особо.

kotbajune 12 сентября 2018 | 15:28

pusin_patriot:

" бритишы пока не попадались."

так и мы не попались, это всё ваши мечты.. не только нет доказательств, но даже это совместное интервью в ЗАПИСИ дать не могут

"Да и эмигранты сами голосуют ногами. "

А кто сказал, что в России нет шкурников -"Рыба ищет, где глубже, человек..." - их девиз и прочей сволочи, коих у нас миллионы

neitral_n 12 сентября 2018 | 16:19

kotbajune: Ну и вы один из этих миллионов, над полагать! ))))

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sandro_007 12 сентября 2018 | 15:04

Все тайное становится явным. Очередная провокация островитян.

tvitov66 12 сентября 2018 | 15:35

sandro_007: становится явным что нацЛидер прибздел не кисло перед обещанными ноябрьским санкциями и решил соскочить другим путём - без допуска контролирующих структур на хим. объекты. Посмотрим как у него это не получится, ибо 18-ти летняя борьба с ценами на бензин доказывает что он лузер по факту, даже Сечена нагнуть не в силах

kottigr1 12 сентября 2018 | 15:04

Во всем мире уже даже в обиход вошла поговорка.. "Врет как Путин"..

zhrv 12 сентября 2018 | 15:05

- "ничего там особенного и криминального нет"

И правда! Нормальные ребята, иногда шалят боевыми отравляющими веществами, но нам это все известно, и не считается чем-то серьезным. Главное, что не лезут в наши дела, не бегают по площадям.

gostrax 12 сентября 2018 | 15:06

Вот и прошение об отставке из рядов ГРУ,простые отпускники-патриоты ,ясен пень!

nitsahon 12 сентября 2018 | 15:16

gostrax: химики -любители -путешетвенники...

vasya_von_smetankin 12 сентября 2018 | 15:08

Конечно, это "гражданские лица!"
Которые купили в гражданском военторге гражданский "Новичок" и отравили им граждан Великобритании.

kaputvsemu 12 сентября 2018 | 15:09

Когда из Путина вылетают фразы вроде "ничего там криминального нет", меня одолевает гомерический хохот.

wattman 12 сентября 2018 | 15:17

Чё то долго искали. И зачем-то в процессе поиска засекретили информацию о нештатных сотрудниках.
Трудно было - но нашли! Ура! Санкции снимут; доллар - по 33, евро - по 40!

solomonster 12 сентября 2018 | 15:18

Учредить новый орден «За непричастность» и представить предложения по награждению особо отличившихся товарищей.

beobachter 12 сентября 2018 | 15:20

МИД РФ долго доказывал, что по представленным бритами данным их найти невозмоно. Теперь оказывается, что найти их смогли, но криминал в их действиях не находят. Видимо, Кремль и лично Путин считают, что любые действия россиян, выполняющих задания начальства, хоть с полонием, хоть с "новичком" криминалом не являются. И даже достойны награды в виде депутатства, или тайного звания героя России....

aleks50 Алексей Клубников 12 сентября 2018 | 15:23

Раз Вова сказал , что они гражданские, значит британцы правы. Вова врать большой мастак.

koshkaedu 12 сентября 2018 | 15:25

//Путин выразил надежду, что эти люди сами появятся и о себе расскажут,
в частности, в СМИ.//

В частности, по телевидению, Для того, чтобы сравнить Петрова и Боширова
с истинными "туристами" с новичком в Солсбери.

ladyirina 12 сентября 2018 | 15:27

..."ничего там особенного и криминального нет"----------------------------------Конечно, нет - просто мелкие шалунишки.

chimp2013 12 сентября 2018 | 15:31

Если такое проделали "простые гражданские, не криминалы", то что могут сделать не простые и криминалы! Скажу, сжечь всю Британию - и сказать так оно и было.

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mogilev_ 12 сентября 2018 | 15:48

Мирные шахтеры и трактористы...

marinters 12 сентября 2018 | 15:51

А, теперь стало ясно как будут отмазываться - предъявят настоящих Петрова и Боширова, которые ни сном, ни духом о том, что их личности украли. А бриты значит все инсценировали и подделали. Только на кого такое оправдание рассчитано? На идиотов что ли?

xuato 12 сентября 2018 | 16:02

Для чекиста новичка, действительно, ничего особенного, личного, простое выполнение приказа, банальное повышение по службе, одним словом - будни . А если кое кто порой, умирать не хочет, то это его личное дело. Вот так учит вождь - Путин.

yaroslav_sh 12 сентября 2018 | 16:06

Кто бы сомневался))

samkos 12 сентября 2018 | 16:12

Если не виноваты, пусть едут в Англию и предстанут перед судом.

bmrt 12 сентября 2018 | 16:13

А никто и не сомневается, кроме "тупых иностранцев". Любой знает, что перед откомандированием в т.н. "ДНР" и ЛНР"
военнослужащие пишут рапорт о увольнении из славных рядов ВС РФ с открытой датой увольнения. При пропаже без вести, попадании в плен и прочих форс-мажорных обстоятельствах отец-командир проставляет дату, согласованную с верхними околышами. Система-с. И этой тотальной системой лжи может быть положен конец только после слома системы с Верховным Главнокомандующим. ...тьфу в очередной раз...

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petrovich_spb 12 сентября 2018 | 16:23

Уж и пятно всем видно. Уж и воняет за версту. Штаны к заду прилипли. А он, гордый, прячется за фикусом, не уходит. Бубнит: "Мы великие".

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