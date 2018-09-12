В ГД должен быть внесен законопроект, позволяющий полиции получать сведения о пропавшем человеке без решения суда

В Госдуму сегодня должен быть внесен законопроект, позволяющий полиции получать от сотовых операторов сведения о местонахождении пропавшего человека без решения суда. Эта инициатива группы парламентариев во главе с Валентиной Матвиенко. По данным МВД, в стране ежегодно пропадает около 120 тысяч человек, 45 тысяч из них – дети. При этом около 90% пропавших имеет при себе мобильный телефон, который остается включенным в первые два-три дня с момента начала поиска.